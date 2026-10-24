Le clavier gaming SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 permet d’ajuster la sensibilité de ses touches selon vos habitudes de jeu. Si vous avez envie de vous l’offrir, sa version blanche est actuellement proposée à 179,99 € au lieu de 249,99 € chez Amazon.
Ce n’est pas le clavier qui fait le gamer, mais on peut tout de même penser qu’il est plus facile de gagner des parties avec un modèle conçu pour jouer. Et c’est le cas du SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 disponible à 179,99 € chez Amazon : ce clavier associe des interrupteurs magnétiques OmniPoint 3.0 à un format compact sans pavé numérique. L’offre du cybermarchand concerne le modèle blanc filaire, accompagné d’un repose-poignet et d’un câble USB détachable.
Le SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 est proposé à 179,99 € au lieu de 249,99 € sur Amazon, dans sa version blanche.
Pourquoi choisir le SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 ?
- Pour ses touches réglables : le seuil d’activation des touches peut être ajusté entre 0,1 et 4 mm, afin de personnaliser la profondeur nécessaire pour enregistrer une frappe.
- Pour le Rapid Trigger : les touches se réinitialisent dès qu’elles remontent, ce qui facilite les pressions successives et les changements de direction.
- Pour son format TenKeyLess : l’absence de pavé numérique libère de la place pour déplacer la souris, tout en conservant les flèches directionnelles.
Un clavier à « triple menace » pour les joueurs exigeants
SteelSeries présente son clavier Apex Pro TKL Gen 3 comme l’un des seuls de son catalogue à combiner les technologies Rapid Trigger, Rapid Tap et Protection Mode. La première supprime le point fixe de réinitialisation des touches, la deuxième donne la priorité à la dernière touche pressée dans une paire et, enfin, la troisième limite le risque d’erreurs de frappe, en réduisant temporairement la sensibilité de certaines touches voisines pendant un appui. Attention, Rapid Tap doit rester désactivé dans Counter-Strike 2, où elle est interdite.
Vous pouvez compter sur le logiciel SteelSeries GG et ses préréglages QuickSet pour optimiser la configuration selon les jeux et régler le seuil d’activation des interrupteurs magnétiques. Quant au petit écran OLED présent sur le clavier, il donne accès à certains réglages à la volée.
Pas le format le plus pratique pour les tableurs
Si la conception TenKeyLess de l’Apex Pro TKL Gen 3 est tout à fait adaptée à un usage gaming, elle peut être moins pratique si vous passez vos journées à manipuler des chiffres ! En effet, pour ce genre d’usage, l’absence de pavé numérique doit être prise en compte.
✅ Les points forts
- Interrupteurs magnétiques OmniPoint 3.0 réglables.
- Format compact avec repose-poignet fourni.
- Écran OLED et molette de volume.
❌ Les limites
- Connexion filaire uniquement sur cette version blanche.
- Aucun pavé numérique.
Idéal pour équiper un PC gaming, le clavier Apex Pro TKL Gen 3 de SteelSeries est disponible à 179,99 € sur Amazon.
Le clavier SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 se présente comme une proposition solide à destination des joueurs PC, et plus précisément des adeptes des titres multijoueurs compétitifs pour qui chaque milliseconde compte.
Cependant, les amateurs de sans-fil ou les utilisateurs de tableurs devront envisager un modèle mieux adapté à leurs habitudes, afin de ne pas se sentir limités par l’usage de ce modèle lorsqu’ils ne sont pas en train de jouer à leurs jeux en ligne préférés.
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