Avec 15,95 mm d’épaisseur et 230 g annoncés par EcoFlow, la Rapid Mag se glisse dans une poche de veste et reste collée au dos de l’iPhone pendant un trajet. Ses aimants, annoncés à 11 N de force de maintien, assurent la tenue sans qu’il faille la retenir. Branchée au secteur, elle recharge le téléphone et se recharge elle-même en même temps, pratique sur une table de nuit avec la béquille dépliée. EcoFlow indique enfin maintenir la coque sous 42 °C pendant la charge, un point qui compte quand la batterie reste plaquée contre le téléphone.

Le profil type est celui d’un utilisateur d’iPhone 15, 16 ou 17, sans coque ou avec une coque compatible MagSafe, qui cherche de quoi tenir jusqu’au soir. Les 10 000 mAh visent l’appoint d’une journée chargée plutôt que plusieurs jours loin d’une prise. Elle est moins pertinente pour qui veut recharger une tablette ou un ordinateur portable : son port USB-C à 36 W sert d’abord le smartphone. Sur Android, l’accroche magnétique demande un téléphone doté d’aimants Qi2 ou une coque magnétique.