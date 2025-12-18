Alors qu'on n'a même pas encore pu mettre les mains sur les Xiaomi 17, le fabricant chinois lance le décompte pour l'annonce de son smartphone suprême : le Xiaomi 17 Ultra.
Alors que la rumeur bruissait justement ces derniers jours sur une officialisation du prochain smartphone haut de gamme de Xiaomi le 26 décembre, la branche chinoise de la marque publie le poster ci-dessus en confirmant une annonce… la semaine prochaine, sans plus de précision. Autant dire que c'est désormais un secret de Polichinelle : on saura tout du Xiaomi 17 Ultra dans quelques jours seulement !
Que sait-on déjà du Xiaomi 17 Ultra ?
La dernière gamme de Xiaomi se compose déjà des Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max. Pourtant, dans quelques jours, elle accueillera un nouveau membre aux ambitions stratosphériques : le Xiaomi 17 Ultra.
À l'image de ses prédécesseurs, et notamment du Xiaomi 15 Ultra, ce nouveau venu devrait porter haut les couleurs de la division « image » de la marque. Toujours partenaire de l'opticien Leica, Xiaomi remettrait le couvert avec un capteur photo principal de un pouce, ce qui garantit un piqué exceptionnel et un apport de lumière conséquent en toute circonstance.
D'après les rumeurs, le 17 Ultra devrait toutefois concentrer ses efforts sur l'amélioration du téléobjectif — sans plus de précision. Il faut dire que la concurrence a frappé fort cette année en la matière. On commence à voir apparaître des téléobjectifs à la résolution de 200 mégapixels, et cela fait une vraie différence sur la qualité des clichés à longue focale. Du reste, le smartphone devrait naturellement embarquer la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Quand arriveront les Xiaomi 17 en France ?
Vous aurez remarqué que l'on ne parle jusqu'ici que de la Chine. Comme d'habitude avec Xiaomi, il faudra patienter quelques mois avant de pouvoir découvrir ses nouveautés dans l'Hexagone. L'année dernière, les Xiaomi 15 avaient été lancés en Chine en octobre 2024 avant une arrivée en Europe à l'occasion du Mobile World Congress, début mars 2025.
Cependant, Xiaomi a pris un peu d'avance cette année, et il semble d'ailleurs que l'un des gros morceaux de la rentrée 2026, à savoir les Samsung Galaxy S26, auront un peu de retard cette année. L'occasion pour Xiaomi de lancer la version internationale des Xiaomi 17 en janvier ? C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs sources citées par GSM Arena.
Quant à savoir si le Xiaomi 17 Ultra fera partie du lot, ou s'il arrivera plus tard encore dans l'année, le mystère reste entier. Rappelons toutefois que le modèle Pro Max a tendance à rester une exclusivité chinoise. En France, nous devrions pouvoir découvrir les Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, et Xiaomi 17 Ultra.