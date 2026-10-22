Le Black Friday tombe cette année le 27 novembre, mais certains prix n’attendent pas cette date pour bouger. Ce jeudi, les baisses les plus nettes chez Amazon portent sur les robots aspirateurs, avec deux Roborock et deux Lefant, et sur l’équipement du bureau et de la maison : souris, claviers, caméras de surveillance et aspirateurs sans fil.

Pour chaque offre, nous avons regardé ce que vaut le prix barré. Neuf d’entre elles se comparent au prix le plus bas des 30 derniers jours affiché par Amazon ou à l’historique de trois mois relevé sur LeDénicheur. Pour le clavier SteelSeries, la caméra EZVIZ et l’aspirateur Rowenta, la remise ne se calcule que sur un prix conseillé : elle est à lire avec plus de recul. Le robot Lefant M3 Max, enfin, demande de cocher un bon de réduction sur sa fiche.