Realme lance le Note 70T, un smartphone pas cher pour la rentrée, avec une spécificité majeure, son autonomie. Le fabricant annonce jusqu'à 2 jours avec une seule charge.
La course à l'autonomie bat son plein sur les smartphones depuis quelques années. Realme lance un smartphone avec une batterie de 6 000 mAh, une dalle 90 Hz et Android 15, le tout pour moins de 100€.
Les caractéristiques du Realme Note 70T
Le realme Note 70T est équipé d’un écran LCD de 6,74 pouces, offrant une définition 720p+ et une fréquence d'affichage de 90 Hz. Cette configuration permet une expérience visuelle fluide, adaptée au streaming, aux jeux et à la navigation sur les réseaux sociaux.
Sous le capot, le téléphone intègre une puce Unisoc T7250, gravée en 12 nm, et fonctionne sous Android 15 avec l’interface realme UI 5.0. De quoi profiter d'une navigation fluide, dans des jeux légers toutefois.
L’un des points forts du Note 70T se trouve dans sa batterie de 6 000 mAh. Cette dernière promet, selon le fabricant, une autonomie pouvant atteindre 65 heures avec une utilisation dite "normale". Après avoir présenté un smartphone avec une batterie de 7 000 mAh, la marque poursuit sa dynamique, ici sur un smartphone moins onéreux, avec une batterie moins imposante donc.
Autre point fort, la batterie conserverait 80% d'autonomie après 1 000 cycles de charge. Mais ne vous attendez pas à une charge rapide comme sur le haut de gamme, vous devrez ici vous contacter d'une puissance de 15 watts. Enfin, signalons que le Realme Note 70T est également certifié IP54.
Prix et disponibilité
Le realme Note 70T est disponible en deux coloris : Noir Obsidienne et Or Plage. Deux configurations de stockage sont proposées :
4 Go de mémoire vive (RAM) + 256 Go de stockage : 149,99€ (prix de lancement à 119,99€).
4 Go de RAM + 128 Go de stockage : 99,99€ (disponible à partir de mi-septembre).
Le téléphone est distribué dans plusieurs enseignes en France, notamment la Fnac, Boulanger, Carrefour, Leclerc et Auchan.