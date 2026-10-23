Si vous avez un besoin urgent d’augmenter la capacité de stockage de votre PC, et que vous disposez d’un emplacement M.2 NVMe 2280 compatible et libre, alors le SSD Corsair MP600 Core XT est peut-être le modèle qu’il vous faut.

Néanmoins, méfiance si vous effectuez régulièrement de longues écritures de gros fichiers, liés à des projets vidéo ou autres : mieux vaut vous tourner vers un modèle TLC plus endurant et offrant des débits soutenus.