Le mode adaptatif dose seul la réduction de bruit et transparence selon l’environnement, et la détection de conversation baisse le volume quand vous prenez la parole. Le boîtier compact, certifié IP54, se recharge en USB-C, sur un chargeur Qi ou sur le socle d’une Apple Watch, et intègre un haut-parleur pour le localiser. Côté endurance, notre test des AirPods 4 avec réduction de bruit a mesuré 4 h 20 avec réduction de bruit et 5 h 15 sans, sous la moyenne, compensée par environ quatre recharges dans le boîtier.

Ces écouteurs visent l’utilisateur d’iPhone, d’iPad ou de Mac : détection du port, appairage rapide et basculement entre appareils sont réservés à iOS et macOS, et Android n’a droit à aucun réglage. Ils conviennent moins à qui cherche le silence en avion, car sous 50 Hz l’atténuation reste anecdotique. Enfin, aucun geste ne règle le volume sur l’écouteur : il faut passer par le téléphone.