L’IdeaPad Slim 3 15AMN8 de Lenovo est un ordinateur portable sous Windows 11 qui convient aux étudiants et aux utilisateurs qui cherchent, avant tout, une machine adaptée à la bureautique , au divertissement en vidéo et aux autres usages courants.

Les joueurs et les créateurs de contenu ayant besoin d’utiliser des logiciels gourmands y trouveront, quant à eux, difficilement leur compte, en raison d’une configuration moyenne et peu évolutive. Enfin, Lenovo ne fournit pas de chargeur secteur avec ce modèle.