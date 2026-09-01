C’est un fait, faire le ménage n’a jamais été une activité particulièrement réjouissante. Mais avec les aspirateurs laveurs Tineco, l’opération peut au moins devenir plus simple, plus rapide et nettement plus efficace. Du modèle polyvalent au véritable flagship vapeur, voici trois appareils pensés pour des besoins très différents, et en promotion en cette rentrée 2026.
Il y a ces tâches ménagères que l’on repousse systématiquement au lendemain, celles que l’on accomplit sans vraiment y penser… Et puis il y a ce fameux « grand nettoyage du sol », qui semble toujours demander plus de temps que prévu. Entre l’aspirateur, la serpillière, le seau d’eau (et les traces laissées derrière soi), l’opération peut vite devenir un petit parcours du combattant.
C’est justement sur ce terrain que Tineco entend simplifier le quotidien avec ses aspirateurs laveurs Floor One. La gamme couvre aujourd’hui plusieurs niveaux d’équipement, avec une même philosophie, celle d’aspirer et laver simultanément, tout en limitant autant que possible les manipulations et l’entretien. Et à l’occasion des promotions proposées en cette rentrée 2026, trois modèles méritent particulièrement votre attention.
Tineco Floor One S5 Max : celui qui sait presque tout faire
Nouveau venu sur le marché retail français, le Floor One S5 Max joue la carte de la polyvalence. Un positionnement qui le destine particulièrement aux grandes maisons, aux familles ou, plus simplement, à ceux qui n’ont pas envie de recharger leur appareil au milieu du nettoyage.
Avec ses 22 kPa de puissance d’aspiration et son autonomie pouvant atteindre 50 minutes, le S5 Max est conçu pour accompagner une véritable session de ménage plutôt qu’un simple passage express dans la cuisine. Son autre atout est sa capacité à s’incliner à 180°, afin de se glisser sous les meubles jusqu’à 13 cm. Parce que la poussière adore évidemment se cacher (entre autres) exactement là où le canapé ne permet pas de regarder.
Tineco mise également sur le confort d’utilisation avec un mode silencieux et une conception DualBlock anti-enchevêtrement, destinée à limiter l’accumulation de cheveux et de poils dans la brosse. Une fois le nettoyage terminé, le système FlashDry utilise de l’air chaud à 85°C pour accélérer le séchage.
Et surtout, son tarif devient particulièrement intéressant pendant la période promotionnelle actuellement en cours, et qui prendra fin le 29 septembre, puisque le Floor One S5 Max est proposé à 299 €, contre 449 € habituellement.
Tineco Floor One S7 Max Pro : celui qui fait plier toutes les tâches
Avec le Floor One S7 Max Pro, Tineco monte d’un cran et cible davantage les utilisateurs qui attendent de leur aspirateur laveur qu’il s’attaque encore plus sérieusement aux saletés les plus récalcitrantes.
Son argument principal porte sur la technologie HydroBurst, qui se charge de projeter un jet d’eau pour aider à désincruster les taches difficiles. Un dispositif particulièrement pertinent dans les zones très sollicitées de la maison comme la cuisine bien sûr, mais aussi la salle à manger ou l’entrée, souvent mises à rude épreuve par les semelles (sales) venues de l’extérieur.
Le S7 Max Pro intègre également une raclette StreakFree, pensée pour limiter les traces après le passage de l’appareil. Outre une aspiration de 22 kPa, il bénéficie par ailleurs de l’assistance motorisée bidirectionnelle SmoothPower, pour faciliter les déplacements, ainsi que de lumières LED pour mieux distinguer les saletés dans les zones moins éclairées.
Avec jusqu’à 60 minutes d’autonomie, une position inclinée à 180° et un ensemble de technologies plus complet (sans oublier le système autonettoyant FlashDry avec séchage à 85°C), le S7 Max Pro se destine à tous ceux qui veulent aller plus loin que le simple entretien hebdomadaire.
Son prix fait lui aussi l’objet d’une réduction depuis le 22 août dernier, et jusqu’au 27 septembre, avec un tarif ramené à seulement 449 €, au lieu de 649 €.
Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro : celui qui fait place à la vapeur
Et puis il y a le Floor One S9 Artist Steam Pro, véritable modèle haut de gamme de cette sélection. Son originalité tient évidemment à la vapeur, avec sa technologie HyperSteam 160°C qui vient dissoudre graisses et autres taches tenaces, tandis que le système ReverseScrub inverse le mouvement de la brosse pour renforcer l’action sur ces dernières.
L’intérêt est aussi ici de pouvoir privilégier un nettoyage à la vapeur sans détergent chimique, ce qui peut particulièrement intéresser les foyers avec enfants, animaux ou pièces fortement sollicitées. L’appareil conserve par ailleurs une vraie polyvalence avec une autonomie annoncée jusqu’à 90 minutes (ramenée à 30 minutes en mode vapeur), et une capacité à s’allonger à 180°.
Son système SmoothDrive 360° facilite les déplacements, tandis que l’écran interactif et le nettoyage des bords sur trois côtés renforcent son positionnement premium. Bref, le genre d’appareil qui donne presque envie de nettoyer le sol plus souvent, presque « pour le plaisir » comme on dit.
L’autre bonne nouvelle, c’est que le S9 Artist Steam Pro bénéficie lui aussi d’une promotion temporaire qui court jusqu’au 29 septembre, puisqu’il est proposé à 649 €, contre 699 € auparavant (et même 799 € avant cela). Une remise plus mesurée que celle des deux autres modèles, mais qui permet de faire entrer le flagship de Tineco dans une gamme tarifaire un peu plus accessible.
Au final, ces trois modèles illustrent surtout une même tendance, avec un aspirateur laveur qui cherche désormais à remplacer plusieurs gestes successifs par une seule opération, qui plus est avec des technologies adaptées à différents usages.
Reste maintenant à choisir son camp entre la polyvalence et le tarif abordable du S5 Max, la puissance ciblée du S7 Max Pro ou le nettoyage à la vapeur ultra haut de gamme avec le S9 Artist Steam Pro.
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