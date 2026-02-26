Fort d'un partenariat avec le célèbre club du Real Madrid, Roborock muscle encore son jeu avec le Saros 20, un robot aspirateur qui conjugue puissance extrême, intelligence de navigation et autonomie totale. Une proposition taillée pour les foyers exigeants… et les logements complexes. Commercialisé sous le nom de Saros 20 Set sur la boutique en ligne de la marque, incluant 2 sacs à poussière et 2 serpillières supplémentaires, il est proposé du 26 février au 11 mars au prix de 1289 € au lieu de 1499 €.
On a beau aimer que son chez-soi soit propre, personne ne rêve de passer son samedi matin à courir après les poils, les miettes et la poussière. C’est pour ça que les aspirateurs robots ont su s’imposer dans nos quotidiens : silencieux, discrets et toujours disponibles, ils permettent d’automatiser les tâches les plus ingrates, sans rogner sur l’efficacité. Une promesse séduisante, surtout quand on manque de temps ou qu’on partage son sol avec des enfants ou des animaux.
Mais tous les aspirateurs robots ne se valent pas. Entre les modèles d’entrée de gamme qui bloquent au premier seuil, ceux qui oublient les coins ou ceux qu’on passe plus de temps à nettoyer qu’à utiliser, il n’est pas rare de finir déçu par l’expérience. Alors quand un produit comme le Roborock Saros 20 arrive avec des spécifications dignes du haut de gamme et une conception pensée pour résoudre ces irritants du quotidien, ça mérite qu’on s’y attarde. Car ici, il ne s’agit plus seulement d’un simple nouveau robot aspirateur, mais d’un allié de confiance pour garder sa maison impeccable, sans stress ni compromis.
Un robot que plus rien n'arrête et qui nettoie (vraiment) partout
On a tous connu ce petit moment d’agacement en regardant notre robot aspirateur s’emmêler les roues dans un tapis un peu trop épais ou reculer, impuissant, devant une marche de deux centimètres. Ce temps-là est révolu avec le Saros 20 de Roborock. Capable de franchir des seuils jusqu’à 8,8 cm de hauteur, il navigue sans peine d’une pièce à l’autre, même dans les maisons où les changements de sol sont fréquents. Le Saros 20 peut gravir un seuil à deux marches pour se rendre dans toutes les pièces de la maison, sans avoir besoin de le porter.
Ce qui rend cet exploit possible, ce n’est pas qu’une simple question de roues plus grandes ou de moteur plus robuste. C’est un savant mélange d’algorithmes intelligents, de puissance mécanique et de design bien pensé. Dans un appartement haussmannien ou une maison moderne, il glisse, grimpe, s’adapte et nettoie sans intervention humaine. Le robot aspirateur comprend une roue principale, une roue auxiliaire sans oublier un mécanisme de levage qui lui permet de franchir les obstacles tout seul comme un grand. Et quand il s'agit de passer sous les meubles, là encore le Saros 20 a la solution avec une hauteur de seulement 7,95 cm. Canapés, buffets ou meubles hauts, ce qui se niche sous ces objets sera ramassé aussi.
Et quand il aspire, il ne fait pas semblant. Avec ses 36 000 Pa de puissance, il avale les miettes, les poils d’animaux et les poussières fines d’un seul passage. On est ici très au-delà des standards du marché et le système anti-enchevêtrement empêche les poils ou les cheveux de boucher le conduit d'aspiration. Même un gros ménage ne fait pas peur au Saros 20.
Si les aspirateurs robots sont excellents sur des sols durs, les tapis peuvent lui poser problème. À poils courts ou longs, les robots actuels ne sont pas conçus pour s'adapter à toutes les formes et à tous les modèles. Sauf le Saros 20. Roborock propose avec son dernier-né un système de châssis qui s'élève dynamiquement pour aspirer au plus près les poils du tapis, jusqu'à 3 cm de hauteur. C'est une première dans l'industrie et un point fort si vous possédez des animaux et souhaitez récupérer les poils qui s'y nichent tous les jours sans effort.
