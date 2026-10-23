Les prix des SSD risquent de rester élevés encore un certain temps, alors toutes les remises sont bonnes à prendre. Chez Amazon, c’est le SSD M.2 Corsair MP600 Core XT qui bénéficie actuellement d’une réduction de 21 % dans sa version 1 To.
Les prix du stockage restent élevés, mais ce n’est pas pour autant que les jeux PC pèsent moins lourd à l’installation. Si vous avez besoin de rajouter un peu d’espace à votre ordinateur portable ou à votre tour, vous pouvez opter pour le SSD M.2 Corsair MP600 Core XT de 1 To. Celui-ci est disponible pour 219,99 € au lieu de 278,99 € chez Amazon. Ce modèle interne au format M.2 2280 utilise une interface PCIe 4.0 et convient aux ordinateurs disposant d’un emplacement M.2 NVMe 2280 compatible.
Le SSD Corsair MP600 Core XT de 1 To est à 219,99 € chez Amazon, qui offre sa livraison.
Pourquoi choisir le SSD Corsair MP600 Core XT ?
- Pour sa capacité : son téraoctet permet d’installer Windows et des logiciels, mais vous pouvez aussi le dédier à votre bibliothèque de jeux.
- Pour son interface PCIe 4.0 : elle convient aux configurations récentes équipées d’un emplacement M.2 NVMe compatible.
- Pour sa garantie : Corsair applique une garantie limitée de cinq ans sur ce modèle. Par les temps qui courent, ça ne se refuse pas.
Du stockage supplémentaire sans câble dans le boîtier
Le format M.2 2280 du MP600 Core XT permet de le fixer directement sur la carte mère, un peu à la manière d’une barrette de RAM. Cela évite d’ajouter des câbles dans votre tour, un bon point si vous aimez avoir une machine nette sans pour autant être expert du cable management. Quant à ce que vous désirez y stocker, c’est à vous de voir : vous pouvez y installer Windows 11 pour accélérer les démarrages par rapport à un disque dur, mais vous pouvez aussi l’associer à Steam ou à une autre plateforme afin d’y installer vos jeux PC. Et pour en apprendre un peu plus sur cette gamme, vous pouvez vous plonger dans le test de Clubic, qui a attribué 8 sur 10 à une version 2 To testée en 2023.
Un SSD pour le quotidien, moins indiqué pour les écritures intensives
Le SSD M.2 Corsair MP600 Core XT est adapté à l’installation de jeux et d’autres logiciels, mais il l’est un peu moins pour ce qui est des écritures massives répétées. Cela s’explique notamment par sa mémoire QLC, qui présente une endurance en écriture plus limitée. Si vous manipulez quotidiennement de gros projets vidéo, un SSD TLC avec une endurance supérieure sera plus adapté à vos besoins.
✅ Les points forts
- Capacité de 1 To.
- Format M.2 2280 sans câblage.
- Garantie limitée de cinq ans.
❌ Les limites
- Mémoire QLC moins adaptée aux écritures intensives.
- 1 To, ça peut vite se remplir avec de gros jeux AAA.
L’offre d’Amazon concernant le SSD Corsair MP600 Core XT de 1 To à 219,99 € est encore valable durant quelques jours.
Si vous avez un besoin urgent d’augmenter la capacité de stockage de votre PC, et que vous disposez d’un emplacement M.2 NVMe 2280 compatible et libre, alors le SSD Corsair MP600 Core XT est peut-être le modèle qu’il vous faut.
Néanmoins, méfiance si vous effectuez régulièrement de longues écritures de gros fichiers, liés à des projets vidéo ou autres : mieux vaut vous tourner vers un modèle TLC plus endurant et offrant des débits soutenus.
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