Un peu plus d’un mois après leur sortie, la version la plus complète des écouteurs ouverts d’Apple tombe presque au prix du modèle de base. Amazon affiche les AirPods 5 avec boîtier de charge sans fil à 149,95 € au lieu de 169 €, un modèle noté 8/10 dans notre test, mais pensé avant tout pour l’iPhone.
Lancés le 18 septembre, les AirPods 5 reprennent la silhouette des AirPods 4 et étendent la réduction de bruit active à toute la gamme. Apple les décline en deux versions : 149 € pour le modèle standard, 169 € pour celui doté d’un boîtier de charge sans fil, d’un réglage du volume par balayage de la tige et d’une heure d’autonomie en plus.
Amazon vend cette seconde version à 149,95 € au lieu de 169 €, soit 11 % de remise et 19,05 € d’économie sur le prix conseillé. Elle s’adresse aux possesseurs d’iPhone que les embouts en silicone fatiguent, mais qui veulent atténuer le bruit ambiant.
Les Apple AirPods 5 avec boîtier de charge sans fil passent à 149,95 € chez Amazon, contre 169 € au prix conseillé, soit 19,05 € de moins sur la version la plus complète.
Pourquoi choisir les Apple AirPods 5 ?
- Une réduction de bruit en net progrès : Apple annonce jusqu’à 50 % de bruit éliminé en plus par rapport aux AirPods 4. Dans notre test, le gain s’entend surtout sur les voix graves et les bas-médiums.
- Le confort d’un écouteur ouvert : Sans embout à enfoncer dans le conduit auditif, ils se font oublier pendant des heures, un confort que nous avons jugé exemplaire. Écouteurs et boîtier sont par ailleurs certifiés IP57, contre IP54 pour les AirPods 4.
- Les atouts propres à cette version : Le boîtier se recharge sans fil et le volume se règle d’un glissement du doigt sur la tige. L’autonomie passe à 5 heures avec réduction de bruit, contre 4 heures pour le modèle standard.
Dans les transports, au bureau, en appel : ce qu’ils changent au quotidien
Le format ouvert laisse passer une partie de l’environnement, mais l’audio adaptatif dose désormais transparence et réduction de bruit selon le niveau sonore. Dans notre test des Apple AirPods 5, nous avons mesuré 5 h 30 d’écoute avec la réduction de bruit active, un peu plus que les 5 heures annoncées, et Apple promet jusqu’à 22 heures avec le boîtier. En appel, la captation de la voix se situe clairement dans le haut du panier, avec des bruits de fond bien atténués.
Ils vous conviendront si vous enchaînez trajets, open space et visioconférences avec un iPhone. Les fonctions récentes, comme la traduction en direct via Apple Intelligence ou le contrôle de Siri par des mouvements de tête, restent liées à l’écosystème Apple. Sur Android, ils assurent le service minimum : pas de multipoint, pas de codec avancé, pas d’appairage rapide Fast Pair. En avion, les très basses fréquences et les aigus traversent toujours la réduction de bruit.
Version standard, AirPods Pro 3 : où se situent-ils ?
Face à la version standard, vendue 149 € au prix officiel, l’arbitrage devient simple : moins d’un euro d’écart pour la charge sans fil, le réglage du volume sur la tige et une heure d’autonomie de plus. Si l’isolation prime, les AirPods Pro 3 restent techniquement supérieurs grâce à leur format intra, comme le relève notre test. Dans notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil, la génération précédente tient déjà la place des meilleurs écouteurs ouverts.
✅ Les points forts
- Réduction de bruit plus efficace sur les voix et les bas-médiums
- Confort exemplaire, sans embout intra-auriculaire
- Qualité d’appel dans le haut du panier
- Écouteurs et boîtier certifiés IP57
- Charge sans fil et volume réglable sur la tige
❌ Les limites
- Très basses fréquences et aigus encore mal filtrés
- Autonomie moyenne de 5 heures par charge avec réduction de bruit
- Service minimum sur Android, sans multipoint ni Fast Pair
- Imprécisions persistantes dans les extrêmes du spectre
Avant de valider, vérifiez sur la fiche Amazon qu’il s’agit bien du modèle avec boîtier de charge sans fil, affiché à 149,95 € au lieu de 169 €.
À 149,95 €, les AirPods 5 avec boîtier de charge sans fil coûtent 19,05 € de moins que leur prix conseillé, une remise modeste qui change pourtant l’arbitrage dans la gamme. Pour à peine plus que le prix officiel du modèle standard, vous obtenez la version complète, celle que nous avons testée et notée 8/10. Sans révolution face aux AirPods 4, ils progressent sur la réduction de bruit, le son et la résistance à l’eau.
Si vous utilisez un iPhone et que les intra vous fatiguent, cette offre mérite votre attention. Sur Android, vous paierez des fonctions inaccessibles : un modèle compatible Fast Pair et multipoint vous servira mieux. Pour le silence dans le métro ou en avion, les AirPods Pro 3 et leur format intra restent plus cohérents.
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