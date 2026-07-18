C'est tout de même bien mieux une maison propre. Si les aspirateurs laveurs classiques fonctionnent globalement bien, Roborock va encore plus loin et lance deux nouveaux aspirateurs laveurs avec fonction vapeur, pour décrasser votre sol en profondeur.
Roborock a présenté ses nouveaux aspirateurs balai serpillère, les Roborock F25 Steam et F25 Select Steam. Ces aspirateurs sont d'ores et déjà disponibles et viennent en complément de la gamme F25 déjà existante.
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L'argument central : la vapeur
Les deux modèles embarquent ce que Roborock appelle la technologie VaporFlow, qui diffuse de la vapeur à 180°C sur toute la largeur de nettoyage. L'idée est de ramollir les taches avant le passage de la brosse, avec un débit annoncé de 2 200 mg/min.
Selon le constructeur, ce système permettrait d'éliminer plus de 99,9999 % des bactéries et jusqu'à 99,9 % des allergènes, rien que ça. Le mode vapeur a par ailleurs été certifié par TÜV SÜD comme compatible avec les sols en bois. Si les parquets massifs sont souvent une zone à éviter avec ce type d'appareil, le fabricant assure qu'ici, la vapeur n'est pas un problème.
En plus de décrasser efficacement, la vapeur a un avantage notable : elle ne nécessite pas de produits chimiques.
De solides performances annoncées
Côté aspiration, les F25 Steam et F25 Select Steam affichent une puissance de 25 000 Pa, comme le reste de la gamme F25. Ils sont équipés d'une brosse rotative tournant à 450 tours par minute et exercent une pression de 33 N au sol. Un système de contrôle intelligent de l'eau est également intégré, avec l'objectif de limiter les traces et de favoriser un séchage rapide.
- Excellente aspiration
- Un lavage des sols très convaincant
- Des déplacements assistés dans les coins et sous les meubles
- Lavage du sol super efficace
- Pilotable via l'application
- Roues motorisées pour une bonne maniabilité
L'autonomie annoncée est de 80 minutes par charge, ce qui correspond selon Roborock à une surface couvrable de 660 m² par charge. Le calcul nous semble audacieux. Les appareils s'inclinent à 180° afin de faciliter le passage sous les meubles. Une fonction de nettoyage bord à bord permet par ailleurs de nettoyer les bords de plinthes.
Côté entretien, les deux modèles auto nettoient le rouleau après usage, avec de la vapeur à 180°C et de l'eau à 95°C.
Prix et disponibilité
Le Roborock F25 Steam est commercialisé au prix de 589€, avec une offre à 459€ pour le lancement, sur Amazon.
Le F25 Select Steam est commercialisé chez Boulanger quant à lui, au prix de 549€, avec une offre de lancement à 449€.