Le Black Friday tombe cette année le vendredi 27 novembre, mais Amazon n’attend pas cette date pour faire bouger ses prix. Ce week-end, une série d’offres à durée limitée touche aussi bien l’entretien de la maison que le PC gamer, le stockage ou la recharge. Aucune de ces fiches n’affiche d’heure de fin : un prix relevé aujourd’hui peut avoir changé demain.

Le prix de comparaison indiqué pour chaque offre n’est pas forcément le prix barré d’Amazon. Nous avons retenu le prix le plus bas pratiqué par Amazon sur 30 jours quand il est affiché, à défaut l’historique de LeDénicheur ou le prix constaté chez un autre marchand. Pour le téléviseur LG de 85 pouces et le purificateur Dreame FP10, faute d’historique, seule la comparaison avec le prix conseillé était possible : leur remise est à prendre avec plus de prudence.