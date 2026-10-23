Apple a lancé les AirPods 5 à 169 € en septembre, mais la génération précédente figure toujours en tête des écouteurs ouverts de notre comparatif. Amazon affiche les AirPods 4 avec réduction active du bruit à 134 €, leur plus bas prix relevé depuis trois mois : une baisse modeste, qui laisse toutefois 35 € d’écart avec des successeurs que notre test juge à peine supérieurs.
Des deux versions des AirPods 4, celle-ci ajoute la réduction active du bruit à un format ouvert, sans embout en silicone dans le conduit auditif. Notre test lui a attribué 8/10, pour une réduction de bruit inédite sur ce type d’écouteurs. Amazon la vend aujourd’hui 134 €. Le prix conseillé de 159 € affiché sur la fiche n’est pas le bon repère : du 23 septembre au 20 octobre, le modèle ne descendait pas sous 138 € chez les marchands. L’offre vise d’abord les utilisateurs d’iPhone qui supportent mal les intras.
Les AirPods 4 avec réduction active du bruit sont à 134 € chez Amazon, contre 138 € au plus bas le mois dernier et 159 € chez Darty.
Pourquoi choisir les AirPods 4 avec réduction active du bruit ?
- Une réduction de bruit sans intra : Nous l’avons jugée remarquable au-delà des très basses fréquences, une première pour des écouteurs ouverts. Vous gagnez en calme sans la sensation de bouchon d’un intra.
- Une référence sonore en format ouvert : Un nouveau transducteur et une chambre acoustique retravaillée apportent des graves plus étendus et plus de détails. Notre test les place devant tous les écouteurs ouverts du marché.
- Des appels nets dans le bruit : Le kit mains libres est exemplaire et gère très bien le bruit de fond, un atout si vous téléphonez souvent dehors.
Du bureau aux transports, ce que change la réduction de bruit en format ouvert
Le mode adaptatif dose seul la réduction de bruit et transparence selon l’environnement, et la détection de conversation baisse le volume quand vous prenez la parole. Le boîtier compact, certifié IP54, se recharge en USB-C, sur un chargeur Qi ou sur le socle d’une Apple Watch, et intègre un haut-parleur pour le localiser. Côté endurance, notre test des AirPods 4 avec réduction de bruit a mesuré 4 h 20 avec réduction de bruit et 5 h 15 sans, sous la moyenne, compensée par environ quatre recharges dans le boîtier.
Ces écouteurs visent l’utilisateur d’iPhone, d’iPad ou de Mac : détection du port, appairage rapide et basculement entre appareils sont réservés à iOS et macOS, et Android n’a droit à aucun réglage. Ils conviennent moins à qui cherche le silence en avion, car sous 50 Hz l’atténuation reste anecdotique. Enfin, aucun geste ne règle le volume sur l’écouteur : il faut passer par le téléphone.
AirPods 5, AirPods Pro : où se situe cette offre
Même puce H2, même design au dixième de millimètre : les AirPods 5 ajoutent une réduction de bruit annoncée 1,5 fois plus efficace par Apple, 5 heures avec ANC, l’IP57 et le volume par balayage de la tige. Lancés à 169 €, ils coûtent 35 € de plus, et notre test des AirPods 5 juge leurs prédécesseurs à peine inférieurs. Pour une isolation franche, un intra reste préférable : sur les basses fréquences, les AirPods 4 ne rivalisent pas avec les AirPods Pro 2. Notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil les classe en tête des modèles ouverts, les AirPods Pro 3 occupant la première place toutes catégories.
✅ Les points forts
- Réduction de bruit efficace pour un format ouvert
- Son détaillé et graves étendus pour des écouteurs ouverts
- Qualité d’appel exemplaire, même dans le bruit
- Boîtier compact, IP54, USB-C et recharge sans fil
- Confort salué par notre test
❌ Les limites
- Autonomie de 4 h 20 avec réduction de bruit, sous la moyenne
- Atténuation quasi nulle sur les très basses fréquences
- Fonctions avancées réservées à l’iPhone, à l’iPad et au Mac
- Seulement 4 € sous le plus bas prix du mois dernier
Darty affiche toujours ces AirPods 4 avec réduction de bruit à 159 €, quand Amazon, vendeur direct de l’offre, les propose à 134 €.
À 134 €, la remise n’a rien de spectaculaire : 4 € sous le plus bas prix du mois dernier. L’intérêt tient à l’écart avec des AirPods 5 lancés à 169 € pour des progrès réels mais mesurés. Pour un utilisateur d’iPhone allergique aux intras qui veut atténuer le bruit des transports ou du bureau, c’est le meilleur tarif relevé depuis trois mois sur ce modèle.
Pour de longues sessions sans repasser par le boîtier, les AirPods 5 justifient l’écart. Pour un vrai silence en avion, un intra comme les AirPods Pro 3 répond mieux. Sur Android, vous perdriez l’essentiel de leur intérêt. Pour les autres, ils restent les écouteurs ouverts que nous recommandons, et ce tarif les place 25 € sous celui de Darty.
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