Xiaomi présente les Redmi 15 et 15C, deux smartphones à moins de 250€, avec une batterie costaude de 6 000 et 7 000 mAh. Ces smartphones promettent une autonomie record, mais aussi un stockage important et un look coloré.
C'est bientôt la rentrée, il vous faut certainement un nouveau smartphone et pas trop cher si possible ! Xiaomi annonce ce 29 août, la commercialisation en France de ses nouveaux smartphones Redmi 15 5G et Redmi 15C 5G. Ces smartphones d'entrée / milieu de gamme, se dotent de grosses batteries et d'écrans à 120 Hz, pour une fluidité et un confort d'usage optimal. Avec ceci, une bonne dose d'IA.
Un Redmi 15 5G à la batterie XXL
Le Redmi 15 5G est doté d’une batterie de 7 000 mAh, la batterie la plus mastoc proposée par le fabricant sur ses smartphones. Selon Xiaomi, cette batterie offre jusqu’à deux jours d’autonomie en utilisation standard, à l'instar du Realme Note 70T précédemment annoncé par le concurrent chinois.
Sa batterie supporte une charge rapide à 33 watts et même la charge inversée avec une puissance de 18 watts.
La technologie Smart Charging Engine 2.0 et la technologie Battery Health 4.0 visent à prolonger la durée de vie de la batterie. Même avec un niveau de charge résiduel de 1%, l’appareil pourrait offrir encore 59 minutes d’appel ou 7,5 heures en veille.
Côté écran, le Redmi 15 dispose d’un écran Full HD+ d'une talle de 6,9 pouces (17,5 cm de diagonale) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 288 Hz. L’écran est certifié TÜV Rheinland pour un affichage émettant peu de lumière bleue et sans scintillement. Le smartphone est certifié IP64, et il est utilisable même avec les doigts mouillés.
Côté performances, le Redmi 15 5G est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 avec 8 Go de mémoire vive (RAM). Avec ceci, jusqu'à 2 To d'espace de stockage si vous ajoutez une carte mémoire microSD pour compléter les 256 Go intégrés au smartphone. On y trouve également un capteur photo de 50 Mpx et des fonctions d'intelligence artificielle. Le Redmi 15 5G tourne sous HyperOS 2.
Redmi 15C 5G : l'option encore moins chère
Le Redmi 15C 5G se distingue par une batterie de 6 000 mAh, offrant jusqu’à 22 heures de lecture vidéo ou 82 heures de musique selon les données du fabricant. La charge turbo de 33 watts permet de récupérer 50% de batterie en 31 minutes. Il est doté d’un écran HD+ de 6,9 pouces de diagonale (17,5 cm), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.
Concernant le processeur, on retrouve ici un MediaTek Helio G81 Ultra. Le smartphone est doté de 4 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage. La RAM est extensible via la technologie SWAP et le stockage est extensible via une carte microSD jusqu'à 1 To. Signalons par ailleurs un capteur photo de 50 Mpx, des fonctionnalités d'IA et une certification IP64 aussi sur ce modèle.
Prix et disponibilité
Les Redmi 15 et Redmi 15C seront disponibles en version 4G et 5G, à partir des dates suivantes :
Redmi 15 :
Version 4G (noir, gris) : 8+256 Go à 199€ (disponible à partir du 1er septembre)
Version 5G (vert, gris, noir) : 8+256 Go à 249€ (disponible à partir du 1er septembre)
Redmi 15C :
Version 4G (noir, vert, bleu) :
4+128 Go à 149€ (disponible dès le 29 août)
4+256 Go à 179€ (disponible dès le 29 août)
Version 5G (noir, vert, violet) :
4+128 Go à 179€ (disponible à partir du 1er septembre)
4+256 Go à 209€ (disponible à partir du 1er septembre)