De l'intelligence à tous les étages pour nettoyer sans déranger
Mais un robot ne peut pas se contenter d’être puissant. Il doit aussi être intelligent. Et dans ce domaine, le Saros 20 n’a pas grand-chose à envier à ses concurrents. Ce qui frappe, c’est sa capacité à s’adapter à l’environnement, à reconnaître les objets au sol : les câbles, les jouets, les chaussettes laissées là par mégarde, et à les contourner avec une fluidité déconcertante.
On le regarde faire, sans intervenir, pendant qu’il cartographie votre logement pièce par pièce. Il retient les zones à fort passage, les coins difficiles, et même les habitudes des occupants. Il peut ainsi, par exemple, déclencher un nettoyage plus fréquent dans la cuisine aux heures des repas, ou dans le couloir quand il détecte une activité accrue. C'est les avantages du système StarSight 2.0, qui combine cartographie et reconnaissance des objets par IA avec 300 types d'objets identifiés. Plus besoin de ranger votre maison avant de faire passer l'aspirateur, et encore une contrainte évacuée.
Mieux encore, il va là où les autres ne vont pas. Son bras latéral motorisé, baptisé FlexiArm, sort de sa coque pour nettoyer le long des murs, dans les angles, sous les radiateurs. Le genre de détails qui, dans le quotidien, change tout : les bords du couloir, souvent poussiéreux, sont enfin propres.
Une autonomie totale, du lavage à l'entretien
Ce genre d’appareil ne serait pas vraiment utile s’il fallait constamment s’en occuper. Roborock a bien compris l’enjeu, et le Saros 20 pousse le concept de nettoyage sans intervention jusqu’au bout. Sa station d’accueil, baptisée RockDock et véritable centre de contrôle domestique, gère tout : vidange automatique du bac à poussière, lavage des serpillières à l’eau chaude à 100°C pour supprimer les bactéries, séchage à l’air chaud à 55°C pour éviter les mauvaises odeurs, remplissage du réservoir… Tout est fait pour que vous n'ayez rien à faire pendant plusieurs semaines. Dans les faits, cela signifie que vous pouvez programmer un nettoyage quotidien et oublier totalement que le robot existe, jusqu’à ce que vous rentriez et découvriez une maison impeccable.
Pour le contrôler, il suffit d'utiliser l'application Roborock sur iOS ou Android. Le logiciel, continuellement mis à jour, offre un accès aux fonctions de base (programmation, sélection des différents modes…) mais aussi à de nombreuses options pour personnaliser au détail près le nettoyage de la maison.
Ce qui distingue vraiment le Saros 20, c’est qu’il ne cherche pas à impressionner par des caractéristiques techniques, mais par la façon dont il les met en œuvre dans le quotidien. Il comprend qu’un foyer n’est pas une salle de test. Que le sol peut être sale, encombré, plein de surprises.
C’est pourquoi il s’adresse autant aux familles avec enfants qu’aux propriétaires d’animaux, aux citadins pressés ou aux personnes qui veulent tout simplement se libérer du ménage. Que vous viviez dans un studio ou une maison à étage, son intelligence embarquée lui permet de s’adapter. Son format lui permet de passer sous les meubles, son LiDAR et sa caméra de repérer les obstacles, son aspiration de capter toutes les saletés.
Vous partez en week-end ? Lancez le nettoyage à distance depuis votre téléphone. Vous rentrez avec des chaussures boueuses ? Il déclenchera automatiquement un second passage dans l’entrée si besoin.
Le Roborock Saros 20 est définitivement l'un des aspirateurs robot phares de ce début d'année, et le constructeur veut marquer les esprits. Pour tout achat du dernier robot aspirateur (en version Saros 20 Set ou Saros 20X) effectué entre le 26 février et le 11 mars, un pack d'accessoires est offert, ainsi qu'une extension de garantie d'un an.