Roborock lance le Qrevo S Pro, un robot aspirateur laveur accessible qui mise sur l’autonomie et la puissance d’aspiration. Disponible à partir de 589 euros, il s’installe toutefois sur un segment déjà bien encombré.
On le répète à longueur d’articles : le marché des robots aspirateurs laveurs continue de s’étoffer avec de nouvelles références tous les trois mois dans les magasins. Roborock, leader du marché, ne compte pas laisser le moindre espace à ses concurrents et annonce le Qrevo S Pro arrive comme une évolution directe de la génération précédente, avec une puissance d’aspiration portée à 18 500 Pa, une station multifonctionnelle revue et des serpillières rotatives relevables. À moins de 600 euros, ce nouveau modèle semble plutôt bien taillé pour conquérir les foyers ne souhaitant pas investir un mois de salaire dans un appareil ménager, mais que propose-t-il pour ce tarif ?
Une station qui prend en charge l’essentiel
Le point fort du Qrevo S Pro est sa station multifonctionnelle, qui gère la quasi-totalité des tâches d’entretien sans intervention. Les serpillières sont lavées à l’eau chaude jusqu’à 75°C pour éliminer les graisses, puis séchées à l’air chaud à 45°C, un détail important pour éviter les mauvaises odeurs liées à des serpillières humides qui traînent. La vidange automatique de la poussière offre une autonomie annoncée à 65 jours sans manipulation, avec une filtration du pollen à 99,9 %. Le remplissage automatique du réservoir d’eau complète le tableau. La base de station est détachable pour faciliter l’entretien ponctuel, et le niveau sonore du séchage est annoncé à 45 dB, ce qui reste raisonnable pour un fonctionnement en soirée.
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Les deux serpillières rotatives tournent à 200 tr/min et se relèvent de 10 mm lors du passage sur tapis pour éviter de les mouiller. La brosse principale est entièrement en caoutchouc, et la brosse latérale intègre un système anti-emmêlement. Deux points concrets pour les foyers avec animaux ou cheveux longs, où les brossettes s’engorgent vite sur les robots classiques.
Navigation LiDAR et compatibilité Matter pour s’intégrer facilement dans la maison
Le Qrevo S Pro navigue via un LiDAR PreciseSense couplé à un système d’évitement d’obstacles ReactiveTech par lumière structurée. Ce dernier permet de détecter et de contourner les obstacles en mouvement, ce qui réduit les interruptions de cycle en présence d’animaux ou d’objets déplacés. La puissance d’aspiration est annoncée à 18 500 Pa, dans la norme haute du segment pour cette fourchette tarifaire.
L’application Roborock embarque enfin la fonction SmartPlan 2.0 pour la planification des nettoyages, et la compatibilité Matter est présente pour une intégration facilitée dans son écosystème maison connectée existant.
À 599 € dans sa version avec deux sacs inclus, et 589 € en version de base, le Qrevo S Pro se positionne en entrée de la gamme premium Roborock, là où ses concurrents directs comme Dreame ou Ecovacs jouent exactement sur le même terrain. La vraie question est de savoir si les 65 jours d’autonomie annoncés tiennent en usage réel. C’est souvent là que les promesses des fiches techniques se heurtent aux planchers et aux animaux de compagnie.