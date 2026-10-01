Il y a des bonnes affaires à ne pas manquer pendant ce Prime Day 2026, en particulier du côté des robots aspirateurs. Le Roborock Saros 20X, avec sa puissance de 36 000 Pa, et le Qrevo Edge 2X, dont le positionnement est ultra compétitif, bénéficient de très belles remises. Alors, lequel choisir selon votre intérieur et vos habitudes ?
Les Roborock Saros 20X et Qrevo Edge 2X fonctionnent tous deux de manière autonome avec une station capable de prendre en charge une grande partie de l’entretien du robot, la présence de technologies qui améliorent les déplacements et surtout le nettoyage des sols.
Mais derrière ces similitudes, ces deux modèles se distinguent par bien des aspects : caractéristiques techniques, fonctionnalités variées et, surtout, leur positionnement tarifaire.
Alors, lequel choisir en fonction de ses besoins ? C’est ce que nous allons voir.
Roborock Saros 20X ou Qrevo Edge 2X : jusqu’à 350 € d’économie
Les deux robots aspirent et lavent les sols, avec un profil ultra-fin pour glisser sous les canapés et les lits. Chacun est livré avec une station multifonction et ils disposent aussi d’une brosse qui limite l’enchevêtrement des poils et des cheveux.
Le Saros 20X va toutefois plus loin sur le terrain de la puissance et de la polyvalence, notamment pour les intérieurs qui présentent davantage d’obstacles ou de contraintes. Le Qrevo Edge 2X, de son côté, reprend l’essentiel des fonctionnalités attendues sur un modèle haut de gamme dans une proposition tarifaire plus accessible.
Dans les deux cas, les remises accordées pendant le Prime Day 2026 rendent ces modèles très intéressants :
- Le Roborock Saros 20X est à 939 € au lieu de 1 289 € (-27 %)
- Le Roborock Qrevo Edge 2X est à 549 € au lieu de 799 € (-31 %)
Vous préférez passer par votre enseigne habituelle ? Le Saros 20X est aussi disponible chez Boulanger, Darty, Fnac et Cdiscount, et le Qrevo Edge 2X chez Darty, Fnac et Cdiscount.
Roborock Saros 20X : franchissement des seuils, aspiration et lavage (-27 %)
Quand on vit dans un appartement de plain-pied, avec des pièces bien délimitées, peu de meubles et rien qui ne vienne entraver l’espace, la vie est plutôt simple pour un aspirateur robot. Pas d’animaux, pas d’enfants, quelques tapis fins… Le terrain de jeu idéal. Mais dès que l’intérieur se complique un peu, ce n’est pas la même histoire.
Seuils entre les pièces, tapis épais, grandes surfaces à couvrir, poils qui s’accumulent, litière renversée ou jouets qui traînent un peu partout… Autant de défis qui nécessitent un robot capable de s’adapter à son environnement et de conserver son efficacité, même lorsque le parcours se corse.
C’est justement sur ce terrain-là que le Roborock Saros 20X se positionne. Il est conçu pour les intérieurs complexes.
Premier point fort du Saros 20X : son châssis AdaptiLift 3.0
Ce système lui permet de franchir des seuils à double niveau jusqu’à 8,8 cm (4,5 cm + 4,3 cm), de quoi passer beaucoup plus facilement d’une pièce à l’autre ou encore s’extirper de pièges classiques comme le pied de chaise ou bien le châssis d’une baie vitrée.
Mais l’AdaptiLift ne sert pas uniquement à franchir les obstacles. Le robot peut aussi jouer sur sa hauteur et ainsi passer sur des tapis à poils longs, puis s’abaisser jusqu’à seulement 7,95 cm pour aller chercher la poussière sous les meubles.
Une navigation précise, même dans les espaces complexes
Le Saros 20X combine un capteur 3D avec une caméra RGB pour analyser son environnement, cartographier les pièces et surtout repérer les obstacles qui se trouvent sur son chemin. D’ailleurs, il détecte plus de 300 types d’objets différents.
Cette double vision assure également des trajectoires plus efficaces, ce qui signifie moins de blocages, un nettoyage précis, y compris lorsque l’espace est restreint et une autonomie optimisée.
36 000 Pa pour s’attaquer à toutes les saletés
Avec une puissance d’aspiration de 36 000 Pa, le Saros 20X joue clairement la carte de la performance. Une caractéristique d’autant plus intéressante qu’elle est complétée par des brosses qui limitent l’accumulation des cheveux ou des poils afin de maintenir ce niveau d’efficacité. Ce détail peut sembler secondaire sur le papier, mais il devient vite essentiel lorsqu’on partage son logement avec un animal.
Un robot qui ne se contente pas d’aspirer
Le Saros 20X est équipé de serpillières rotatives qui sont capables, lorsqu’une tache est détectée, d’exercer une pression supplémentaire pour venir à bout de ces saletés.
Et avec la station RockDock, le robot gère lui-même l’essentiel de son entretien : les serpillières sont lavées à 100 °C puis séchées à 55 °C, tandis que la poussière est vidée automatiquement et que le sac bénéficie d’un séchage à l’air frais. La station va même jusqu’à s’auto-nettoyer à l’eau chaude à 100 °C.
Roborock Qrevo Edge 2X : le choix du haut de gamme plus accessible
Tout le monde n’a pas besoin d’un robot capable de franchir des seuils de portes.
Si votre logement est relativement classique, le raisonnement peut être de privilégier un modèle qui conserve les fonctionnalités essentielles du haut de gamme tout en restant plus accessible. C’est cette approche qui définit le Qrevo Edge 2X.
Une fiche technique complète
Avec ses 25 000 Pa de puissance d’aspiration, ses serpillières rotatives qui exercent une pression vers le sol pour traiter les taches, et son format ultra-fin de seulement 7,98 cm, le Qrevo Edge 2X ne fait pas de compromis.
À vrai dire, il dispose même de brosses latérales extensibles lui permettant d’atteindre plus facilement les coins et les bordures, sans oublier non plus la reconnaissance des obstacles assistée par IA afin de mieux identifier ce qui se trouve sur son chemin et se déplacer avec précision dans la maison.
Une ristourne de 31 % pour le Prime Day
À 549 € au lieu de 799 €, soit 250 € d’économie pendant le Prime Day 2026, le Qrevo Edge 2X constitue une porte d’entrée plus accessible dans l’univers des robots aspirateurs haut de gamme de Roborock.
Roborock Saros 20X et Qrevo Edge 2X : les points clés
|Critères
|Saros 20X
|Qrevo Edge 2X
|Prix Prime Day 2026
|939 €
|549 €
|Remise
|350 € (-27 %)
|250 € (-31 %)
|Aspiration
|36 000 Pa
|25 000 Pa
|Lavage
|Serpillières rotatives avec 13 N de pression
|Serpillières rotatives avec 8 N de pression
|Franchissement des seuils
|Oui, jusqu'à 8,8 cm
|Non
|Navigation
|Capteur 3D + caméra RGB et reconnaissance par IA
|Caméra avec reconnaissance par IA
|Station multifonction
|Lavage 100 °C, séchage 55 °C, vidage et autonettoyage
|Eau chaude jusqu’à 80 °C + séchage et vidage
Alors, lequel choisir ?
Si votre priorité est la performance, que vous vivez dans un grand logement avec des tapis épais, des seuils de portes, ou encore des animaux, le Saros 20X justifie son positionnement premium.
Si en revanche vous cherchez un robot polyvalent, efficace et facile à vivre, tout en ayant un tarif compétitif, le Qrevo Edge 2X est une valeur sûre.