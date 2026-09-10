Ce sont des petites scènes du quotidien que l'on connaît tous : un verre de soda renversé dans la cuisine, quelques miettes sous la table, une tache laissée par un repas un peu trop animé ou, pour les propriétaires d'animaux, ces fameux poils qui semblent avoir fermement décidé de coloniser chaque centimètre carré du logement.

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