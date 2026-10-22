À cinq semaines du Black Friday, Amazon fait déjà baisser une partie de son catalogue tech, de l’entretien de la maison aux périphériques de jeu. Nous avons retenu 12 offres, du robot laveur à la souris gaming, en distinguant les baisses mesurées sur l’historique des prix de celles qui ne reposent que sur un prix conseillé.
Le Black Friday tombe cette année le 27 novembre, mais certains prix n’attendent pas cette date pour bouger. Ce jeudi, les baisses les plus nettes chez Amazon portent sur les robots aspirateurs, avec deux Roborock et deux Lefant, et sur l’équipement du bureau et de la maison : souris, claviers, caméras de surveillance et aspirateurs sans fil.
Pour chaque offre, nous avons regardé ce que vaut le prix barré. Neuf d’entre elles se comparent au prix le plus bas des 30 derniers jours affiché par Amazon ou à l’historique de trois mois relevé sur LeDénicheur. Pour le clavier SteelSeries, la caméra EZVIZ et l’aspirateur Rowenta, la remise ne se calcule que sur un prix conseillé : elle est à lire avec plus de recul. Le robot Lefant M3 Max, enfin, demande de cocher un bon de réduction sur sa fiche.
Les meilleures 12 offres Amazon du jour
- Souris gaming Glorious Model O 2 Mini Wireless à 69,99 € au lieu de 89,11 €
- Souris verticale sans fil Razer Pro Click V2 Vertical (droitier) à 82,99 € au lieu de 99,99 €
- Robot aspirateur laveur Lefant M3 Max à 329,99 € au lieu de 1 199,99 €, ou 313,49 € avec le bon de réduction de 5 % à cocher sur la fiche
- Robot aspirateur 3-en-1 Lefant M330 Plus à 109,99 € au lieu de 399,99 €
- Pack de 2 caméras projecteur Arlo Floodlight 2 à 179,99 € au lieu de 299,99 €
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo 2 Pro à 499,99 € au lieu de 689,99 €
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo Curv 2 Pro à 599 € au lieu de 749 €
- Aspirateur laveur vapeur sans fil Polti Rollysteam WD50C à 349 € au lieu de 589 €
- Clavier gaming magnétique SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 (AZERTY) à 179,99 € au lieu de 249,99 €
- Kit caméra extérieure sans fil EZVIZ CB90 à 189,99 € au lieu de 279,99 €
- Aspirateur balai sans fil Rowenta X-PERT 6.80 à 139,99 € au lieu de 199,99 €
- Clavier gaming Logitech G316 X 98 (AZERTY) à 88,68 € au lieu de 99,99 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Promo stockage en ligne : pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Antivirus Mac + iPhone Intego One Complete à -35 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €
Les cinq offres à regarder de plus près
Deux robots Roborock tiennent le haut de la sélection, et l’un d’eux est passé entre nos mains : dans notre test du Roborock Qrevo Curv 2 Pro, nous avions salué son aspiration, son lavage et sa navigation. Les trois autres offres commentées répondent à des besoins plus précis, du ménage à la vapeur au confort du poignet.
- Roborock Qrevo Curv 2 Pro : nous avons retenu une aspiration de 25 000 Pa efficace sur les sols comme sur les tapis, un mode SmartPlan enfin précis et une autonomie capable de dépasser trois heures d’après nos relevés. Le robot ne mesure que 7,98 cm de haut grâce à son LiDAR rétractable. La station est en revanche tout en plastique, aucun réservoir n’accueille le détergent et les serpillères demandent un frottage à la main après quelques semaines. À 599 €, il retrouve son prix le plus bas des trois derniers mois.
- Roborock Qrevo 2 Pro : sorti en août à 689,99 €, il annonce lui aussi 25 000 Pa, avec deux serpillères rotatives que le robot laisse dans sa station avant de passer sur un tapis. Il se repère au LiDAR, et sa station lave les serpillères à l’eau chaude avant de les sécher à l’air chaud. Nous ne l’avons pas testé. Près de 100 € moins cher que le Curv 2 Pro, il est lui aussi à son prix le plus bas des trois derniers mois.
- Polti Rollysteam WD50C : cet aspirateur laveur sans fil aspire et lave les sols en un seul passage, tapis à poils courts compris, et diffuse de la vapeur pour les assainir sans détergent, selon Polti. La marque annonce 35 minutes d’autonomie et une base qui nettoie et sèche le rouleau. C’est l’option de ceux qui préfèrent garder la main sur le ménage : à 349 €, il coûte 240 € de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours.
- Razer Pro Click V2 Vertical : nous l’avons utilisée plus de deux mois lors de notre test, et elle n’a pas consommé 45 % de sa batterie sur la période. Sa position verticale soulage l’avant-bras, son capteur monte à 30 000 ppp et elle se connecte en 2,4 GHz, en Bluetooth ou par câble. Ses 150 g et un temps d’adaptation d’environ un mois dans les jeux de tir la réservent à ceux qui veulent d’abord ménager leur poignet. Elle est à son prix le plus bas des trois derniers mois.
- Glorious Model O 2 Mini Wireless : à l’inverse, elle ne pèse que 57 g et vise les jeux de tir compétitifs, avec un capteur de 26 000 dpi et trois modes de connexion. Son format réduit, 120 x 62 x 36 mm selon le magazine Stuff, convient aux mains petites et moyennes. Son taux de rapport plafonne à 1 000 Hz, et Gamereactor a trouvé son capteur capricieux sur certains tapis. Elle passe sous son prix le plus bas des 30 derniers jours.
Prix barrés : lesquels reflètent une vraie baisse ?
Les remises les plus spectaculaires de la liste sont aussi les plus fragiles. Les deux robots Lefant affichent plus de 70 % de baisse, calculés sur des prix les plus bas des 30 derniers jours de 1 199,99 € et 399,99 € selon Amazon : des montants élevés pour ces modèles, qu’aucun historique indépendant ne vient confirmer. À l’inverse, la souris Razer, le pack Arlo et les deux Roborock sont à leur prix le plus bas des trois derniers mois selon LeDénicheur, et le clavier Logitech passe sous le sien. L’Arlo Floodlight 2 est d’ailleurs au même prix chez Boulanger et à la Fnac.
Si vous hésitez entre les deux Roborock, le budget ne dit pas tout. Le Qrevo 2 Pro coûte près de 100 € de moins, mais seul le Qrevo Curv 2 Pro est passé par notre banc d’essai, qui a validé sa navigation et son autonomie. Pour les situer face aux autres références du marché, notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots classe neuf modèles et propose des repères selon votre budget et votre logement.
Bons plans Amazon du jour : vos questions
Pourquoi certaines remises de cette sélection sont-elles à relativiser ?
Pour le clavier SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3, la caméra EZVIZ CB90 et l’aspirateur Rowenta X-PERT 6.80, le prix de comparaison est un prix conseillé, sans historique disponible pour le vérifier. La remise affichée ne dit donc pas à quel prix ces produits se vendaient ces dernières semaines.
Comment obtenir le Lefant M3 Max à 313,49 € ?
Il faut cocher le bon de réduction de 5 % affiché sur la fiche Amazon avant d’ajouter le robot au panier. Le prix de 313,49 € est calculé à partir de ce taux : vérifiez le montant final dans le panier avant de payer.
Le Roborock Qrevo Curv 2 Pro passe-t-il sous les meubles bas ?
Oui, il ne mesure que 7,98 cm de haut et abaisse automatiquement son capteur LiDAR à l’approche d’un meuble bas. Lors de notre test, il s’est glissé sous un canapé et même sous la porte ouverte d’un lave-vaisselle.