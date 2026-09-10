Nous le savons tous, dans un foyer, le ménage n'est jamais vraiment terminé. Avec son FloorShine 830, Eureka entend simplifier cette corvée en réunissant aspiration et lavage en un seul passage.
Ce sont des petites scènes du quotidien que l'on connaît tous : un verre de soda renversé dans la cuisine, quelques miettes sous la table, une tache laissée par un repas un peu trop animé ou, pour les propriétaires d'animaux, ces fameux poils qui semblent avoir fermement décidé de coloniser chaque centimètre carré du logement.
Et pour ceux qui voudraient s'équiper sans attendre, c'est le bon moment : le Eureka FloorShine 830 est à seulement 349 €.
Aspirer, laver… Et éviter de ressortir tout l’attirail
Dans ces moments-là, le ménage peut vite devenir une opération disproportionnée. Il faut sortir l’aspirateur, trouver la serpillière, remplir un seau, nettoyer, sans oublier bien sûr de ranger tout ce petit monde en n’espérant n’avoir oublié aucun recoin …
C’est précisément sur ce terrain que les aspirateurs laveurs sans fil ont progressivement trouvé leur place. Il faut dire que leur principe est plutôt séduisant, à savoir aspirer les saletés sèches et liquides tout en lavant le sol, le tout dans un seul passage. Une approche qui évite de multiplier les appareils et, surtout, qui permet de traiter immédiatement les petits accidents du quotidien.
Le revers de la médaille ? Certains modèles affichent des tarifs qui peuvent rapidement grimper. C’est précisément là que le Eureka FloorShine 830 cherche à tirer son épingle du jeu, avec une fiche technique particulièrement musclée pour sa catégorie.
Une aspiration de 24 000 Pa pour ne rien laisser derrière
Premier argument avancé par Eureka : la puissance. Le FloorShine 830 revendique 24 000 Pa de puissance d’aspiration, soit un niveau que la marque présente comme particulièrement élevé sur le segment des appareils proposés.
Derrière ce chiffre, l’intérêt est de pouvoir récupérer en un seul passage les poussières, miettes, cheveux, petits débris et autres liquides qui se retrouvent régulièrement sur les sols durs.
L’appareil embarque également deux réservoirs, avec 750 ml pour l’eau propre et 700 ml pour les eaux sales, ainsi qu’une batterie permettant jusqu’à 60 minutes d’utilisation selon les conditions.
Autrement dit, le FloorShine 830 n’est pas uniquement pensé pour le « grand ménage du week-end ». Son intérêt se révèle aussi dans ces interventions rapides, celles-là même que l’on repousse habituellement parce que « ça ne vaut pas le coup de sortir tout le matériel ».
Et puisqu’un aspirateur laveur est censé nous faire gagner du temps, Eureka a également travaillé sur son utilisation après le nettoyage. Le FloorShine 830 dispose en cela d’un système d’auto-nettoyage et d'un séchage à l’air chaud (75°), avec un cycle rapide annoncé à 5 minutes.
Des cheveux aux plinthes, les petits détails qui comptent
Et pour éviter l’opération (peu réjouissante) qui consiste à retirer les cheveux enroulés autour d’une brosse d’aspirateur, Eureka a intégré sa technologie Anti-Tangle, conçue pour limiter l’accumulation de cheveux et de poils autour du rouleau.
Le FloorShine 830 utilise notamment une série de peignes métalliques destinés à démêler les cheveux au fur et à mesure de leur passage, afin de les évacuer vers le réservoir d’eau sale.
L’autre détail qui peut faire toute la différence au quotidien, c’est le nettoyage des bords. Parce qu’on le sait, les miettes et poussières ont cette fâcheuse tendance à terminer précisément là où la serpillière (ou la brosse) passe moins bien.
Avec son système Dual Edge Cleaning et sa conception dite Zero-Edge, le FloorShine 830 est conçu pour nettoyer au plus près des plinthes et des angles.
Enfin, sa capacité à s’incliner jusqu’à 180 degrés lui permet de passer sous certains meubles bas sans avoir à jouer les contorsionnistes. Là encore, ce n’est pas forcément la fonction la plus spectaculaire sur le papier, mais c’est typiquement le genre de détail que l’on apprécie après quelques utilisations.
Un aspirateur laveur qui mise sur le rapport équipement/prix
Depuis quelques années déjà, entre les robots capables de cartographier une maison, de retourner seuls à leur station et même de laver leurs propres serpillières, et les aspirateurs laveurs toujours plus complets, le ménage ressemble parfois à un véritable rayon high-tech.
Cela étant, tout le monde n’a pas forcément le besoin, ni l’envie, d’investir plusieurs centaines d’euros dans un robot aspirateur laveur autonome.
C’est finalement là que le FloorShine 830 trouve sa place. Il conserve une approche classique (c’est un aspirateur à manipuler soi-même), mais concentre l’essentiel sur une utilisation simple, à savoir aspirer et laver simultanément, et sans fil rappelons-le, avec une puissance de 24 000 Pa, une gestion des cheveux et des poils travaillée, un nettoyage des bords et un système d’auto-nettoyage.
Pour la marque, il s'agit de proposer une solution complète et accessible pour le nettoyage quotidien, sans transformer cette corvée en projet d'investissement.