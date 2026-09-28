Présenté à l’IFA 2026, le Roborock Saros 20 Neo veut repousser les limites du nettoyage automatisé. Sa recette : franchissement de seuils, profil ultra-fin et puissance d’aspiration élevée.
Dans une maison ou un appartement spacieux, le principal défi d’un robot aspirateur n’est pas forcément de nettoyer davantage. C’est surtout de pouvoir aller partout, sans jamais avoir à demander un coup de main à son propriétaire. Entre les seuils de porte, les meubles bas, les tapis, les poils d’animaux et les différentes surfaces à traiter, les obstacles ne manquent pas.
Roborock Saros 20 Neo : un châssis conçu pour franchir les obstacles
Le Saros 20 Neo ne se contente pas de cartographier les zones difficiles pour mieux les éviter. Son châssis AdaptiLift 3.0 lui permet de modifier sa hauteur afin de franchir certains obstacles qui pourraient arrêter un robot plus conventionnel. Roborock annonce ainsi la possibilité de passer des seuils à double niveau atteignant jusqu’à 8,8 cm, dans les conditions prévues par le constructeur.
Mais le tour de force ne s’arrête pas là. Une fois arrivé devant un canapé ou un meuble particulièrement bas, le robot peut également profiter de son profil réduit pour se faufiler dans des espaces ne dépassant pas 7,95 cm de hauteur. Le Saros 20 Neo peut ainsi couvrir davantage de zones au sein d’un même logement, là où un appareil plus imposant pourrait être contraint d’abdiquer (ou de se coincer).
Cette approche prend tout son sens dans les vastes surfaces, où multiplier les interventions manuelles pour déplacer un robot ou encore récupérer les zones qu’il n’a pas pu atteindre peut rapidement faire perdre une bonne partie de l’intérêt de l’automatisation. En mode « aspiration des tapis », les serpillères sont automatiquement détachées, afin de garder tapis et moquettes secs et protégés.
36 000 Pa et double anti-enchevêtrement : place au nettoyage intensif
Pour accompagner cette mobilité, Roborock n’a pas lésiné sur les caractéristiques techniques. Le Saros 20 Neo embarque un moteur HyperForce affichant jusqu’à 36 000 Pa de puissance d’aspiration. Un chiffre qui place clairement le modèle sur le segment haut de gamme et qui doit lui permettre de s’attaquer aussi bien aux poussières fines qu’aux débris plus importants.
Le constructeur pense également aux foyers qui partagent leur quotidien avec un animal de compagnie, et en cela, le robot bénéficie d’un double système anti-enchevêtrement, conçu pour limiter l’accumulation de cheveux et de poils autour des éléments de nettoyage. Un détail qui peut faire la différence au quotidien, car moins de cheveux coincés dans les brosses, c’est aussi moins de nettoyage manuel à effectuer.
Au-delà de l’aspiration, on retrouve ici un système de lavage des sols, avec deux serpillières rotatives, et une pression pouvant atteindre 14 N. Le système est conçu pour s’attaquer aux salissures incrustées, tandis que le lavage à l’eau chaude vient compléter le dispositif. L’objectif est donc de pouvoir traiter différents types de saletés au cours d’une seule et même session.
Un lavage pensé pour réduire les interventions manuelles
Depuis quelques années déjà, l’autonomie d’un robot aspirateur ne se mesure plus uniquement à sa capacité à circuler seul dans la maison. Il faut également pouvoir limiter les opérations d’entretien entre deux cycles. Sur ce point, le Saros 20 Neo s’appuie sur une station multifonction conçue pour prendre en charge une partie de la maintenance à la place de l’utilisateur.
Les serpillières sont lavées à 100 °C, tandis que la station gère les différentes opérations destinées à maintenir le système prêt pour le prochain passage. Le constructeur met également en avant le remplissage automatique du réservoir avec de l’eau tiède ainsi qu’une détection de la saleté permettant d’adapter le lavage et de relancer un nettoyage à la serpillière lorsque cela s’avère nécessaire.
Cette logique est particulièrement pertinente pour les utilisateurs qui attendent d’un robot qu’il fonctionne sans surveillance permanente. L’idée n’est plus simplement de programmer un passage quotidien, mais bien de disposer d'un appareil capable d’enchaîner toutes les opérations nécessaires à un nettoyage intégral du sol, avec un minimum d’intervention.
Jusqu’à 350 m² : le Saros 20 Neo voit grand
Entre son châssis capable de franchir des seuils complexes, son format suffisamment compact pour passer sous certains meubles bas, ses 36 000 Pa d’aspiration et son système de lavage renforcé, le Saros 20 Neo cherche ainsi à répondre à une problématique très concrète, celle de faire en sorte que la configuration du logement ne soit plus un frein à l’automatisation du nettoyage.
En bref, le Saros 20 Neo promet de couvrir davantage de terrain et de gérer davantage de situations, tout en réduisant au minimum les interventions nécessaires de son propriétaire. Le Roborock Saros 20 Neo est vendu au prix de 1 299 €, sur le site officiel de Roborock comme sur Amazon.