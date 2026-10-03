Passer l’aspirateur, puis la serpillière… Cette routine a fait ses preuves, mais elle sent un peu le XXe siècle. Les aspirateurs-laveurs font les deux en un seul passage, avec un vrai gain de temps à la clé. Qui plus est, comme ils réunissent deux appareils en un, ils prennent aussi moins de place dans le placard. Alors, sincèrement, pourquoi s’en priver ?

Il y a la question du budget… Difficile d’échapper à cette réalité. C’est là que les offres du Prime Day 2026 peuvent changer la donne. Deux modèles Roborock très convaincants voient leur prix chuter :

Le Roborock F25 Gen 2 est à 219 € au lieu de 399 €

au lieu de 399 € Le Roborock F25 Ultra est à 479 € au lieu de 799 €

Vous préférez passer par votre enseigne habituelle ? Le F25 Ultra est aussi disponible chez Boulanger, Darty, Cdiscount et ManoMano, et le F25 Gen 2 chez Boulanger.