Le Roborock Qrevo 2 Pro est doté d’une puissance d’aspiration maximale de 25 000 Pa, associée à deux serpillières rotatives pour laver les sols durs. Il dispose de différentes fonctionnalités développées par Roborock : FlexiArm se charge de laver au plus près des plinthes et autour des pieds des meubles, tandis que la brosse DuoDivide limite les enroulements de cheveux et de poils d’animaux. Quant aux tapis, avant de les aspirer, le robot peut retourner à sa station afin d’y déposer ses serpillières, pour éviter de les humidifier.

À la fin d’une session de nettoyage, le robot retourne à sa base. Cette dernière nettoie les serpillières avec de l’eau chauffée jusqu’à 75°C, puis les sèche à l’air chaud pouvant atteindre 45°C. L’application permet de programmer les passages et d’adapter l’aspiration ainsi que le débit d’eau aux différentes pièces.