Le Roborock Qrevo 2 Pro automatise l’aspiration, le lavage et une partie de son entretien, ce qui vous évite d’avoir à gérer certaines tâches ménagères. Sa version noire est proposée à 499,99 € chez Amazon, contre 689,99 € en temps normal.
Si votre logement se compose principalement de sols durs, vous devez sans doute passer régulièrement la serpillière. Vous pouvez néanmoins déléguer cette tâche, ainsi que celle de l’aspiration, à un aspirateur-robot laveur. Le Roborock Qrevo 2 Pro se propose non seulement d’aspirer et de passer la serpillière, mais il s’accompagne aussi d’une station équipée d’un système d’autonettoyage. Il est actuellement disponible pour 499,99 € sur Amazon, contre un prix conseillé de 689,99 €.
Le Roborock Qrevo 2 Pro coûte 499,99 € au lieu de 689,99 € sur Amazon, accompagné de sa station multifonction.
Pourquoi choisir le Roborock Qrevo 2 Pro ?
- Pour son entretien automatisé : la station vide la poussière, remplit le réservoir du robot et nettoie ses serpillières.
- Pour longer les plinthes : la serpillière extensible FlexiArm permet de nettoyer au plus près des bords des murs.
- Pour son efficacité face aux cheveux et aux poils : la brosse principale DuoDivide et la brosse latérale sont conçues pour réduire les enroulements.
Une station qui prend le relais après le nettoyage
Le Roborock Qrevo 2 Pro est doté d’une puissance d’aspiration maximale de 25 000 Pa, associée à deux serpillières rotatives pour laver les sols durs. Il dispose de différentes fonctionnalités développées par Roborock : FlexiArm se charge de laver au plus près des plinthes et autour des pieds des meubles, tandis que la brosse DuoDivide limite les enroulements de cheveux et de poils d’animaux. Quant aux tapis, avant de les aspirer, le robot peut retourner à sa station afin d’y déposer ses serpillières, pour éviter de les humidifier.
À la fin d’une session de nettoyage, le robot retourne à sa base. Cette dernière nettoie les serpillières avec de l’eau chauffée jusqu’à 75°C, puis les sèche à l’air chaud pouvant atteindre 45°C. L’application permet de programmer les passages et d’adapter l’aspiration ainsi que le débit d’eau aux différentes pièces.
Un robot moins fin que certains concurrents
Le Qrevo 2 Pro de Roborock sait se montrer adapté à de très nombreux logements, mais il faut tout de même noter qu’il mesure 9,66 cm de hauteur. Cela le rend moins adapté au nettoyage sous les meubles bas que le Qrevo Curv 2 Pro testé par Clubic, qui mesure quant à lui 7,98 cm de hauteur une fois son capteur LiDAR rétracté.
✅ Les points forts
- Lavage et séchage automatiques des serpillières.
- Serpillière extensible pour les bords.
- Retrait automatique des serpillières pour les tapis.
❌ Les limites
- Station encombrante : environ 40 × 49 × 45 cm.
- Presque 10 cm de hauteur pour le robot.
À 499,99 €, le Roborock Qrevo 2 Pro profite d’une offre à durée limitée plutôt attractive sur Amazon.
La promotion en cours chez Amazon permet au Roborock Qrevo 2 Pro de bénéficier d’un très bon rapport qualité-prix. Cet aspirateur-robot laveur convient aux logements composés principalement de sols durs, et aux personnes qui souhaitent réduire le temps consacré au nettoyage manuel.
En revanche, si vous avez des meubles vraiment bas chez vous, un modèle plus fin vous satisfera davantage. L’encombrement de sa station est également à prendre en compte.
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