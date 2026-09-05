C'était un fait, les vacances sont terminées, les cartables sont de nouveau prêts et les réveils matinaux ont remplacé les grasses matinées. Bref, septembre est là. Et avec lui revient cette étrange période où il faut, en quelques jours, retrouver ce rythme bien huilé entre travail, école, ménage, repas et mille autres petites tâches qui avaient parfois été mises entre parenthèses durant l'été. Et c'est justement sur ce terrain que Dreame entend apporter un petit coup de main.