On a beau aimer que son chez-soi soit propre, personne ne rêve de passer son samedi matin à courir après les poils, les miettes et la poussière. C’est pour ça que les aspirateurs robots ont su s’imposer dans nos quotidiens : silencieux, discrets et toujours disponibles, ils permettent d’automatiser les tâches les plus ingrates, sans rogner sur l’efficacité. Une promesse séduisante, surtout quand on manque de temps ou qu’on partage son sol avec des enfants ou des animaux.

Mais tous les aspirateurs robots ne se valent pas. Entre les modèles d’entrée de gamme qui bloquent au premier seuil, ceux qui oublient les coins ou ceux qu’on passe plus de temps à nettoyer qu’à utiliser, il n’est pas rare de finir déçu par l’expérience. Alors quand un produit comme le Roborock Saros 20 arrive avec des spécifications dignes du haut de gamme et une conception pensée pour résoudre ces irritants du quotidien, ça mérite qu’on s’y attarde. Car ici, il ne s’agit plus seulement d’un simple nouveau robot aspirateur, mais d’un allié de confiance pour garder sa maison impeccable, sans stress ni compromis.