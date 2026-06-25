Doté d'un système de navigation StarSight 2.0, le Roborock Saros 20 s'impose comme l'un des aspirateurs-robots les plus avancés du moment. Grâce à sa technologie 3D ToF de nouvelle génération, il évolue avec précision même sous les meubles les plus bas, jusqu'à seulement 7,95 cm de hauteur, tout en identifiant et évitant plus de 300 types d'objets.

Son châssis intelligent AdaptiLift 3.0 lui permet quant à lui de franchir des seuils complexes jusqu'à 8,8 cm et d'adapter automatiquement sa hauteur sur les tapis afin de préserver une aspiration optimale sur tous les revêtements.