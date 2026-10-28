Le Black Friday n’arrive que le 27 novembre, mais Amazon a déjà baissé ce mercredi octobre le prix d’une partie de son catalogue tech. Nous en avons retenu 10, du casque gaming au smartphone pliant, en comparant chaque prix à celui pratiqué ces dernières semaines ou chez d’autres revendeurs plutôt qu’au seul prix barré.
Plusieurs de ces baisses sont datées et s’arrêteront bien avant le Black Friday : le prix Prime du Galaxy Z Fold8 tient jusqu’au 31 octobre, celui du Deebot T90 Max Pro Omni jusqu’au 4 novembre, ceux du Deebot T90 Pro Omni et du Tineco Floor One S9 Master jusqu’au 8 novembre.
Notre sélection réunit 10 produits : un smartphone pliant, deux robots aspirateurs, un aspirateur balai, un laveur de sols, deux écrans PC gamer, un téléviseur, un casque gaming et une enceinte Bluetooth. Les prix barrés ne mesurent pas tous la même chose : nous précisons plus bas à quoi chaque remise se compare.
Les 10 meilleures offres Amazon du jour
- Samsung Galaxy Z Fold8 256 Go Lavande à 1 429 € au lieu de 1 519 € (1 415 € pour les membres Prime, jusqu’au 31/10 à 23 h 59)
- Dyson V8 Cyclone (2026) à 329 € au lieu de 399 €
- Ecovacs Deebot T90 Pro Omni à 449 € au lieu de 610,34 € (offre à durée limitée jusqu’au 08/11 à 23 h 59)
- Ecovacs Deebot T90 Max Pro Omni à 519 € au lieu de 629,89 € (offre à durée limitée jusqu’au 04/11 à 23 h 59)
- Razer BlackShark V2 HyperSpeed (noir) à 61,99 € au lieu de 107,29 €
- LG UltraGear 27GX704A (27" OLED QHD 240 Hz) à 395,77 € au lieu de 499,99 €
- Haier 50H6GUX (TV QLED 4K 50", Google TV) à 399 € au lieu de 492,33 €
- LG UltraGear 32G620B (32" QHD IPS 200 Hz) à 222,15 € au lieu de 263,82 €
- Tineco Floor One S9 Master à 399,99 € au lieu de 480,99 € (offre à durée limitée jusqu’au 08/11 à 23 h 59)
- JBL Flip 7 (violet) à 95,20 € au lieu de 149,99 € (coloris violet uniquement)
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 2,75 €/mois pendant 2 ans (-40 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Six offres à regarder de plus près
Une remise ne dit rien de l’usage. Pour six de ces produits, voici ce qu’ils apportent, à qui ils conviennent et la limite à connaître avant de commander.
- Ecovacs Deebot T90 Pro Omni : c’est la plus forte économie de la sélection, 161,34 € sous la moyenne du marché des 90 derniers jours. Ce robot associe 30 000 Pa d’aspiration à un rouleau serpillière de 27 cm qui se relève sur les tapis, et sa station lave ce rouleau à l’eau à 75 °C. Nous lui avions attribué 8/10 dans notre test, où il a tenu près de 4 heures de nettoyage avec encore 30 % de batterie. Ses trajectoires parfois erratiques et son application complexe restent ses points faibles.
- Ecovacs Deebot T90 Max Pro Omni : le modèle au-dessus coûte 70 € de plus. Il gagne en puissance d’aspiration, en autonomie et en température de lavage, avec un rouleau OZMO Roller 3.0. Nous ne l’avons pas testé : il s’adresse à ceux qui veulent davantage de marge, quand le T90 Pro Omni couvre déjà l’essentiel des besoins.
- Samsung Galaxy Z Fold8 : la remise est modeste, 90 € sous son plus bas prix des 30 derniers jours chez Amazon, pour un pliant lancé à 1 999 € en août. Il associe un écran intérieur de 7,6 pouces à un écran extérieur de 5,5 pouces au format proche d’un passeport, pour 201 g. Nous lui avions attribué 8/10 en relevant une chauffe sous charge prolongée et une photo en retrait à ce niveau de prix.
- Tineco Floor One S9 Master : nous avons attribué 9/10 à ce laveur de sols le 19 octobre. Il emporte 850 ml d’eau propre, tient 65 minutes, et sa station nettoie puis sèche le rouleau en 5 minutes environ. Avec 9,9 cm de hauteur, il passe mal sous les meubles bas, et sa station demande de la place.
- JBL Flip 7 : le prix vaut pour le coloris violet seulement, le noir restant affiché à 109 €. Étanche IP68 et compatible Auracast, cette enceinte a dépassé 20 heures d’autonomie à volume modéré lors de notre essai. Utilisée seule, elle livre une scène sonore étroite.
- LG UltraGear 27GX704A : une dalle OLED de 27 pouces en QHD à 240 Hz, avec deux ports HDMI 2.1 pour brancher une console. Comme nous le relevions à propos de ce modèle, la dalle brillante attire les reflets et le texte manque de netteté en bureautique : c’est un écran pensé pour le jeu avant tout.
Ces remises sont-elles de vraies baisses ?
Le prix barré ne mesure pas la même chose d’une offre à l’autre. Pour les deux Ecovacs, le casque Razer, le téléviseur Haier, l’écran LG 32G620B et le Tineco, il correspond à la moyenne du marché sur 90 jours, et le prix du jour est le plus bas que nous ayons relevé. Le Dyson, l’écran LG 27GX704A et la JBL Flip 7 sont surtout moins chers ici que chez Boulanger, Cdiscount ou Darty ; pour le Dyson, le prix barré est le prix conseillé. Le Galaxy Z Fold8 est comparé à son plus bas prix des 30 derniers jours chez Amazon.
Faut-il attendre le Black Friday ? Rien ne garantit que ces produits y seront davantage remisés, et les offres datées de cette sélection auront pris fin d’ici là. Si vous hésitez encore entre plusieurs robots, notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots présente le T90 Pro Omni comme le meilleur rapport qualité-prix du milieu de gamme.
Offres Amazon du jour : vos questions
Quelle différence entre l’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni et le T90 Max Pro Omni ?
Le T90 Max Pro Omni monte à 40 000 Pa d’aspiration contre 30 000 Pa, lave son rouleau à l’eau à 100 °C au lieu de 75 °C et passe à une batterie de 5 200 mAh contre 4 000 mAh. Dans cette sélection, l’écart de prix entre les deux est de 70 €.
Comment obtenir le Galaxy Z Fold8 à 1 415 € ?
Ce prix est réservé aux membres Amazon Prime jusqu’au 31 octobre à 23 h 59, sur la version 256 Go coloris Lavande. Sans abonnement Prime, l’offre est à 1 429 €.
La JBL Flip 7 est-elle au même prix dans tous les coloris ?
Non. Le prix de 95,20 € concerne le coloris violet ; le modèle noir est affiché à 109 € chez Amazon au moment de notre sélection.