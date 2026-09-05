Pour accompagner ce grand retour au quotidien que constitue la rentrée de septembre, Dreame lance une opération promotionnelle avec jusqu’à 800 € de remise sur plusieurs de ses appareils phares.
C'était un fait, les vacances sont terminées, les cartables sont de nouveau prêts et les réveils matinaux ont remplacé les grasses matinées. Bref, septembre est là. Et avec lui revient cette étrange période où il faut, en quelques jours, retrouver ce rythme bien huilé entre travail, école, ménage, repas et mille autres petites tâches qui avaient parfois été mises entre parenthèses durant l'été. Et c'est justement sur ce terrain que Dreame entend apporter un petit coup de main.
Avec son opération « Simplifiez votre rentrée avec Dreame », la marque propose, jusqu’au 14 septembre, des réductions sur plusieurs de ses best-sellers, avec à la clé jusqu’à 800 euros d’économie.
X60 Pro Ultra Complete : quand le ménage passe en mode automatique
Pour celles et ceux qui aimeraient commencer la rentrée en ayant un peu moins de ménage sur les bras, le Dreame X60 Pro Ultra Complete constitue l’une des vedettes de cette opération.
Pendant l’opération, le X60 Pro Ultra Complete est proposé à 1 299 €, contre 1 499 € habituellement, soit 200 € de remise.
Avec son bras robotisé à double articulation capable de s’étendre jusqu’à 18 cm, le robot est conçu pour atteindre des zones habituellement difficiles d’accès. Il combine également une puissance d’aspiration de 42 000 Pa, la brosse HyperStream Detangling DuoBrush 2.0, ainsi que le système de reconnaissance AI OmniSight System 3.0.
L’appareil peut par ailleurs franchir des obstacles jusqu’à 10 cm, ce qui lui permet de circuler plus facilement d’une pièce à l’autre.
L50s Pro Ultra : les poils et cheveux n’ont qu’à bien se tenir
Autre approche, mais philosophie identique avec le Dreame L50s Pro Ultra. Ce robot aspirateur-laveur mise notamment sur une aspiration de 30 000 Pa et sur ses doubles rouleaux anti-emmêlement pour récupérer cheveux et poils sans transformer chaque session de nettoyage en opération de maintenance.
Son système ThermoHub lave automatiquement les serpillières à 100 °C, tandis que la technologie HyperStream limite les risques d’enchevêtrement. Le robot dispose également d’EasyLeap, qui lui permet de franchir des obstacles jusqu’à 4 cm.
Une solution qui pourrait notamment trouver sa place dans les foyers où le ménage doit composer quotidiennement avec les traces laissées par les enfants, les animaux… ou les deux.
V20 Pro : l’aspirateur balai qui s’occupe aussi des recoins
Lorsque l’automatisation complète du ménage n’est pas forcément nécessaire, ce cher aspirateur balai reste évidemment un allié difficile à remplacer. Le Dreame V20 Pro entend à ce titre combiner puissance et polyvalence dans un format plus traditionnel.
Son bras robotisé (GapFree AI) permet notamment de nettoyer jusqu’au plus près des bordures, tandis que la technologie TangleCut limite les enchevêtrements de cheveux. Son tube flexible et ajustable facilite quant à lui le passage sous les meubles, cette fameuse zone où poussière et autres détritus en tout genre semblent avoir tendance à particulièrement apprécier s’installer.
Avec 210 AW de puissance, jusqu’à 90 minutes d’autonomie et une couverture annoncée jusqu’à 250 m², le V20 Pro se destine à un nettoyage manuel ciblé et efficace. La détection intelligente de la saleté ajuste automatiquement la puissance d’aspiration, tandis que son filtre HEPA à cinq couches capture jusqu’à 99,99 % des particules.
H15 Pro Heat : pour ceux qui préfèrent nettoyer à chaud
Pour ceux qui ne jurent que par des sols impeccables, Dreame veut accélérer les choses avec le H15 Pro Heat, un aspirateur-laveur qui mise sur l’eau chaude pour venir à bout des saletés les plus tenaces.
Sa technologie ThermoRinse projette de l’eau chauffée jusqu’à 85 °C directement sur le sol afin de mieux s’attaquer aux graisses et aux taches incrustées. Le bras robotisé DescendReach GapFree assure de son côté un nettoyage au plus près des rebords, tandis que l’appareil développe une puissance d’aspiration de 22 000 Pa.
Dreame soigne également l’entretien de son propre appareil, puisque la brosse est lavée à 100 °C, puis séchée à 90 °C en seulement cinq minutes grâce au système ThermoTub. De quoi éviter que l’aspirateur-laveur ne devienne lui-même une corvée supplémentaire.
Airstyle Pro 7-en-1 : parce que la rentrée ne concerne pas que la maison
Et puisqu’une rentrée réussie ne se résume pas à avoir un sol impeccable, Dreame profite également de cette opération pour mettre en avant son sèche-cheveux Airstyle Pro 7-en-1.
Comme son nom l’indique, l’appareil repose sur sept accessoires interchangeables permettant de varier les coiffures, du lissage aux ondulations en passant par des boucles plus définies. Son débit d’air atteint 55 m³/h, avec trois réglages de température et un contrôle thermique destiné à limiter l’exposition des cheveux à une chaleur excessive.
Une manière pour Dreame d’étendre son savoir-faire au-delà de l’entretien de la maison et de proposer une solution pensée pour ces matinées où chaque minute compte.
Jusqu’au 14 septembre pour profiter des offres Dreame
Avec cette campagne « Simplifiez votre rentrée avec Dreame », la marque mise donc sur une idée finalement assez simple, à savoir faire en sorte de retirer certaines corvées de la liste de septembre.
Les offres sont proposées sur le site officiel de Dreame, mais également auprès de certains revendeurs participants comme Amazon, Boulanger, Fnac…
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