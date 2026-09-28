Mais le tour de force ne s’arrête pas là. Une fois arrivé devant un canapé ou un meuble particulièrement bas, le robot peut également profiter de son profil réduit pour se faufiler dans des espaces ne dépassant pas 7,95 cm de hauteur. Le Saros 20 Neo peut ainsi couvrir davantage de zones au sein d’un même logement, là où un appareil plus imposant pourrait être contraint d’abdiquer (ou de se coincer).