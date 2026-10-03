Gain de temps, sols plus nets, meilleure hygiène, et même vapeur pour réduire les bactéries… Les Roborock F25 Gen 2 et F25 Ultra avancent de sérieux arguments. Et avec le Prime Day, leur prix baisse de façon significative. Alors, faut-il se laisser tenter ?
Passer l’aspirateur, puis la serpillière… Cette routine a fait ses preuves, mais elle sent un peu le XXe siècle. Les aspirateurs-laveurs font les deux en un seul passage, avec un vrai gain de temps à la clé. Qui plus est, comme ils réunissent deux appareils en un, ils prennent aussi moins de place dans le placard. Alors, sincèrement, pourquoi s’en priver ?
Il y a la question du budget… Difficile d’échapper à cette réalité. C’est là que les offres du Prime Day 2026 peuvent changer la donne. Deux modèles Roborock très convaincants voient leur prix chuter :
- Le Roborock F25 Gen 2 est à 219 € au lieu de 399 €
- Le Roborock F25 Ultra est à 479 € au lieu de 799 €
Vous préférez passer par votre enseigne habituelle ? Le F25 Ultra est aussi disponible chez Boulanger, Darty, Cdiscount et ManoMano, et le F25 Gen 2 chez Boulanger.
Roborock F25 Ultra : aspiration, lavage et vapeur… En promo
Une fonction vapeur efficace, même sur le parquet
Avec de jeunes enfants à la maison, des animaux de compagnie ou tout simplement lorsqu’on souhaite garder un intérieur impeccable, la fonction vapeur du Roborock F25 Ultra est un vrai plus. Elle permet non seulement d’éliminer les saletés récalcitrantes, mais aussi de réduire la présence de bactéries et d’allergènes.
Si vous avez du parquet à la maison, vous vous demandez peut-être déjà si la vapeur ne risque pas de l’endommager. C’est une inquiétude plutôt légitime. Pour y répondre, Roborock a simulé cinq ans d’utilisation, soit 18 000 passages ! Le verdict est unanime : le plancher en bois massif n’a montré ni gonflement, ni déformation, ni fissure.
22 000 Pa d’aspiration et une meilleure maniabilité
Outre la fonction vapeur, Roborock a aussi peaufiné la partie aspiration. Elle bénéficie désormais d’une puissance remarquable de 22 000 Pa. Le résultat est d’autant plus efficace qu’un double grattoir s’occupe de faire la chasse aux poils et aux cheveux, pour éviter qu’ils ne s’accumulent dans la brosse et n’altèrent les performances.
La technologie SlideTech 2.0 vient améliorer la maniabilité du robot. Deux moteurs apportent un contrôle individuel des roues pour réaliser des virages serrés, pousser et tirer l’appareil sans contrainte. En plus de cela, le bras peut se mettre complètement à plat, ce qui permet de glisser facilement sous les meubles et d’aller déloger les saletés.
Un lavage intelligent avec nettoyage et séchage automatiques
Côté nettoyage, la brosse exerce une pression vers le sol de 33 N afin de s’attaquer aux taches sèches sans trop de difficulté. Et comme elle couvre toute la largeur de l’appareil, il ne reste pas de poussières sur les bords, le long des plinthes.
Et puis, il y a toutes ces petites fonctions bien pensées qui viennent compléter le tableau. Le rouleau se nettoie automatiquement, puis se sèche pour limiter la prolifération des bactéries. Le distributeur de nettoyant dose lui-même la bonne quantité, histoire d’éviter le gaspillage.
Un capteur intelligent analyse le niveau de saleté du sol et ajuste l’intensité du nettoyage en temps réel. Et pour ne rien laisser passer, l’éclairage frontal met en lumière les particules fines.
|Caractéristiques
|Roborock F25 Ultra
|Aspiration
|22 000 Pa
|Nettoyage vapeur
|Oui avec six buses pour une répartition constante
|Pression de lavage
|La brosse applique une pression vers le bas de 33 N
|Anti-enchevêtrement
|Double grattoir pour les poils et cheveux
|Entretien automatique
|Nettoyage et séchage du rouleau + dosage automatique du détergent
|Pour qui ?
|Foyers avec enfants ou animaux, et besoins de nettoyage intensi
Roborock F25 Gen 2 : efficacité et prix abordable (-40 %)
Le Roborock F25 Gen 2 entend rendre le nettoyage des sols plus simple, sans pour autant intégrer les fonctionnalités très haut de gamme qui alourdissent parfois la facture finale.
Il reprend néanmoins plusieurs technologies phares de Roborock, à commencer par la détection intelligente de la saleté DirTect.
On retrouve aussi le nettoyage bord à bord, ainsi que le système JawScrapers, qui limite l’accumulation des cheveux et poils. Le système FlatReach 2.0 est bien présent afin de coucher l’appareil pour atteindre plus facilement les zones sous les meubles.
Une aspiration de 20 000 Pa et 60 minutes d’autonomie
Le principe reste en tout cas le même : un seul passage pour aspirer et éliminer les saletés.
Pour cela, le F25 Gen 2 s’appuie sur une aspiration de 20 000 Pa, une brosse qui tourne à 450 tours par minute et une pression de 20 N, de quoi venir à bout des taches incrustées. Enfin, l’autonomie est de 60 minutes en mode Éco, il peut alors couvrir jusqu’à 480 m² par charge.
Proposé à 219 € pendant le Prime Day 2026, le F25 Gen 2 est un choix intéressant pour profiter des principales technologies de Roborock sans forcément passer au modèle Ultra et à ses équipements plus avancés.
|Caractéristiques
|Roborock F25 Gen 2
|Aspiration
|20 000 Pa
|Vitesse de la brosse
|450 tr/min et pression de 20 N
|Couverture
|Jusqu'à 490 m2
|Anti-enchevêtrement
|Double grattoir pour les poils et cheveux
|Pour qui ?
|Foyers à la recherche d’un aspirateur-laveur puissant et abordable pour l’entretien quotidien