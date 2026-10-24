SteelSeries présente son clavier Apex Pro TKL Gen 3 comme l’un des seuls de son catalogue à combiner les technologies Rapid Trigger, Rapid Tap et Protection Mode. La première supprime le point fixe de réinitialisation des touches, la deuxième donne la priorité à la dernière touche pressée dans une paire et, enfin, la troisième limite le risque d’erreurs de frappe, en réduisant temporairement la sensibilité de certaines touches voisines pendant un appui. Attention, Rapid Tap doit rester désactivé dans Counter-Strike 2, où elle est interdite.

Vous pouvez compter sur le logiciel SteelSeries GG et ses préréglages QuickSet pour optimiser la configuration selon les jeux et régler le seuil d’activation des interrupteurs magnétiques. Quant au petit écran OLED présent sur le clavier, il donne accès à certains réglages à la volée.