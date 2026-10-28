Lancés le 18 septembre, les AirPods 5 reprennent la silhouette des AirPods 4 et étendent la réduction de bruit active à toute la gamme. Apple les décline en deux versions : 149 € pour le modèle standard, 169 € pour celui doté d’un boîtier de charge sans fil, d’un réglage du volume par balayage de la tige et d’une heure d’autonomie en plus.

Amazon vend cette seconde version à 149,95 € au lieu de 169 €, soit 11 % de remise et 19,05 € d’économie sur le prix conseillé. Elle s’adresse aux possesseurs d’iPhone que les embouts en silicone fatiguent, mais qui veulent atténuer le bruit ambiant.