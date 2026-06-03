Le point fort du Qrevo S Pro est sa station multifonctionnelle, qui gère la quasi-totalité des tâches d’entretien sans intervention. Les serpillières sont lavées à l’eau chaude jusqu’à 75°C pour éliminer les graisses, puis séchées à l’air chaud à 45°C, un détail important pour éviter les mauvaises odeurs liées à des serpillières humides qui traînent. La vidange automatique de la poussière offre une autonomie annoncée à 65 jours sans manipulation, avec une filtration du pollen à 99,9 %. Le remplissage automatique du réservoir d’eau complète le tableau. La base de station est détachable pour faciliter l’entretien ponctuel, et le niveau sonore du séchage est annoncé à 45 dB, ce qui reste raisonnable pour un fonctionnement en soirée.