À un peu plus d’un mois du Black Friday, Amazon multiplie déjà les ventes flash sur une partie de son catalogue tech pour ce week-end. Nous en avons retenu 15, de la batterie de poche au téléviseur de 85 pouces, en distinguant les vraies baisses des remises plus symboliques et en signalant les prix de référence que nous n’avons pas pu confirmer.
Le Black Friday tombe cette année le vendredi 27 novembre, mais Amazon n’attend pas cette date pour faire bouger ses prix. Ce week-end, une série d’offres à durée limitée touche aussi bien l’entretien de la maison que le PC gamer, le stockage ou la recharge. Aucune de ces fiches n’affiche d’heure de fin : un prix relevé aujourd’hui peut avoir changé demain.
Le prix de comparaison indiqué pour chaque offre n’est pas forcément le prix barré d’Amazon. Nous avons retenu le prix le plus bas pratiqué par Amazon sur 30 jours quand il est affiché, à défaut l’historique de LeDénicheur ou le prix constaté chez un autre marchand. Pour le téléviseur LG de 85 pouces et le purificateur Dreame FP10, faute d’historique, seule la comparaison avec le prix conseillé était possible : leur remise est à prendre avec plus de prudence.
Les 15 meilleures ventes flash Amazon pour ce week-end
- Lefant M5 Pro, robot aspirateur laveur à rouleau (23 000 Pa) à 399,98 € au lieu de 799,99 €
- Shark PowerDetect, robot aspirateur laveur avec base d'auto-vidage 60 jours (LiDAR) à 672,84 € au lieu de 840,99 €
- Narwal Flow 2, robot aspirateur laveur (31 000 Pa) à 935 € au lieu de 984 €
- Lenovo Chromebook 15,3" (Intel Core 3 N355, 8 Go, 128 Go) à 399,99 € au lieu de 549,99 €
- Roborock F25 LT Gen 2, aspirateur laveur sans fil à 259,99 € au lieu de 349,99 €
- Lenovo LOQ 15" (Ryzen 5 150, RTX 5060, 16 Go, 512 Go, 144 Hz) à 1 099,99 € au lieu de 1 299,99 €
- TV LG QNED 85QNED7E 85" (2026) à 1 199 € au lieu de 1 599 €
- Corsair MP600 Core XT 1 To, SSD NVMe PCIe 4.0 à 219,99 € au lieu de 278,99 €
- Corsair K70 Pro Mini Wireless, clavier gaming 60 % à 73,32 € au lieu de 95,53 €
- Arlo Essential 3 2K, pack de 2 caméras extérieures à 71,49 € au lieu de 95,75 €
- Dreame FP10, purificateur d'air à 399 € au lieu de 549 €
- EcoFlow Rapid Mag, batterie magnétique Qi2 10 000 mAh à 30,13 € au lieu de 65,90 €
- EcoFlow Rapid Pro, batterie externe 27 650 mAh 300 W à 83,58 € au lieu de 169,99 €
- MSI MPG X870E Carbon WiFi, carte mère AM5 à 431,06 € au lieu de 529,90 €
- Baseus Enerfill, lot de 2 chargeurs USB-C GaN 70 W à 44,99 € au lieu de 55,99 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Promo stockage en ligne : pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Antivirus Mac + iPhone Intego One Complete à -35 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €
Cinq offres à regarder de plus près
Trois robots aspirateurs laveurs figurent dans la liste, à des prix très éloignés, et leurs remises ne racontent pas la même histoire. Le Narwal Flow 2 est le seul que nous ayons testé : nous lui avions attribué 9/10 et un prix d’excellence dans notre test du Narwal Flow 2. Voici les cinq offres qui méritent une explication, et ce qu’il faut vérifier avant de commander.
