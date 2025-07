L’écran, une dalle LCD de 6,67 pouces, affiche une définition HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 725 nits. Il bénéficie par ailleurs d’une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz et d’une certification Eye Comfort. Côté performances, le realme C71 s’appuie sur une puce UNISOC T7250, épaulée par un GPU Mali-G57 MP1 et jusqu’à 8 Go de RAM extensible via RAM virtuelle jusqu’à 24 Go. Le stockage peut atteindre 256 Go, extensible via microSD.



Le module photo s’articule autour d’un capteur principal de 50 MP, assisté par des fonctions IA. En façade, on y retrouve un capteur de 5 MP pour les selfies et la reconnaissance faciale. Côté vidéo, le C71 capture jusqu’en 1080p à 30 ips. Enfin, le smartphone tourne sous Android 15 avec la surcouche realme UI, intégrant notamment les fonctions Gemini AI, Always-On Display, et une amplification audio multipliée par quatre pour les appels ou encore la lecture de musiques et de vidéos.

Disponible en trois coloris, à savoir Cygne Blanc, Hibou Forestier et Or Scintillant, le C71 est commercialisé à partir de 129,99 euros pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour la variante avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, il faudra débourser la somme de 149,99 euros environ.