Avec ses 22 kPa de puissance d’aspiration et son autonomie pouvant atteindre 50 minutes, le S5 Max est conçu pour accompagner une véritable session de ménage plutôt qu’un simple passage express dans la cuisine. Son autre atout est sa capacité à s’incliner à 180°, afin de se glisser sous les meubles jusqu’à 13 cm. Parce que la poussière adore évidemment se cacher (entre autres) exactement là où le canapé ne permet pas de regarder.