Roborock a apporté un soin tout particulier au design de son Qrevo Edge 2. D’abord, cet aspirateur robot n'est pas très haut avec seulement 7,98 cm de hauteur. Un détail qui n'est pas anodin puisqu’il permet à l’engin de passer sous la plupart des meubles.

Autre point fort, sa technologie FlexiArm. Le Roborock Qrevo Edge 2 dispose d’un petit bras extensible pour atteindre les coins ou passer le long des plinthes. Un double système anti-emmêlement est présent pour aspirer les poils et les longs cheveux sans qu’ils ne s’emmêlent autour de la brosse. Côté aspiration, il faut compter une puissance maximale de 25 000 Pa. C’est suffisant pour aspirer tous les éléments qui traînent au sol.

L'aspirateur robot emporte aussi des brosses pour le lavage des sols. Le résultat sera convaincant dans la plupart des situations, même si un second passage sera nécessaire pour les taches les plus tenaces. À noter que ces serpillières peuvent se lever pour ne pas humidifier les tapis.