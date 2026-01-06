Les robots aspirateurs progressent d’année en année et, si certaines innovations peuvent parfois relever du gadget, on pense par exemple au bras articulé du Roborock Saros Z70, d’autres évolutions se concentrent sur l’essentiel : l’efficacité. C’est précisément la promesse avancée par Narwal avec son nouveau Flow 2.
C’est encore l’une des principales problématiques des robots aspirateurs : comprendre leur environnement. Identifier les objets qui traînent, les meubles, les animaux ou tout autre élément présent dans la maison reste essentiel pour se déplacer et assurer un nettoyage efficace, sans pertes de temps ni blocages inutiles. Avec son nouveau Flow 2, Narwal assure avoir franchi un cap en améliorant la capacité du robot à analyser son espace.
Des déplacements plus efficaces que jamais ?
Là où certains modèles peinent encore à évoluer dans des environnements encombrés, ce qui oblige à « débarrasser » les lieux avant de lancer un cycle, ce robot et son nouveau système de détection serait capable de se déplacer avec aisance dans un terrain plein d’embûches. Pour y parvenir, Narwal s’appuie sur un tandem matériel et logiciel.
Côté matériel, le Flow 2 embarque deux caméras RGB 1080p offrants un large champ de vision de 136 degrés. Tandis que côté logiciel, le constructeur mise sur son modèle d’IA VLM OmniVision qui, selon Narwal, confère au robot une capacité de reconnaissance d’objets théoriquement illimitée.
À noter que si l’identification s’effectue principalement en local, le Flow 2 peut, en cas de doute, envoyer une image vers le cloud afin de bénéficier d’un traitement plus puissant et affiner son analyse. Il serait ainsi capable d’éviter les obstacles au millimètre près, et donc d’assurer un nettoyage efficace même lorsque le sol demeure encombré d’objets du quotidien.
30 000 Pa et nettoyage à l’eau chaude
Le Narwal Flow 2, ce n’est pas qu’un gros cerveau, ce sont aussi de gros biscotos… enfin, façon robot. Car en plus de son intelligence artificielle, ce nouvel aspirateur avance une puissance d’aspiration impressionnante, annoncée à 30 000 Pa.
À cela s’ajoute un système de lavage à l’eau chaude, capable de maintenir une température de 60 °C tout au long du cycle, afin de garantir un nettoyage réellement efficace. Qui plus est, une pression de 12 N appliquée par les serpillières vient encore renforcer l’action mécanique, notamment sur les taches les plus tenaces.
Un robot qui s’adapte au foyer
Grâce à l’IA, le Flow 2 est capable de s’adapter à votre foyer. Concrètement, plusieurs modes sont prévus (animaux, bébé, etc.) pour adapter le nettoyage aux besoins, et par exemple, passe en mode silencieux près du berceau, envoie des rappels pour les jouets perdus et évite les zones où bébé rampe.
Dans un registre similaire, le Flow 2 est capable de reconnaître différents types de saletés et d’adapter automatiquement sa puissance d’aspiration et son mode de nettoyage. Il dispose aussi du système « DualFlow Tangle-Free » qui empêche les poils d’animaux de bloquer la brosse. Enfin, une station tout-en-un l’accompagne et il se pilote à la voix.
Source : Narwal