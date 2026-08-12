Nouveaux coloris mis à part, les différences esthétiques entre les Pixel de 11ème génération et leurs devanciers sont plutôt discrètes. La principale concerne en fait la camera bar, désormais totalement parée de verre, et plus fine de 40% par rapport aux Pixel 10 et Pixel 10 Pro. C'est là que Google a choisi d'intégrer sa nouveauté baptisée HiLight (que les fuites appelaient jusqu'ici Pixel Glow). En clair, il s'agit d'une diode de notifications glorifiée, un peu à la manière du système Glyph des Nothing, en plus discret. L'utilisateur peut définir un code couleur particulier pour chaque notification ou contact, et on assistera aussi à une animation particulière lors des interactions avec Gemini. Une fonction dite de "bien-être numérique", qui vise à inviter les consommateurs à placer leur smartphone face contre table tout en leur offrant un aperçu rapide sur leurs notifs, sans distraction majeure.