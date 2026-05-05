Nous ne sommes pas dans les petits papiers de Google, mais il y a fort à parier que si cela venait à s'avérer, la motivation de l'entreprise serait de faire en sorte de conserver les mêmes prix que l'année dernière — c'est-à-dire un ticket d'entrée à 1099€ et 1299€ pour le modèle XL. Avec la flambée du prix de la RAM, si la marque souhaitait offrir le même contingent cette année, il faudrait probablement se préparer à une augmentation de prix.