- Narwal Flow 2 : aspiration de 31 000 Pa, rouleau serpillière lavé à l’eau chaude, navigation à double caméra : notre test le place au niveau des meilleurs modèles, avec une grande autonomie d’entretien. Il relevait aussi une consommation d’eau importante et un temps de charge complet un peu long. La remise reste modeste, autour de 5 % : c’est le prix d’un haut de gamme, pas une affaire.
- Lefant M5 Pro : c’est la plus forte baisse parmi les trois robots, de moitié. Il adopte lui aussi un rouleau serpillière, de 20 cm, humidifié en continu à l’eau propre, et sa base le lave à l’eau chaude jusqu’à 75 °C avant de le sécher à l’air froid. Nuance : son prix de référence sur 30 jours paraît élevé pour la marque, et aucun historique indépendant ne nous a permis de le confirmer.
- Roborock F25 LT Gen 2 : ce n’est pas un robot mais un aspirateur laveur sans fil, que l’on passe soi-même. Sa tête de 12,5 cm se couche à 180° pour glisser sous les meubles bas, et sa station nettoie le rouleau à 90 °C puis le sèche à l’air chaud. Annoncé pour 60 minutes en mode Éco, il vise les sols durs (parquet, carrelage, stratifié) des foyers qui ne veulent pas confier le ménage à un robot.
- Lenovo LOQ 15" : l’association d’une RTX 5060 et d’un écran Full HD à 144 Hz vise le jeu en 1080p, avec 16 Go de mémoire. Deux limites à connaître : le clavier n’est pas rétroéclairé, ce que précise la fiche, et un SSD de 512 Go se remplit vite avec quelques jeux récents. La baisse atteint 200 €.
- EcoFlow Rapid Pro : avec 27 650 mAh (99,54 Wh), elle reste sous la limite de 100 Wh admise en cabine, et ses 300 W répartis sur quatre sorties, dont un câble USB-C intégré de 140 W, suffisent à recharger un PC portable. Pour un simple smartphone, elle est surdimensionnée. Nuance sur la remise : le dernier prix Amazon connu de camelcamelcamel était de 104,49 € le 7 septembre, ce qui ramène l’économie réelle à une vingtaine d’euros pour qui suivait ce prix.
Ventes flash ou Black Friday : faut-il acheter maintenant ?
Sept offres dépassent 25 % de remise, avec en tête les deux batteries EcoFlow (-54 % pour la Rapid Mag, -51 % pour la Rapid Pro) et le robot Lefant M5 Pro (-50 %). À l’autre bout, le Narwal Flow 2 ne perd que 5 %, la carte mère MSI et le lot de chargeurs Baseus moins de 20 %. Pour le téléviseur LG et le purificateur Dreame, le calcul repose sur le prix conseillé : sans historique, impossible de dire si 1 199 € et 399 € sont des prix inhabituels.
Le Black Friday apportera son lot de promotions, mais rien ne garantit que ces produits y seront remisés, ni au même niveau. Si l’un d’eux répond à un besoin immédiat, le prix de ce week-end est une base sérieuse, à condition de le vérifier sur la fiche au moment de commander. Pour les robots, notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots permet de situer ces trois modèles face aux références du moment, du petit budget au haut de gamme.
Ventes flash Amazon avant le Black Friday : vos questions
Quand a lieu le Black Friday 2026 ?
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre 2026, au lendemain de Thanksgiving aux États-Unis. Les marchands lancent généralement leurs promotions plusieurs jours avant.
Jusqu’à quand ces ventes flash Amazon sont-elles valables ?
Les fiches de ces 15 produits affichent « Offre à durée limitée », sans préciser d’heure de fin. Le prix peut donc changer à tout moment : vérifiez-le sur la fiche avant de commander.
Le prix barré d’une vente flash Amazon est-il fiable ?
Depuis 2022, une réduction annoncée doit être calculée à partir du prix le plus bas pratiqué par le vendeur sur les 30 jours précédents. C’est la référence que nous avons retenue pour la plupart des offres de cette sélection, et nous signalons les cas où elle manquait.