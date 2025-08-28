L’un des points forts du Note 70T se trouve dans sa batterie de 6 000 mAh. Cette dernière promet, selon le fabricant, une autonomie pouvant atteindre 65 heures avec une utilisation dite "normale". Après avoir présenté un smartphone avec une batterie de 7 000 mAh, la marque poursuit sa dynamique, ici sur un smartphone moins onéreux, avec une batterie moins imposante donc.

Autre point fort, la batterie conserverait 80% d'autonomie après 1 000 cycles de charge. Mais ne vous attendez pas à une charge rapide comme sur le haut de gamme, vous devrez ici vous contacter d'une puissance de 15 watts. Enfin, signalons que le Realme Note 70T est également certifié IP54.