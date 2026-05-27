L’Aqua Air est sans doute le produit le plus ambitieux de cette nouvelle vague Dreame. Avec un corps dont le poids est inférieur à 0,9 kg, il figure parmi les aspirateurs balais les plus légers du marché et veut marcher sur les platebandes du PencilVac de Dyson.

Une promesse que notre prise en main confirme. Nous avons pu jouer avec l’appareil pendant quelques minutes et effectivement il se manipule d’une seule main sans effort. La brosse orientable à 90 degrés permet d’atteindre facilement les zones habituellement difficiles d’accès, comme le dessous des meubles bas, sans avoir à déplacer quoi que ce soit. Sur le plan de l’ergonomie, c’est très intéressant, notamment pour des personnes âgées ou les habitants de petites surfaces qui pourront facilement le manipuler dans les zones les plus exigues.