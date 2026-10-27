Si vous cherchez un ordinateur qui se fond dans le décor, le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 saura vous convaincre avec son design noir. Seuls le "TrackPoint" rouge et un petit liseré aussi rouge autour du trackpad dénotent. Ce design n'est pas parfait pour autant. La connectique s'avère incomplète puisque deux ports USB-C et deux ports USB-A ainsi qu'un port HDMI sont présents, mais Lenovo n'a pas intégré un lecteur de carte SD.

Autre souci : le poids. À première vue, le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 semble relativement compact avec cette dalle de 14 pouces et son épaisseur de 1,7 centimètre. Pourtant, son poids est imposant avec 2,4 kg.

Néanmoins, pour vous alléger, vous ne serez pas obligé d'emporter le chargeur. Ce laptop affiche une autonomie qui peut grimper à 13 heures avec une utilisation légère. Pour un usage classique avec principalement des tâches bureautiques, la machine devrait tenir une dizaine d'heures.