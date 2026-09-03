Encore deux nouveautés dans la gamme F25, après les F25 Steam et Steam Select, le fabricant ne passe pas à autre chose et choisit d'étendre l'assortiment de produits estampillés F25.

Le F25 Ultra Steam Gen 2 intègre un mode Turbo Steam qui délivre jusqu'à 2,5 fois plus de vapeur que la génération précédente. L'appareil produit une vapeur à 180°C en 30 secondes après préchauffage.