Vos sorties à la plage de l'été prochain se préparent dès maintenant sur Amazon puisque la JBL Flip 7 certifiée IP68 est disponible à prix cassé sur le site de l'enseigne avec cette réduction de presque 40 %.
Avec sa gamme Flip, JBL s'est imposée comme une référence sur le marché des enceintes portables. Il n'est donc pas surprenant de voir que la Flip 7 est un excellent produit avec un son puissant. Ainsi, elle saura animer vos soirées entre amis sans que des distorsions ne se fassent entendre lorsque le son est poussé à pleine puissance. Cette JBL Flip 7 est donc attractive grâce à toutes ses qualités, mais aussi grâce à cette réduction d'Amazon qui propose l'enceinte pour moins de 100 euros.
Au lieu de 149,99 euros, vous pouvez acheter la JBL Flip 7 pour 95,20 euros sur Amazon
Pourquoi choisir la JBL Flip 7 ?
- Pour son design passe-partout : 18 cm de longueur pour un peu plus de 550 grammes sur la balance, la JBL Flip 7 est l'enceinte portable par excellence. Avec les accessoires fournis, vous pourrez l'accrocher directement aux fermetures de votre sac à dos pour diffuser votre playlist lorsque vous êtes à pied ou à vélo.
- Un petit format, mais un son puissant : La JBL Flip 7 possède une restitution sonore intéressante pour animer une soirée entre amis. Si le rendu ne vous satisfait pas à cause de la scène sonore trop restreinte, vous pourrez l'appairer avec d'autres appareils en vous appuyant sur la technologie Auracast.
- Parée à tous les imprévus : Certifiée IP68, la JBL Flip 7 résiste à la poussières et peut être immergée sous l'eau pendant 30 minutes à 1,30 m de profondeur.
Prête à partir l'aventure
La JBL Flip 7 est une enceinte pour partir à la plage. Avec son format compact, elle se glissera facilement dans un sac à dos. Mieux encore, l'enceinte est fournie avec plusieurs accessoires pour être directement accrochée à votre sac à dos.
Si vous portez à la plage avec ou que vous la placez au bord d'une piscine, il faut qu'elle soit étanche pour éviter d'éventuelles mauvaises surprises. Bonne nouvelle, la JBL Flip 7 est certifiée IP68. Elle résiste donc à la poussière et peut être immergée pendant 30 minutes 1m30 de profondeur.
Dernière case à cocher pour s'assurer que la JBL Flip 7 soit une enceinte vraiment mobile : l'autonomie. À pleine puissance, l'enceinte devrait tenir environ cinq heures, mais si vous n'utilisez que la moitié du son, cela grimpe à 11 heures. Vous pourrez même atteindre jusqu'à 16 heures avec une seule charge si vous optimisez les paramètres.
Une enceinte qui en a sous le pied
On dit que l'habit ne fait pas le moine et la JBL Flip 7 fait honneur à cet adage. Malgré son petit format, cette enceinte de JBL propose un son puissant amélioré par l'AI Sound Boost qui assure un son sans distorsion ou saturation. Évidemment, il ne s'agit pas d'une sono donc elle va montrer ses limites si vous recevez beaucoup d'invités, mais pour une soirée en petit comité ou pour une sortie à la plage, cette enceinte saura vous satisfaire.
Néanmoins, JBL a bien conscience que sa Flip 7 peut présenter quelques limites. Pour contrer ce problème, l'enceinte intègre la technologie Auracast. Ainsi, l'enceinte pourra être connectée à d'autres appareils compatibles pour offrir une scène sonore plus ample. Justement, en parlant de scène sonore, la Flip 7 présente quelques limites. L'enceinte n'offre pas une expérience à 360°, mais pour le prix, est-ce un défaut dérangeant ? Non.
✅ Les points forts
- La certification IP68
- La compatibilité avec Auracast et une connexion aussi possible en filaire
- Un volume puissant malgré son format compact
❌ Les limites
- Une application qui reste restreintre
- Une scène sonore limitée
La JBL Flip 7 a une mission simple : être une enceinte compacte qui propose un son puissant. Mission validée pour l'appareil de JBL et son attractivité est renforcée par cette promotion d'Amazon.
Si l'on veut être tatillon et absolument trouver des défauts à ce produit, on regrettera que seul le coloris violet est concerné par l'offre d'Amazon et l'absence de compatibilité avec le Wi-Fi 7.
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