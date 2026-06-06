Pendant longtemps, nos (parfois très) chers robots aspirateurs ont dû composer avec les mêmes contraintes, à savoir des difficultés à atteindre certains angles, un franchissement limité des seuils, un entretien irrégulier des accessoires… À chaque génération, les constructeurs tentent de réduire ces points faibles, mais peu de modèles parviennent à les traiter dans leur ensemble.
Avec sa nouvelle série X60 Pro, Dreame adopte une approche différente. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la puissance d’aspiration ou l’autonomie, la marque a travaillé sur l’ensemble de la chaîne de nettoyage, de la couverture des surfaces à l’intelligence de navigation, de l’adaptation à l’environnement et à l’automatisation des tâches. En résulte une gamme composée des X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Ultra Matrix et X60 Pro Master, chacun étant pensé pour répondre aux défis les plus complexes de la maison moderne.
Jusqu'au 11 juin 2026, le Dreame X60 Pro Ultra Complete profite d'une offre de lancement ! Chez Amazon, il s'affiche à 1 299€ au lieu de 1 499€. Les autres modèles seront eux, disponibles à partir du mois d'août.
Une nouvelle génération de robots conçus pour atteindre les zones les plus difficiles
Vous l’avez sans doute déjà vécu, les bords de murs, les pieds de meubles ou encore les angles restent parmi les zones les plus compliquées à nettoyer pour un robot autonome. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, ces espaces continuent souvent de nécessiter une bonne vieille intervention manuelle.
Dreame entend bien changer la donne avec sa technologie UltraExtend, puisque la série X60 Pro embarque un double bras robotisé capable d’étendre la brosse latérale jusqu’à 12 centimètres et la serpillière jusqu’à 18 centimètres. Cette architecture articulée permet au robot de s’approcher plus efficacement des plinthes, des recoins et des espaces habituellement hors de portée. Un côté « futuriste » pour un résultat bel et bien réel (et surtout efficace).
L’objectif n’est pas seulement de couvrir davantage de surface, mais aussi (et surtout !) de limiter les zones habituellement oubliées lors du passage du robot. Une évolution qui s’inscrit dans une tendance de fond du secteur, celle d’améliorer la qualité du nettoyage sans multiplier les passages.
La mobilité a également fait l’objet d’améliorations, et la série X60 Pro bénéficie pour cela d’une capacité de franchissement renforcée pouvant atteindre 10 cm selon la configuration des obstacles. Un point particulièrement intéressant pour les logements comportant des seuils de portes élevés, des différences de niveaux ou encore des tapis épais.
En parallèle, la technologie PowerMaster optimise la gestion énergétique du robot afin de couvrir de grandes surfaces plus efficacement, avec des cycles de recharge plus rapides et une meilleure continuité du nettoyage.
AI OmniSight 3.0, ou l’intelligence artificielle au service de la navigation
Si les performances mécaniques progressent, c’est probablement du côté de l’intelligence embarquée que les avancées les plus spectaculaires apparaissent. La série X60 Pro intègre ainsi le système AI OmniSight 3.0, une plateforme de navigation qui combine caméras, capteurs et algorithmes d’intelligence artificielle afin d’analyser l’environnement en temps réel.
Pour faire simple, le robot est capable de reconnaître plus de 320 types d’obstacles différents. Câbles, chaussures, jouets, gamelles pour animaux ou petits objets du quotidien peuvent ainsi être identifiés et pris en compte lors du trajet.
Cette capacité de reconnaissance permet au robot d’adapter son comportement selon la situation rencontrée. Là où les générations précédentes se contentaient souvent de contourner un obstacle, les nouveaux algorithmes cherchent à optimiser le passage, tout en maintenant une couverture maximale de la pièce.
À cela, Dreame ajoute également une détection lumineuse proactive capable d’identifier certaines salissures difficiles à percevoir dans des conditions classiques. Le système peut alors ajuster automatiquement sa stratégie de nettoyage, afin de traiter plus efficacement les zones concernées.
En 2026, le robot-aspirateur ne veut plus se contenter de suivre une carte, et compte bien interpréter son environnement afin d’adapter son comportement de manière dynamique… comme un humain.
Trois modèles, pour trois visions du nettoyage automatisé
Si les trois modèles de la série X60 Pro partagent la même base technologique, chacun propose une réponse spécifique à des besoins différents.
Le X60 Pro Ultra Complete constitue la vitrine technologique de la gamme. Il associe les innovations de navigation, le système UltraExtend, l’aspiration de 42 000 Pa et la technologie HyperStream Detangling DuoBrush 2.0. Cette dernière a été conçue pour limiter l’enchevêtrement des cheveux et des poils d’animaux autour des brosses, un problème récurrent dans de nombreux foyers.
Le X60 Pro Ultra Matrix introduit quant à lui une approche pour le moins originale du lavage des sols, puisque son système Matrix permet de changer automatiquement de serpillières selon les pièces de la maison. Des patins en nylon peuvent être utilisés dans la cuisine, des éponges dédiées dans les salles de bains et des serpillières thermiques dans les espaces de vie. L’objectif est d’adapter le nettoyage aux spécificités de chaque zone tout en limitant les transferts de saleté.
Enfin, le X60 Pro Master mise avant tout sur l’intégration et la simplicité d’utilisation. Sa station compacte de seulement 416 × 443 × 249 mm embarque des fonctions automatiques de remplissage et de vidange (comme un lave-linge), réduisant encore davantage les interventions de l’utilisateur. Une solution pensée pour ceux qui souhaitent bénéficier d’un très haut niveau d’automatisation, avec toujours un même objectif, celui de nettoyer efficacement toute la maison, avec un minimum d’intervention humaine.