Quand bien même il ne reste plus grand-chose à dévoiler après les innombrables fuites de ces dernières semaines, Google tient actuellement sa conférence estivale dédiée à ses nouveaux smartphones ; j'ai nommé les Pixel 11, et leurs accessoires associés.
Des nouveaux venus qui s'inscrivent dans la continuité de leurs prédécesseurs, et qui risquent malheureusement de faire beaucoup parler d'eux pour les mauvaises raisons. À savoir : leur inévitable hausse de prix, au sujet de laquelle Google avait déjà communiqué en amont. Alors, de quel bois les nouveaux smartphones Pixel se chauffent-ils au juste ?
- Une autonomie en progrès
- Un logiciel presque parfait (et 7 ans de MàJ)
- Toujours de belles photos
Des Pixel plus fins et plus puissants
Nouveaux coloris mis à part, les différences esthétiques entre les Pixel de 11ème génération et leurs devanciers sont plutôt discrètes. La principale concerne en fait la camera bar, désormais totalement parée de verre, et plus fine de 40% par rapport aux Pixel 10 et Pixel 10 Pro. C'est là que Google a choisi d'intégrer sa nouveauté baptisée HiLight (que les fuites appelaient jusqu'ici Pixel Glow). En clair, il s'agit d'une diode de notifications glorifiée, un peu à la manière du système Glyph des Nothing, en plus discret. L'utilisateur peut définir un code couleur particulier pour chaque notification ou contact, et on assistera aussi à une animation particulière lors des interactions avec Gemini. Une fonction dite de "bien-être numérique", qui vise à inviter les consommateurs à placer leur smartphone face contre table tout en leur offrant un aperçu rapide sur leurs notifs, sans distraction majeure.
Les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL affichent toujours un écran de 6,3" et 6,8", lequel peut désormais grimper à 3600 nits d'après Google. Plus résistant aux rayures grâce à son verre Gorilla Glass Victus 2, il reste plafonné à une fréquence de 120 Hz et s'en tiendra à une définition Full HD pour le premier, et jusqu'à QHD+ pour le second.
Comme l'année dernière, les deux smartphones offriront une autonomie identique d'environ 30h. Seule différence : la recharge s'annonce plus rapide sur le Pro XL, avec 75% de retape en 30 minutes (contre 50% sur le Pro).
La partie photo s'articule autour d'un grand-angle de 50 Mpx (1/1.3") stabilisé, d'un ultrawide de 48 Mpx et d'un téléobjectif nouvelle génération, offrant 48 mégapixels et un zoom optique 5x. Google promet une "qualité optique" jusqu'à 10x, et remet le couvert avec son super zoom jusqu'à 120x, lequel repose grandement sur l'IA pour reconstituer les détails. À l'avant, on reste sur un capteur 42 mégapixels, comme sur les Pixel 10.
Enfin, les performances seront cette année assurée par la nouvelle puce Tensor G6, qui promet des performances CPU améliorées de 25% tout en améliorant l'efficience, et d'un TPU (dédié à l'intelligence artificielle) 50% plus performant et auquel on offre une bande passante multipliée par deux par rapport à la génération précédente.
Un Pixel 11 plus cher, qui fait du surplace
Le Pixel standard de cette année est sans doute celui qui souffre le plus de la nouvelle politique tarifaire de Google. Désormais affiché à quasiment 1000€, peut-il faire rêver ? En tout cas, à part la nouvelle camera bar et sa puce Tensor G6 flambant neuve, les nouveautés sont plutôt maigres.
On retrouve malgré tout le même capteur principal que sur les modèles Pro (plus grand que l'an dernier), et un couple 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage. C'est d'ailleurs là toute l'astuce de Google, qui singe la stratégie de Samsung : en faisant disparaître la version 128 Go, la marque s'autorise à faire disparaître avec le ticket d'entrée à 899€. L'écran, toujours de 6,3", en reste pour sa part à 3000 nits.
Comme c'est désormais la norme, l'essentiel des nouveautés se trouve du côté software, avec un volet Gemini Intelligence (les fonctions IA locales, intégrées au smartphone) renforcé, notamment sur la partie photo. Google autorisera notamment les utilisateurs et utilisatrices à créer leurs propres filtres photos personnalisés, un peu comme le fait déjà Apple avec les "Styles photographiques". On trouvera aussi un téléprompteur pour les créateurs et créatrices de contenu, et un nouveau mode de stabilisation vidéo.
Un Pixel 11 Pro Fold plus intrigant
Google peut-il s'en sortir avec un smartphone pliant que l'on pourrait juger comme "conventionnel" ? En tout cas, le constructeur ne cède pas aux sirènes du format passeport, et offre un héritier légitime au Pixel 10 Pro Fold. Un pliant plus fin, qui profite d'ailleurs des bordures les plus fines de toute la gamme Pixel 11. Lui aussi embarque le système de notifications intelligentes HiLight, et se présente comme le Fold le plus durable lancé par Google. Le fabricant va jusqu'à dire que son dos est tout bonnement incassable. Un défi pour JerryRigEverything !
Équipé d'une puce Tensor G6, le Pixel 11 Pro Fold n'est proposé que dans une version embarquant 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour la photo, il récupère à l'identique la configuration du Pixel 11 classique, articulée autour d'un grand-angle 48 Mpx, d'un téléobjectif 10,8 Mpx et d'un ultra grand-angle de 13 Mpx.
Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold : prix et disponibilité
Annoncés ce jour, les nouveaux smartphones de Google seront disponibles dans les prochains jours. Les précommandes sont déjà lancées, aux tarifs suivants :
- Google Pixel 11 : 999€ (12+256 Go) ;
- Google Pixel 11 Pro : 1199€ (12+256 Go) ;
- Google Pixel 11 Pro XL : 1399€ (12+256 Go) ;
- Google Pixel 11 Pro Fold : 1999€ (16+256 Go).
Des tarifs qui enflent donc de 100€ sur toute la gamme, par rapport à l'an dernier. Retrouvez prochainement sur Clubic un test détaillé de ces nouveaux modèles !
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