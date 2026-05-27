Avec sa nouvelle gamme X60, Dreame affine encore sa vision du robot aspirateur premium. Une base, mais trois modèles, pour trois usages bien distincts, avec l’ambition d’automatiser toujours davantage l’entretien des sols sans sacrifier les performances. On fait les présentations.
On ne vous apprend rien, le marché des robots aspirateurs n’a jamais été aussi dynamique. Entre les fabricants historiques et les nouveaux venus particulièrement agressifs, les innovations se multiplient à un rythme infernal. Autrefois symboles d’un certain luxe technologique, les robots aspirateurs se sont progressivement imposés comme des équipements du quotidien.
Avec la nouvelle série Dreame X60, composée des X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Master et X60 Pro Ultra Matrix, la stratégie consiste désormais moins à proposer un unique produit haut de gamme qu’à décliner plusieurs expériences adaptées à des usages précis. Trois références premium qui partagent une base technologique commune, et qui se distinguent par des fonctionnalités pensées pour différents profils d’utilisateurs.
X60 Pro Ultra Complete : la base premium la plus polyvalente
Le Dreame X60 Pro Ultra Complete représente en quelque sorte le cœur de gamme de cette nouvelle série. Un modèle pensé pour les utilisateurs à la recherche d’un robot autonome, capable, 2026 oblige, d’assurer aussi bien l’aspiration que le lavage des sols, avec un minimum d’intervention humaine.
On retrouve donc ici tout ce qui fait aujourd’hui le sel des robots haut de gamme avec une station multifonction, un entretien automatisé des serpillières, une gestion intelligente des déplacements ou encore l’optimisation du nettoyage selon les surfaces rencontrées.
Le X60 Pro Ultra Complete embarque le nouveau système AI OmniSight System 3.0, qui combine deux caméras IA à 120° et la navigation VersaLift afin d’améliorer considérablement la détection des obstacles. Selon le constructeur, le robot peut reconnaître plus de 320 types d’objets, éviter des éléments de seulement 10 mm et « réagir en 0,1 seconde ».
Dreame ajoute également un système de lumière bleue capable d’identifier les liquides transparents, souvent difficiles à détecter pour les robots classiques, afin d’activer automatiquement un mode de lavage plus adapté. Tel un véritable baroudeur des salons, le robot est capable de franchir des seuils simples jusqu’à 5,2 cm et des seuils doubles jusqu’à 10 cm.
Côté performances, Dreame met en avant une aspiration Vormax de 42 000 Pa associée au système HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 et au Thermal Deep Mop System. En des termes plus simples, cela promet un nettoyage en profondeur des poussières comme des taches tenaces, sans enchevêtrement de cheveux ni traces sur les sols.
Le robot profite aussi de la technologie PowerMaster, avec recharge ultra-rapide et autonomie annoncée jusqu’à 1 000 m², tandis que la station utilise un nettoyage des serpillières à l’eau chaude jusqu’à 100°C pour renforcer l’hygiène et améliorer l’efficacité du lavage.
Mais l’autre originalité de cette gamme X60 se situe dans les deux variantes qui accompagnent ce modèle standard.
Deux déclinaisons Master et Matrix pour des besoins plus spécifiques
Avec le X60 Pro Master, Dreame vise clairement les utilisateurs les plus exigeants en matière d’automatisation. La principale différence provient ici de la station de base, laquelle peut venir se raccorder directement au système d’eau et d’évacuation du logement.
Concrètement, cela signifie que le robot peut gérer de manière autonome les opérations liées au remplissage en eau propre et à l’évacuation des eaux usées. Une approche qui rappelle l’électroménager traditionnel, avec un appareil pensé pour s’intégrer naturellement dans le foyer, tel un lave-vaisselle ou une machine à laver.
Ce type d’installation ne s’adresse évidemment pas à tous les foyers, mais pour certains utilisateurs, le gain en confort peut devenir très (très) appréciable. L’idée étant de réduire encore davantage la maintenance manuelle nécessaire au fonctionnement du robot.
De son côté, le X60 Pro Ultra Matrix adopte une philosophie encore différente. Dreame mise ici sur une gestion beaucoup plus avancée du lavage des sols grâce à une station capable… De changer automatiquement les serpillières utilisées par le robot !
Le X60 Pro Ultra Matrix adapte ainsi automatiquement ses serpillières selon les pièces et les besoins, avec des modèles en nylon pour mieux éliminer les graisses dans la cuisine, des franges à forte rétention d’eau pour les salles de bain, et des serpillières thermiques capables de maintenir une température constante afin d’optimiser le nettoyage des autres espaces du logement.
Pour Dreame, l’objectif est d’éviter autant que possible le compromis permanent imposé par les robots laveurs classiques, qui utilisent généralement la même configuration de nettoyage pour l’ensemble du logement. Avec sa triplette X60, Dreame vise à permettre un entretien plus précis et mieux adapté à chaque pièce, ainsi qu’à chaque utilisateur.
Reste désormais à connaître les derniers détails les plus attendus, à savoir les prix et les dates exactes de commercialisation. Dreame dévoilera ces informations le 27 mai prochain, lors d’un événement spécial organisé à Paris.