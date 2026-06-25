À l'occasion des Prime Day, Roborock dégaine une série d'offres particulièrement agressives sur plusieurs de ses produits phares. Aspirateurs-robots premium, laveur de sols nouvelle génération… Du 27 juin au 12 juillet, les remises atteignent jusqu'à 700 euros sur certaines références.
L'évènement Prime Day représente souvent l'occasion idéale pour renouveler son équipement à moindre coût, et cette année encore, Roborock répond présent. Le constructeur, devenu en quelques années l'une des références du nettoyage domestique intelligent, propose une sélection de promotions sur bon nombre d'appareils. Que vous recherchiez un aspirateur-robot haut de gamme capable de gérer seul l'entretien de votre maison ou un laveur de sols de dernière génération, il y a forcément une offre adaptée à vos besoins.
Aspirateur-robot Roborock Saros 20 : la technologie de pointe à prix réduit
Véritable vitrine technologique de la marque, le Roborock Saros 20 profite d'une réduction de 400€ pendant les Prime Day. Affiché habituellement à 1 489€, il est proposé à seulement 1 089€ du 27 juin au 12 juillet.
Doté d'un système de navigation StarSight 2.0, le Roborock Saros 20 s'impose comme l'un des aspirateurs-robots les plus avancés du moment. Grâce à sa technologie 3D ToF de nouvelle génération, il évolue avec précision même sous les meubles les plus bas, jusqu'à seulement 7,95 cm de hauteur, tout en identifiant et évitant plus de 300 types d'objets.
Son châssis intelligent AdaptiLift 3.0 lui permet quant à lui de franchir des seuils complexes jusqu'à 8,8 cm et d'adapter automatiquement sa hauteur sur les tapis afin de préserver une aspiration optimale sur tous les revêtements.
Côté performances, Roborock frappe fort avec une puissance d'aspiration HyperForce de 36 000 Pa, avec en prime un double système anti-enchevêtrements qui limite l'accumulation de cheveux et facilite l'entretien au quotidien.
Enfin, la station autonome RockDock automatise quasiment toutes les opérations de maintenance, avec le lavage des serpillières à 100°C, le séchage à 55°C, le vidage automatique de la poussière et le nettoyage de la station à l'eau chaude.
Aspirateur-robot Roborock Qrevo S Pro : l'équilibre parfait entre performances et prix
Pour ceux qui recherchent un excellent rapport qualité-prix, le Qrevo S Pro constitue sans doute l'une des offres les plus attractives de cette période promotionnelle chez Roborock.
Le Qrevo S Pro combine aspiration performante (18 500 Pa) et lavage des sols grâce à ses deux serpillières rotatives (200 tours/minute) capables de venir à bout des taches du quotidien. Sa station d'accueil intelligente prend elle aussi en charge plusieurs tâches d'entretien automatisées afin de réduire les manipulations, notamment le vidage automatique de la poussière, l'auto-nettoyage des serpillères à 75°C et le séchage à l'air chaud.
Avec sa navigation intelligente et sa gestion précise des obstacles, il convient parfaitement aux foyers recherchant un robot efficace, autonome et simple à utiliser, sans pour autant basculer sur les modèles les plus onéreux du marché.
Aspirateur-robot Roborock Qrevo Edge 2 : une solution intelligente pour les vastes surfaces
Autre référence mise à l'honneur pendant les Prime Day, le Roborock Qrevo Edge 2 bénéficie lui aussi d'une réduction de 200 euros. Son prix passe ainsi de 889,99€ à 689,99€.
Pensé pour offrir une couverture optimale des pièces et un nettoyage particulièrement précis le long des murs et des plinthes, ce modèle mise sur une combinaison de puissance d'aspiration élevée (25 000 Pa) et de technologies de lavage avancées.
Le Qrevo Edge 2 exploite des algorithmes de navigation sophistiqués afin d'optimiser chaque trajet et de limiter les zones oubliées. Le système de brosse latérale en arc de cercle FlexiArm permet quant à lui d'assurer un nettoyage minutieux le long des murs et dans les coins.
La station d'accueil se charge de chauffer l'eau à 80°C pour assurer le nettoyage des serpillères, avec là encore un séchage à l'air chaud à 55°C
Aspirateur-robot Roborock Saros 10R Set : l'offre la plus spectaculaire des Prime Day
Avec une remise de 700 euros, le Roborock Saros 10R Set signe tout simplement la promotion la plus impressionnante de cette sélection.
Commercialisé habituellement à 1 499,99€, il est proposé à seulement 799,99 € pendant toute la période de l'opération.
Le Saros 10R se positionne parmi les modèles les plus avancés du catalogue Roborock. Doté d'une conception de 7,98 cm, il intègre le premier LiDAR à semi-conducteurs à double émetteur, soit de quoi analyser précisément son environnement pour contourner les obstacles et optimiser ses déplacements.
Sa forte puissance d'aspiration (22 000 Pa), ses fonctions de lavage avancées et sa station intelligente entièrement automatisée (auto-nettoyage et lavage des serpillères à 80°C) en font un allié de choix pour maintenir des sols impeccables au quotidien.
À ce niveau de prix, il représente l'un des meilleurs rapports équipement/prix du catalogue Roborock pendant les Prime Day.
Laveur de sols Roborock F25 Ultra : l'aspirateur moderne (et à vapeur)
Nous ne souhaitons pas tous nécessairement confier l'intégralité du nettoyage à un robot. Pour ceux qui préfèrent conserver la maîtrise de l'entretien, tout en gagnant un temps précieux, le Roborock F25 Ultra constitue une excellente alternative.
Conçu pour aspirer (22 000 Pa) et laver simultanément, le F25 Ultra simplifie considérablement le nettoyage des sols durs. Il assure pour cela un nettoyage vapeur à 180°C, un dégraissage à l'eau chaude à 86°, sans oublier la possibilité de nettoyer à plat (sous un meuble, un canapé, etc.), avec un contrôle à distance via l'application.
L'appareil mise également sur une ergonomie soignée et plusieurs fonctions intelligentes destinées à faciliter son utilisation au quotidien, comme un auto-nettoyage à haute température et un séchage à 95°C. Le capteur DirTect se charge pour sa part d'ajuster l'intensité du nettoyage en temps réel en fonction du niveau de saleté détecté.
L'ensemble des promotions Roborock sera disponible du 27 juin au 12 juillet, dans la limite des stocks disponibles.