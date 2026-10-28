Le prix barré ne mesure pas la même chose d’une offre à l’autre. Pour les deux Ecovacs, le casque Razer, le téléviseur Haier, l’écran LG 32G620B et le Tineco, il correspond à la moyenne du marché sur 90 jours, et le prix du jour est le plus bas que nous ayons relevé. Le Dyson, l’écran LG 27GX704A et la JBL Flip 7 sont surtout moins chers ici que chez Boulanger, Cdiscount ou Darty ; pour le Dyson, le prix barré est le prix conseillé. Le Galaxy Z Fold8 est comparé à son plus bas prix des 30 derniers jours chez Amazon.

Faut-il attendre le Black Friday ? Rien ne garantit que ces produits y seront davantage remisés, et les offres datées de cette sélection auront pris fin d’ici là. Si vous hésitez encore entre plusieurs robots, notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots présente le T90 Pro Omni comme le meilleur rapport qualité-prix du milieu de gamme.