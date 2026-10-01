Les Roborock Saros 20X et Qrevo Edge 2X fonctionnent tous deux de manière autonome avec une station capable de prendre en charge une grande partie de l’entretien du robot, la présence de technologies qui améliorent les déplacements et surtout le nettoyage des sols.

Mais derrière ces similitudes, ces deux modèles se distinguent par bien des aspects : caractéristiques techniques, fonctionnalités variées et, surtout, leur positionnement tarifaire.

Alors, lequel choisir en fonction de ses besoins ? C’est ce que nous allons voir.