La JBL Flip 7 est une enceinte pour partir à la plage. Avec son format compact, elle se glissera facilement dans un sac à dos. Mieux encore, l'enceinte est fournie avec plusieurs accessoires pour être directement accrochée à votre sac à dos.

Si vous portez à la plage avec ou que vous la placez au bord d'une piscine, il faut qu'elle soit étanche pour éviter d'éventuelles mauvaises surprises. Bonne nouvelle, la JBL Flip 7 est certifiée IP68. Elle résiste donc à la poussière et peut être immergée pendant 30 minutes 1m30 de profondeur.

Dernière case à cocher pour s'assurer que la JBL Flip 7 soit une enceinte vraiment mobile : l'autonomie. À pleine puissance, l'enceinte devrait tenir environ cinq heures, mais si vous n'utilisez que la moitié du son, cela grimpe à 11 heures. Vous pourrez même atteindre jusqu'à 16 heures avec une seule charge si vous optimisez les paramètres.