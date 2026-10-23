Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un ordinateur portable dont la configuration est adaptée à la bureautique et aux loisirs du quotidien. Amazon le propose actuellement à 659,99 € au lieu de 899,99 €, et offre même sa livraison.
L’idéal, pour un ordinateur portable avant tout destiné à travailler, c’est qu’il permette aussi de vous divertir pendant vos pauses. Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 disponible à 659,99 € chez Amazon peut répondre à ces différents usages : il est adapté à la bureautique, mais permet aussi de surfer sur le Web, de regarder des vidéos ou encore d’écouter de la musique de manière confortable. Ce modèle est doté d’un processeur AMD Ryzen 5 40, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go, et il fonctionne sous Windows 11 Famille.
Adapté au télétravail comme au divertissement, le Lenovo IdeaPad Slim 3 passe de 899,99 € à 659,99 € chez Amazon.
Pourquoi choisir le Lenovo IdeaPad Slim 3 ?
- Pour son écran spacieux : la dalle IPS Full HD de 15,6 pouces convient à la bureautique et au visionnage de séries.
- Pour ses 16 Go de RAM : cette capacité laisse de la marge pour utiliser confortablement plusieurs programmes en même temps.
- Pour son SSD de 512 Go : il offre de la place pour installer ses logiciels et conserver ses fichiers sans passer systématiquement par le cloud.
Un ordinateur pour travailler à la maison et ailleurs
Avec son écran de 15,6 pouces doté d’une définition Full HD, le Lenovo IdeaPad Slim 3 donne accès à une diagonale d’écran confortable. Et malgré cela, il reste facile à transporter : son poids avoisine 1,62 kg et, lorsqu’il est fermé, son épaisseur est de seulement 17,9 mm. Ce modèle comprend également un clavier AZERTY avec pavé numérique, une webcam HD et une connectique composée de ports USB-A et USB-C, d’une sortie HDMI et d’un lecteur de cartes SD.
Une configuration bureautique qui garde ses limites
Si le Lenovo IdeaPad Slim 3 se veut adapté aux usages multimédias de base, son processeur Ryzen 5 40 et sa puce graphique intégrée Radeon 610M restent limités pour les jeux récents ou gourmands. Quant aux 16 Go de mémoire vive, ils sont soudés sur la carte mère, ce qui empêche d’augmenter la quantité de RAM.
✅ Les points forts
- Écran IPS Full HD de 15,6 pouces.
- 16 Go de RAM et SSD de 512 Go.
- Connectique variée et lecteur de cartes SD.
❌ Les limites
- Mémoire vive non extensible.
- Performances limitées pour les jeux gourmands.
Vendu et expédié par Amazon, ce Lenovo IdeaPad Slim 3 est proposé à 659,99 € avec la livraison offerte.
L’IdeaPad Slim 3 15AMN8 de Lenovo est un ordinateur portable sous Windows 11 qui convient aux étudiants et aux utilisateurs qui cherchent, avant tout, une machine adaptée à la bureautique, au divertissement en vidéo et aux autres usages courants.
Les joueurs et les créateurs de contenu ayant besoin d’utiliser des logiciels gourmands y trouveront, quant à eux, difficilement leur compte, en raison d’une configuration moyenne et peu évolutive. Enfin, Lenovo ne fournit pas de chargeur secteur avec ce modèle.
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