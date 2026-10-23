L’aspirateur-balai sans fil Rowenta X-Pert 6.60 permet de passer du nettoyage des sols à celui des meubles en un seul changement d’accessoire. En ce moment, cet appareil polyvalent est disponible au prix de 103,99 € au lieu de 159,99 € sur Amazon.
Tout le monde n’a pas besoin d’un coûteux aspirateur-balai laveur : parfois, disposer d’un aspirateur sans fil capable de se transformer en aspirateur à main pour aspirer les miettes ou dépoussiérer une étagère s’avère bien plus approprié. C’est ce que permet de faire le Rowenta X-Pert 6.60 RH6836EO, disponible à 103,99 € au lieu de 159,99 € chez Amazon. Accompagné de quatre accessoires en plus de sa brosse motorisée, c’est un investissement intéressant pour un foyer avec des enfants.
Le Rowenta X-Pert 6.60 gris avec quatre accessoires est à 103,99 €, contre un prix conseillé de 159,99 €, chez Amazon, et sa livraison est offerte.
Pourquoi choisir le Rowenta X-Pert 6.60 ?
- Pour sa polyvalence : le bloc détachable se transforme en aspirateur à main pour nettoyer les meubles, les escaliers ou l’habitacle d’une voiture.
- Pour sa brosse éclairée : les LED aident à repérer la poussière dans les zones sombres, notamment sous les meubles.
- Pour sa batterie amovible : elle peut être remplacée lorsqu’elle s’use afin de prolonger la durée de vie de l’appareil.
Des accessoires adaptés aux nettoyages du quotidien
De base, le Rowenta X-Pert 6.60 s’utilise avec sa brosse motorisée montée sur son tube, afin de vous permettre d’entretenir tous vos sols facilement. La version vendue par Amazon est accompagnée de deux brossettes intégrées, d’un suceur fente et d’un large suceur destiné aux tissus d’ameublement. Vous pouvez, ainsi, utiliser votre aspirateur dans de nombreuses situations, y compris pour nettoyer votre voiture ou des zones de votre logement qui sont généralement difficiles d’accès.
Son bac collecteur de 0,55 litre se vide sans sac et se démonte facilement pour être entretenu. Côté autonomie, Rowenta annonce jusqu’à 45 minutes en mode Eco et en configuration aspirateur à main.
Autonomie ou puissance, il faut parfois choisir
L’autonomie et le format du Rowenta X-Pert 6.60 le rendent particulièrement adapté aux petites séances de nettoyage, avec un mode Boost qui permet d’augmenter temporairement sa puissance d’aspiration. En revanche, ce mode sollicite davantage la batterie et réduit donc l’autonomie disponible.
✅ Les points forts
- Convertible en aspirateur à main.
- Brosse motorisée avec éclairage LED.
- Batterie amovible et indice de réparabilité de 9/10.
❌ Les limites
- Autonomie maximale annoncée uniquement en mode Eco
- Recharge complète d’environ quatre heures.
L’aspirateur Rowenta X-Pert 6.60 est disponible à 103,99 € sur Amazon, avec sa base de charge et son chargeur.
Si votre logement est de taille moyenne et qu’il ne comprend pas de moquette ou de tapis dans toutes les pièces, alors l’aspirateur sans fil Rowenta X-Pert 6.60 se présente comme un choix adapté à la situation.
Par contre, pour nettoyer de grandes surfaces ou beaucoup de tapis, mieux vaut privilégier un modèle plus endurant et performant afin de ne pas avoir à recharger l’appareil au milieu d’une séance de nettoyage.
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