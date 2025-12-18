D'après les rumeurs, le 17 Ultra devrait toutefois concentrer ses efforts sur l'amélioration du téléobjectif — sans plus de précision. Il faut dire que la concurrence a frappé fort cette année en la matière. On commence à voir apparaître des téléobjectifs à la résolution de 200 mégapixels, et cela fait une vraie différence sur la qualité des clichés à longue focale. Du reste, le smartphone devrait naturellement embarquer la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5.