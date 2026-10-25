Quand l’iPhone faiblit en fin de journée, une batterie qui s’aimante à son dos évite de traîner un câble. L’EcoFlow Rapid Mag Qi2 de 10 000 mAh passe à 30,13 € chez Amazon, une remise de 40 % sur le prix conseillé qui ne fait gagner que 1,59 € sur son plus bas prix du mois.
EcoFlow, plus connu pour ses stations électriques, décline sa gamme Rapid en batteries de poche. Ce modèle Rapid Mag combine 10 000 mAh, une recharge sans fil certifiée Qi2 à 15 W et une béquille intégrée. Amazon l’affiche à 30,13 € au lieu de 49,99 €, son prix conseillé.
Sur les 30 derniers jours, le tarif le plus bas relevé par Amazon était de 31,72 € : la baisse réelle reste modeste, mais le prix passe sous ce plancher. L’offre s’adresse d’abord aux possesseurs d’iPhone 15, 16 ou 17 qui veulent un appoint sans fil, pas à ceux qui cherchent à recharger un ordinateur.
La batterie EcoFlow Rapid Mag Qi2 de 10 000 mAh est proposée à 30,13 € au lieu de 49,99 € chez Amazon, sous son plus bas prix des 30 derniers jours.
Pourquoi choisir l’EcoFlow Rapid Mag Qi2 ?
- Une recharge Qi2 certifiée : La batterie s’aligne seule sur les aimants de l’iPhone et délivre jusqu’à 15 W sans fil, le double de l’ancienne norme Qi à 7,5 W. Vous rechargez en continuant d’utiliser le téléphone, sans câble qui pend.
- Un port USB-C à 36 W : Branché par câble, un iPhone 16 récupère 50 % de batterie en 26 minutes selon EcoFlow. C’est la solution quand le temps presse, la recharge sans fil étant plus lente.
- Une béquille intégrée : Elle tient le téléphone à la verticale comme à l’horizontale. Une vidéo dans le train ou un appel en visio se suivent sans support.
Du métro à la table de nuit, ce que change une batterie aimantée
Avec 15,95 mm d’épaisseur et 230 g annoncés par EcoFlow, la Rapid Mag se glisse dans une poche de veste et reste collée au dos de l’iPhone pendant un trajet. Ses aimants, annoncés à 11 N de force de maintien, assurent la tenue sans qu’il faille la retenir. Branchée au secteur, elle recharge le téléphone et se recharge elle-même en même temps, pratique sur une table de nuit avec la béquille dépliée. EcoFlow indique enfin maintenir la coque sous 42 °C pendant la charge, un point qui compte quand la batterie reste plaquée contre le téléphone.
Le profil type est celui d’un utilisateur d’iPhone 15, 16 ou 17, sans coque ou avec une coque compatible MagSafe, qui cherche de quoi tenir jusqu’au soir. Les 10 000 mAh visent l’appoint d’une journée chargée plutôt que plusieurs jours loin d’une prise. Elle est moins pertinente pour qui veut recharger une tablette ou un ordinateur portable : son port USB-C à 36 W sert d’abord le smartphone. Sur Android, l’accroche magnétique demande un téléphone doté d’aimants Qi2 ou une coque magnétique.
Face à l’Anker MagGo et à la version Qi2.2
Dans notre comparatif des meilleures batteries externes, mis à jour mi-octobre, la référence pour l’iPhone reste l’Anker MagGo Power Bank 10K, qui se fixe aussi au dos du téléphone et recharge en Qi2 jusqu’à 15 W. La Rapid Mag joue dans la même catégorie de puissance sans fil et ajoute sa béquille. EcoFlow vend aussi une Rapid Mag Qi2.2 au format identique, qui monte à 25 W sans fil : elle recharge plus vite, mais coûte plus cher. À 30,13 €, ce modèle Qi2 vise ceux pour qui 15 W suffisent.
✅ Les points forts
- Recharge sans fil Qi2 certifiée à 15 W
- Port USB-C à 36 W pour les recharges pressées
- Béquille intégrée, en portrait comme en paysage
- Recharge simultanée de la batterie et du téléphone
- Prix sous le plus bas des 30 derniers jours
❌ Les limites
- 15 W sans fil, quand la version Qi2.2 atteint 25 W
- 230 g annoncés, un poids qui se sent au dos du téléphone
- Remise réelle de 1,59 € seulement sur le prix du mois
- Accroche limitée aux téléphones Qi2 ou équipés d’une coque magnétique
Son plus bas prix des 30 derniers jours était de 31,72 € : chez Amazon, la batterie EcoFlow Rapid Mag Qi2 descend aujourd’hui à 30,13 €.
À 30,13 €, l’EcoFlow Rapid Mag Qi2 réunit ce qu’on attend d’une batterie aimantée pour iPhone : la certification Qi2, 10 000 mAh et un port filaire rapide. La béquille fait la différence au quotidien, pour une vidéo ou un appel en visio sans tenir le téléphone. Il faut en revanche lire la remise avec recul : les 40 % se calculent sur un prix conseillé, et l’écart avec le prix du mois ne dépasse pas 1,59 €.
Si vous avez un iPhone récent et rechargez souvent en déplacement, l’offre tient la route. Si vous visez la recharge sans fil la plus rapide, la version Qi2.2 à 25 W mérite un coup d’œil malgré son prix plus élevé. Et si vous cherchez de quoi alimenter un ordinateur ou plusieurs appareils, une batterie de plus grande capacité, avec davantage de ports, vous rendra plus de services.
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