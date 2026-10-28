Le Roborock Qrevo Edge 2 est un aspirateur robot laveur qui aspire les poussières et nettoie vos sols sans que vous n’ayez à intervenir tandis que la station de lavage se charge de l’entretien. En ce moment, le produit de Roborock est disponible pour 330 euros de moins sur Amazon.
Avec des températures qui se rafraîchissent de plus en plus, on a de moins en moins envie de nettoyer nos sols de fond en comble. La solution est donc d’investir dans un aspirateur robot. Justement, Amazon brade le Roborock Qrevo Edge 2 avec une réduction de 38 %. Malgré cette remise, il faudra dépenser plus de 500 euros pour s'offrir les services de cet engin.
Pourquoi choisir le Roborock Qrevo Edge 2 ?
- Une cartographie précise : Grâce à l’intelligence artificielle, le Roborock Qrevo Edge 2 offre une navigation précise et il pourra éviter la plupart des obstacles. L’engin peut également franchir des seuils pour pouvoir passer d’une pièce à l'autre.
- Un nettoyage intelligent : Sur l’application, il est possible de définir les horaires de passage et les zones où le robot doit passer. En action, le Roborock Qrevo Edge 2 peut lever ses brosses lorsqu'il arrive à proximité d’un tapis afin de ne pas l'humidifier.
- Une station qui se charge de l’entretien : Pour limiter les interventions humaines, le Roborock Qrevo Edge 2 s’entretient tout seul. La station d'entretien vide le bac à poussière. Elle nettoie les serpillières à l'eau chaude et les sèche à l'air chaud.
Un aspirateur robot qui n’oublie aucune zone
Roborock a apporté un soin tout particulier au design de son Qrevo Edge 2. D’abord, cet aspirateur robot n'est pas très haut avec seulement 7,98 cm de hauteur. Un détail qui n'est pas anodin puisqu’il permet à l’engin de passer sous la plupart des meubles.
Autre point fort, sa technologie FlexiArm. Le Roborock Qrevo Edge 2 dispose d’un petit bras extensible pour atteindre les coins ou passer le long des plinthes. Un double système anti-emmêlement est présent pour aspirer les poils et les longs cheveux sans qu’ils ne s’emmêlent autour de la brosse. Côté aspiration, il faut compter une puissance maximale de 25 000 Pa. C’est suffisant pour aspirer tous les éléments qui traînent au sol.
L'aspirateur robot emporte aussi des brosses pour le lavage des sols. Le résultat sera convaincant dans la plupart des situations, même si un second passage sera nécessaire pour les taches les plus tenaces. À noter que ces serpillières peuvent se lever pour ne pas humidifier les tapis.
Une navigation (presque) parfaite
Avant de pouvoir profiter de toutes les qualités de ce Roborock Qrevo Edge 2, il faut qu’il effectue un premier passage afin de cartographier votre intérieur. Une fois cette première étape effectuée, vous pourrez personnaliser le nettoyage. Par exemple, il sera possible de créer des zones interdites ou de définir des heures de passage.
Cet aspirateur robot possède un système de détection des obstacles qui s’appuie sur l’intelligence artificielle. Roborock affirme que son engin peut reconnaître plus de 280 obstacles. Cependant, pour les objets les plus fins comme les câbles, le robot peut présenter quelques difficultés.
Au terme de ses opérations de nettoyage, le Roborock Qrevo Edge 2 rejoint sa station d’entretien. Elle se charge de vider le bac à poussière et de laver les serpillères à l’eau chaude. Pour éviter les mauvaises odeurs, la station sèche les serpillères à l’air chaud.
✅ Les points forts
- Un robot pas très épais pour passer sous les meubles
- Un bras extensible pour atteindre les zones les plus difficiles d'accès
- Un double système anti-emmêlement contre les cheveux longs et les poils
❌ Les limites
- Une détection par IA qui peut montrer des limites face à des objets fins comme des câbles
- Plusieurs passages peuvent être nécessaires pour éliminer les taches les plus tenaces
Le Roborock Qrevo Edge 2 est actuellement disponible pour 549,99 euros au lieu de 889,99 euros
Le prix élevé de ce Roborock Qrevo Edge 2, même après la réduction d’Amazon, se justifie par toutes les qualités offertes par ce robot. Il se charge de nettoyer vos sols et s’entretient seul pour limiter les interventions humaines. Pour trouver des défauts, il faut les chercher et le seul qui peut être dérangeant concerne les faiblesses de l’IA pour détecter des câbles. Hormis sur ce point, le robot nettoiera votre intérieur de fond en comble grâce à son petit format qui lui permet de passer sous les meubles.
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