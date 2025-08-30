Sa batterie supporte une charge rapide à 33 watts et même la charge inversée avec une puissance de 18 watts.

La technologie Smart Charging Engine 2.0 et la technologie Battery Health 4.0 visent à prolonger la durée de vie de la batterie. Même avec un niveau de charge résiduel de 1%, l’appareil pourrait offrir encore 59 minutes d’appel ou 7,5 heures en veille.