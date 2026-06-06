Avec sa nouvelle série X60 Pro, Dreame adopte une approche différente. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la puissance d’aspiration ou l’autonomie, la marque a travaillé sur l’ensemble de la chaîne de nettoyage, de la couverture des surfaces à l’intelligence de navigation, de l’adaptation à l’environnement et à l’automatisation des tâches. En résulte une gamme composée des X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Ultra Matrix et X60 Pro Master, chacun étant pensé pour répondre aux défis les plus complexes de la maison moderne.

Jusqu'au 11 juin 2026, le Dreame X60 Pro Ultra Complete profite d'une offre de lancement ! Chez Amazon, il s'affiche à 1 299€ au lieu de 1 499€. Les autres modèles seront eux, disponibles à partir du mois d'août.