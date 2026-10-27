Le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 est un ordinateur parfait pour les tâches bureautiques grâce à l'Intel Core i5 et aux 16 Go de RAM. Pour le trouver à prix réduit, rendez-vous sur Amazon où il chute à moins de 900 euros.
Trouver un ordinateur adapté aux tâches professionnelles peut rapidement ressembler à un véritable chemin de croix. Pour vous aider à faire votre choix, Amazon casse le prix de ce Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 puisque l'enseigne lui offre une promotion de 40 %. Avec ce prix inférieur à 900 euros, ce laptop se montre plus convaincant et rend ses limites plus acceptables.
Amazon baisse le prix du Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 à 899,99 euros au lieu de 1 459 euros
Pourquoi choisir le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 ?
- Pour son écran de 14 pouces : Avec son affichage en Full HD à 120 Hz, le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 offre une surface de travail confortable. Son format compact lui permet de se glisser facilement dans un sac à dos.
- Une autonomie qui tourne autour de dix heures : Le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 est un ordinateur dédié aux professionnels puisqu'il pourra vous accompagner lors de vos journées de travail grâce à son autonomie qui peut grimper à 13 heures selon votre utilisation.
- Une configuration confortable : Avec l'Intel Core i5-1335U et 16 Go de RAM, le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 pourra remplir toutes les missions bureautiques et assure un multitâche fluide. Tous vos projets pourront être stockés dans le confortable espace de stockage de 512 Go.
Un design qui ne prend aucun risque
Si vous cherchez un ordinateur qui se fond dans le décor, le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 saura vous convaincre avec son design noir. Seuls le "TrackPoint" rouge et un petit liseré aussi rouge autour du trackpad dénotent. Ce design n'est pas parfait pour autant. La connectique s'avère incomplète puisque deux ports USB-C et deux ports USB-A ainsi qu'un port HDMI sont présents, mais Lenovo n'a pas intégré un lecteur de carte SD.
Autre souci : le poids. À première vue, le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 semble relativement compact avec cette dalle de 14 pouces et son épaisseur de 1,7 centimètre. Pourtant, son poids est imposant avec 2,4 kg.
Néanmoins, pour vous alléger, vous ne serez pas obligé d'emporter le chargeur. Ce laptop affiche une autonomie qui peut grimper à 13 heures avec une utilisation légère. Pour un usage classique avec principalement des tâches bureautiques, la machine devrait tenir une dizaine d'heures.
Seulement des performances bureautiques ?
Sous le capot, Lenovo a offert l'Intel Core i5-1335U et 16 Go de RAM. Ce duo assure des tâches comme le traitement de texte, l'édition de tableau. Côté multitâche, vous pourrez lire vos mails, aller sur YouTube et avoir d'autres onglets ouverts sans que l'ordinateur ne ralentisse.
Côté créatif, Lenovo a intégré l'Iris XE. Elle est parfaite pour lire des vidéos en 4K ou retoucher des photos. Cependant, pour le montage de vidéo, l'ordinateur risque de pêcher rapidement. Pour les projets les plus simples, ce Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 répondra présent, mais si vous commencez à multiplier les timelines, l'ordinateur va montrer ses limites. Une faiblesse regrettable puisqu'avec les 512 Go de stockage, vous auriez pu enregistrer de nombreux fichiers créatifs sans souci.
✅ Les points forts
- Un espace de stockage confortable de 512 Go
- Un format contenu même si le poids se fait sentir
- Un écran Full HD à 120 Hz
❌ Les limites
- L'Intel Core i5-1335U qui commence à faire son temps
- Un design sujet aux traces
- Pas de port pour une microSD
Habituellement vendu pour 1 459 euros, le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 est actuellement disponible pour 899 euros sur Amazon
Le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 souffle le chaud et le froid. Toutes ses qualités sont nuancées par ses défauts. Le design est intéressant et se glisse dans un sac à dos, mais le poids est important et se fait sentir.
La fiche technique semble complète, mais l'Intel Core i5-1335U se limite à la bureautique alors que les 16 Go de RAM et l'Iris XE auraient pu permettre au laptop d'avoir davantage d'ambitions.
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