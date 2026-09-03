Roborock a présenté tout un lot de nouveautés à l'IFA, avec la présentation en Europe de son Saros Rover, qui monte les escaliers, mais fait également une sortie en extérieur, agrandissant sa gamme outdoor, du jardin à la piscine.
De nouveaux aspirateurs laveurs, de nouveaux robots, de nouvelles tondeuses et même un lancement dans les robots de piscine, le constructeur chinois n'en finit plus de dévoiler des nouveautés. On ressent toutefois un petit essoufflement dans l'innovation, avec quelques nouveautés qui sentent le réchauffé. Mais faut-il réellement changer un nom ou une gamme pour sembler innovant ?
De nouveaux aspirateurs laveurs
Encore deux nouveautés dans la gamme F25, après les F25 Steam et Steam Select, le fabricant ne passe pas à autre chose et choisit d'étendre l'assortiment de produits estampillés F25.
Le F25 Ultra Steam Gen 2 intègre un mode Turbo Steam qui délivre jusqu'à 2,5 fois plus de vapeur que la génération précédente. L'appareil produit une vapeur à 180°C en 30 secondes après préchauffage.
Son design plat lui permet de passer sous les meubles bas, tandis que le bras robotisé SensEdge et la technologie 0 mm Triple-Edge Cleaning permettent un nettoyage au plus près des murs et plinthes.
Le F25 Pro Turbo Combo propose un système 5-en-1 avec un module moteur amovible et des têtes de brosse interchangeables. Il peut fonctionner comme aspirateur laveur ou se transformer en simple aspirateur balai sans fil pour nettoyer tapis et moquettes. L'appareil propose dans les deux configurations, une puissance d'aspiration de 25 000 Pa.
La série Saros se complète
Une nouvelle fois, peu de changement de nom du côté des robots, avec la palette d'aspirateurs Saros 20 qui voit arriver de nouveaux venus. Les Saros 20 Flow Complete et Saros 20 Neo sont équipés d'un moteur d'aspiration de 36 000 Pa et du châssis AdaptiLift 3.0, qui leur permet de franchir des seuils à double niveau de 8,8 cm.
Le Saros 20 Flow Complete dispose d'une serpillière à rouleau SpiraFlow 2.0 exerçant une pression de 15 N (newton) et tournant à 240 tr/min, avec 16 buses d'eau sous pression. Le système de navigation RetractSense LiDAR assure une cartographie précise et une reconnaissance des obstacles en 3D. Avec 8,98 cm de hauteur, le fabricant se targue de proposer l'aspirateur à rouleau le plus fin du monde. La technologie Reactive AI permet de reconnaître plus de 300 types d'obstacles.
Le Saros 20 Neo, haut de 7,95 cm, peut se glisser sous les meubles bas. Il bénéficie d'une autonomie permettant de nettoyer jusqu'à 350 m² en un cycle.
Le Saros Rover, un robot avec jambes et roues
Déjà présenté au CES mais encore jamais en Europe, le Saros Rover pourrait bien arriver prochainement chez nous. Ce modèle combine jambes et roues, une première pour un robot aspirateur. Il peut lever et abaisser ses jambes indépendamment, effectuer de petits sauts et franchir pentes et obstacles.
Le robot est capable de changer d'étage et de nettoyer les escaliers marche par marche grâce à des capteurs de mouvement et à l'analyse de données spatiales en 3D. Attention toutefois à l'escalier en question, certains risquent d'être plus périlleux que d'autres.
Roborock se lance dans le grand bain
Le RockAqua P1 marque l'entrée du fabricant sur le marché des robots nettoyeurs de piscine. Conçu pour s'adapter à toutes les formes de bassins, il nettoie le fond, les parois, la ligne d'eau et les plages immergées dès 15 cm de profondeur.
- Excellente maniabilité
- Une aspiration puissante
- Lavage des sols efficace
L'appareil combine une puissance d'aspiration de 25 738 litres par heure (6 800 GPH), un bac à débris de 4 litres et un système de double filtration (180 μm et 70 μm). Son autonomie monte à 3,5 heures en nettoyage de fond. Le système d'évitement d'obstacles par reconnaissance visuelle repère les bondes de fond et les marches.
Les robots tondeuses lâchent enfin l'antenne RTK
Les premiers robots tondeuses du constructeur imposaient une antenne RTK, ce qui, on va se le dire, reste peu pratique. Le fabricant a vite réagi et abandonne enfin cette nécessité pour proposer une solution Wi-Fi améliorée.
Le RockNeo Q2 LiDAR est un robot tondeuse sans câble périphérique ni station RTK, capable de couvrir jusqu'à 800 m². Le capteur Sentisphere LiDAR permet une navigation autonome et une cartographie intelligente. Il franchit des pentes jusqu'à 45% et se glisse dans des passages de 60 cm de large. Il est doté d'un rotor de coupe à trois lames, et peut tondre à 3 centimètres des bordures. Le RockNeo Q2 LiDAR est certifié IPX6 et sa station fait aussi office d'amplificateur Wi-Fi.
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