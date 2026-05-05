À quelques jours de la conférence Google I/O annuelle, les fuites se multiplient au sujet des futurs Pixel 11 du géant américain. Une génération qui s'annonce déjà comme contrariée — tirée vers le bas par, on vous le donne en mille, la pénurie de composants.
Si les Pixel 10 ont permis à Google d'enfin prendre du galon sur le marché des smartphones en grapillant quelques parts de marché, leurs successeurs s'annoncent déjà… un peu tièdes. Une fuite importante révèle, sur Telegram, de nombreux aspects des fiches techniques des futurs Pixel 11 et Pixel 11 Pro. Voici ce qu'on peut en tirer.
- Une autonomie en progrès
- Un logiciel presque parfait (et 7 ans de MàJ)
- Toujours de belles photos
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L'épineuse question de la RAM
Autant arracher le pansement immédiatement. D'après les fuites relayées par Android Headlines, il apparait que les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL pourraient être lancés avec 12 Go de RAM seulement. Autrement dit, avec moins de mémoire vive que leurs prédécesseurs. Si une version embarquant 16 Go de RAM est bien au programme, elle pourrait être réservée aux modèles embarquant davantage de stockage (512 Go ou 1 To), et par conséquent plus chers.
Nous ne sommes pas dans les petits papiers de Google, mais il y a fort à parier que si cela venait à s'avérer, la motivation de l'entreprise serait de faire en sorte de conserver les mêmes prix que l'année dernière — c'est-à-dire un ticket d'entrée à 1099€ et 1299€ pour le modèle XL. Avec la flambée du prix de la RAM, si la marque souhaitait offrir le même contingent cette année, il faudrait probablement se préparer à une augmentation de prix.
C'est la voie choisie, notamment, par Samsung avec ses récents Galaxy S26. Le modèle d'entrée de gamme est lancé 40€ plus cher que l'an dernier (mais passe de 128 Go à 256 Go de stockage). Cependant, Google n'est pas Samsung. Et prendre le risque d'échauder une clientèle encore fébrile avec des prix en hausse n'est certainement pas une bonne stratégie.
Quoi de neuf sur les Pixel 11 ?
Outre cet aspect de la fiche technique qui devrait naturellement avoir un impact sur les performances (déjà pas bien reluisantes) des futurs Pixel, les fuites nous informent aussi sur d'autres détails au sujet des Pixel 11, Pixel 11 Pro/Pro XL et Pixel 11 Pro Fold. Globalement, leur écran, comme leur batterie, évolueraient à la marge. Tous seraient toutefois animés par la nouvelle puce Tensor G6, dont le cœur principal du CPU pointerait à 4,11 GHz (un beau progrès face aux 3,78 GHz de la G5).
La grosse nouveauté serait en réalité empruntée… à Nothing. Il apparait en effet dans cette fuite, mais aussi dans différents indices laissés traînés dans le code d'Android, que les Pixel 11 accueilleront, dans leur camera bar, un petit afficheur RGB qui servirait à afficher des notifications ou des informations contextuelles. Autrement dit : une copie du système Glyph inauguré par Nothing il y a quelques années, et encore illustré il y a quelques mois au dos du Phone (4a) Pro.
Si Google s'en tient à son calendrier habituel, les Pixel 11 devraient être présentés, et lancés, à la fin du mois d'août. Gageons que, d'ici là, la situation autour de la RAM n'obligera pas Google à, malgré tout, augmenter le prix de ses futures références.