Le X60 Pro Ultra Matrix adapte ainsi automatiquement ses serpillières selon les pièces et les besoins, avec des modèles en nylon pour mieux éliminer les graisses dans la cuisine, des franges à forte rétention d’eau pour les salles de bain, et des serpillières thermiques capables de maintenir une température constante afin d’optimiser le nettoyage des autres espaces du logement.