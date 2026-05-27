Dreame frappe fort avec deux nouveaux produits taillés pour le nettoyage quotidien. L’Aqua Air, aspirateur balai de moins d’un kilo, mise sur la légèreté et la polyvalence pour séduire le grand public. La T-Series, elle, repense l’aspirateur laveur avec un profil ultra-fin et de l’eau chaude pour venir à bout des saletés incrustées.
Dreame n’a pas fait les choses à moitié pour présenter sa nouvelle gamme de produits. La marque chinoise a organisé ce 27 mai un évènement au château de Chantilly, excusez du peu, pour dévoiler sa nouvelle gamme de produits, parmi lesquels deux nouvelles références dans le nettoyage manuel : l’aspirateur balai Aqua Air et la nouvelle génération d’aspirateurs laveurs T-Series. Deux approches différentes, un objectif commun : repenser le nettoyage quotidien en misant à la fois sur la puissance, et la légèreté.
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Moins d’un kilo, et ça se sent
L’Aqua Air est sans doute le produit le plus ambitieux de cette nouvelle vague Dreame. Avec un corps dont le poids est inférieur à 0,9 kg, il figure parmi les aspirateurs balais les plus légers du marché et veut marcher sur les platebandes du PencilVac de Dyson.
Une promesse que notre prise en main confirme. Nous avons pu jouer avec l’appareil pendant quelques minutes et effectivement il se manipule d’une seule main sans effort. La brosse orientable à 90 degrés permet d’atteindre facilement les zones habituellement difficiles d’accès, comme le dessous des meubles bas, sans avoir à déplacer quoi que ce soit. Sur le plan de l’ergonomie, c’est très intéressant, notamment pour des personnes âgées ou les habitants de petites surfaces qui pourront facilement le manipuler dans les zones les plus exigues.
Malgré sa légèreté, Dreame n’a pas sacrifié les performances. L’Aqua Air embarque un moteur haute vitesse maison capable de délivrer jusqu’à 20 000 Pa d’aspiration, pour une autonomie maximale annoncée de 40 minutes. La brosse principale intègre la technologie Air TangleCut avec doubles lames motorisées, qui coupent activement les cheveux et fils pendant le nettoyage pour éviter les bourrages et maintenir des performances constantes dans la durée.
Sec et humide dans le même appareil
L’Aqua Air ne se contente pas d’aspirer. Il embarque le système AquaCycle 2.0 qui permet de combiner nettoyage sec et humide en un seul passage grâce à un accessoire dédié qui apporte au produit la capacité de laver les sols à l’eau claire. Un fonctionnement qui rappelle cette fois le Dyson Clean+Wash Hygiene que nous avons testé ces derniers mois.
Le système fonctionne en quatre étapes : humidification, frottement, raclage et aspiration, pour traiter aussi bien la poussière que les projections liquides sans changer de brosse.
L’entretien a également été pensé dans le détail. La base de recharge intègre un système de nettoyage et de séchage à air chaud à 70 degrés, qui nettoie et sèche la brosse en 30 minutes. Un argument de poids pour ceux qui ont abandonné les aspirateurs laveurs à cause des mauvaises odeurs et de l’entretien fastidieux.L’Aqua Air sera proposé en deux versions : l’Aqua Air classique, avec une brosse douce pour les surfaces délicates, et l'Aqua Air-A, accompagné d’un outil combiné large pour les coins et les espaces réduits. Les deux modèles sont disponibles dès maintenant au prix de 499 euros.
T-Series : une nouvelle génération d’aspirateurs laveurs ultra-fins
En complément de l’Aqua Air, Dreame a également présenté sa nouvelle T-Series, une gamme d’aspirateurs laveurs repensée autour d’un profil ultra-fin de 9,85 cm et d’une conception inclinable à 180 degrés. L’objectif est de permettre un nettoyage sous les meubles les plus bas sans effort.
Le modèle phare de la gamme, le T16 Pro Heat, associe un nettoyage à l’eau chaude à 90 degrés et une puissance d’aspiration de 30 000 Pa. Un bras robotisé baptisé WhaleSweep s’étend automatiquement vers les bords et les angles pour une couverture plus complète. Le modèle intègre également des batteries amovibles pour une autonomie pouvant atteindre 70 minutes, ainsi qu’un système Dual-Scraper pour limiter les enchevêtrements de cheveux.
La gamme se décline en cinq modèles, du T12 Pro à 319 euros jusqu’au T16 Pro Steam à 649 euros, ce dernier embarquant une stérilisation vapeur à 200 degrés via la technologie SaunaClean. Le T16 Pro Heat sera disponible dès le 23 juin à 629 euros, avec une offre de lancement à 499 euros jusqu'au 7 juillet.