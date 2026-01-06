Là où certains modèles peinent encore à évoluer dans des environnements encombrés, ce qui oblige à « débarrasser » les lieux avant de lancer un cycle, ce robot et son nouveau système de détection serait capable de se déplacer avec aisance dans un terrain plein d’embûches. Pour y parvenir, Narwal s’appuie sur un tandem matériel et logiciel.

Côté matériel, le Flow 2 embarque deux caméras RGB 1080p offrants un large champ de vision de 136 degrés. Tandis que côté logiciel, le constructeur mise sur son modèle d’IA VLM OmniVision qui, selon Narwal, confère au robot une capacité de reconnaissance d’objets théoriquement illimitée.

À noter que si l’identification s’effectue principalement en local, le Flow 2 peut, en cas de doute, envoyer une image vers le cloud afin de bénéficier d’un traitement plus puissant et affiner son analyse. Il serait ainsi capable d’éviter les obstacles au millimètre près, et donc d’assurer un nettoyage efficace même lorsque le sol demeure encombré d’objets du quotidien.