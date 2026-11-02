L’iPhone 18 Pro est le plus compact des deux modèles Pro de la nouvelle génération d’Apple, avec son écran OLED de 6,3 pouces, sa puce A20 Pro et ses trois capteurs de 48 mégapixels. Lancé à 1 479 € en 256 Go, il n’avait encore jamais été remisé. C’est désormais le cas : l’iPhone 18 Pro 256 Go coloris Bourgogne descend à 1 331,10 € chez Amazon, soit 147,90 € de moins, une fois le bon de réduction activé sur la fiche produit.

L’offre vise d’abord ceux qui gardent leur iPhone plusieurs années et veulent l’endurance et la photo de nuit de ce modèle. Les possesseurs d’un iPhone 17 Pro, eux, ont peu à y gagner.