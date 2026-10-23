De base, le Rowenta X-Pert 6.60 s’utilise avec sa brosse motorisée montée sur son tube, afin de vous permettre d’entretenir tous vos sols facilement. La version vendue par Amazon est accompagnée de deux brossettes intégrées, d’un suceur fente et d’un large suceur destiné aux tissus d’ameublement. Vous pouvez, ainsi, utiliser votre aspirateur dans de nombreuses situations, y compris pour nettoyer votre voiture ou des zones de votre logement qui sont généralement difficiles d’accès.

Son bac collecteur de 0,55 litre se vide sans sac et se démonte facilement pour être entretenu. Côté autonomie, Rowenta annonce jusqu’à 45 minutes en mode Eco et en configuration aspirateur à main.