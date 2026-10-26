La Fenix 8 est la montre multisport haut de gamme de Garmin, ici dans sa version à écran AMOLED et boîtier de 47 mm, en acier gris et bracelet noir. Amazon la vend 559 € au lieu de 799,99 €, le prix pratiqué à la Fnac et chez Darty, soit une remise de 30 %. C’est aussi son tarif le plus bas des trois derniers mois selon l’historique de LeDénicheur, et Joybuy s’aligne au même prix.

L’offre vise les pratiquants de trail, de randonnée ou de sports nautiques qui veulent une montre robuste, précise et endurante. Elle concerne moins ceux qui cherchent avant tout une montre connectée pour le quotidien.