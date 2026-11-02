À quelques semaines du Black Friday, l’iPhone 18 Pro, sorti en septembre, connaît sa première remise. Amazon affiche sa version 256 Go à 1 331,10 € au lieu de 1 479 €, une baisse de 10 % qui ne change rien au constat de notre test : face à l’iPhone 17 Pro, les nouveautés restent minces.
L’iPhone 18 Pro est le plus compact des deux modèles Pro de la nouvelle génération d’Apple, avec son écran OLED de 6,3 pouces, sa puce A20 Pro et ses trois capteurs de 48 mégapixels. Lancé à 1 479 € en 256 Go, il n’avait encore jamais été remisé. C’est désormais le cas : l’iPhone 18 Pro 256 Go coloris Bourgogne descend à 1 331,10 € chez Amazon, soit 147,90 € de moins, une fois le bon de réduction activé sur la fiche produit.
L’offre vise d’abord ceux qui gardent leur iPhone plusieurs années et veulent l’endurance et la photo de nuit de ce modèle. Les possesseurs d’un iPhone 17 Pro, eux, ont peu à y gagner.
L’iPhone 18 Pro 256 Go Bourgogne passe à 1 331,10 € au lieu de 1 479,00 € chez Amazon, bon de réduction à activer sur la page.
Pourquoi choisir l’iPhone 18 Pro ?
- Une endurance au-delà de la journée : Notre test relève une journée et demie d’utilisation, davantage sous cinq heures d’écran quotidien. La charge filaire de 45 W récupère la moitié de la batterie en 15 minutes.
- Un capteur principal plus lumineux : Son ouverture maximale de f/1,48, contre f/1,78 sur l’iPhone 17 Pro, laisse entrer davantage de lumière. En intérieur ou le soir, l’appareil déclenche souvent sans imposer la pose du mode nuit.
- De la puissance en réserve : La puce A20 Pro, gravée en 2 nm, s’appuie sur une chambre à vapeur plus grande. Dans notre test, aucun jeu ne lui a résisté, graphismes au maximum, et la chauffe est restée passagère.
Pour qui photographie le soir et garde son téléphone longtemps
Au quotidien, l’iPhone 18 Pro se distingue d’abord en basse lumière : là où les modèles précédents demandaient parfois deux à trois secondes d’immobilité, il déclenche immédiatement dans bien des scènes du soir. Son téléobjectif 4x de 48 mégapixels produit aussi des images de 12 mégapixels en zoom 8x. En vidéo, tous les capteurs filment en 4K jusqu’à 120 images par seconde en Dolby Vision, de quoi intéresser ceux qui tournent avec leur seul téléphone.
Dans notre test de l’iPhone 18 Pro, nous lui avons attribué 8/10, tout en le jugeant peu innovant face à son prédécesseur. L’ouverture variable, qui descend jusqu’à f/4, nous a semblé gadget pour la plupart des usages : elle aide à garder nets plusieurs rangs de visages ou un objet photographié de près, mais ne rendra pas un portrait plus flatteur. Autre limite, le Siri dopé à l’IA d’Apple n’est pas proposé en Europe.
Face au Galaxy S26 Ultra et au Xiaomi 17 Ultra, un choix d’écosystème
Dans notre comparatif des meilleurs smartphones, l’iPhone 18 Pro occupe la deuxième place, devant le Galaxy S26 Ultra et le Xiaomi 17 Ultra, tous deux notés 9/10. Le Samsung reste notre référence sous Android, et le Xiaomi notre choix pour la photo pure, avec un téléobjectif plus polyvalent. Face à eux, l’iPhone mise sur l’endurance d’un format de 6,3 pouces et sur la puissance de l’A20 Pro. Il n’apporte en revanche guère plus qu’un iPhone 17 Pro, qui reste l’alternative la plus directe.
✅ Les points forts
- Une journée et demie d’autonomie relevée dans notre test
- Photo de nuit plus réactive grâce à l’ouverture f/1,48
- Charge filaire de 45 W, 50 % en 15 minutes
- Performances de l’A20 Pro et chauffe mieux contenue
- Téléobjectif 4x de 48 mégapixels, zoom 8x en 12 mégapixels
❌ Les limites
- Même design, même écran et mêmes capteurs que l’iPhone 17 Pro
- Une ouverture variable utile à une minorité de photographes
- Pas de Siri dopé à l’IA en Europe
- Même remisé, un prix qui reste au-dessus de 1 300 €
Cette première remise sur l’iPhone 18 Pro passe par un bon de réduction à activer chez Amazon : vérifiez que le panier affiche bien 1 331,10 € avant de valider.
À 1 331,10 €, l’iPhone 18 Pro 256 Go reste un téléphone cher, mais c’est la première fois qu’il passe sous son prix de lancement. Pour qui garde un iPhone plus ancien, c’est l’occasion d’accéder à l’endurance et à la photo de nuit qui nous ont convaincus. La remise de 10 % atténue la hausse de prix entre générations que nous avions relevée, sans l’effacer.
Si vous possédez un iPhone 17 Pro, vous pouvez passer votre tour : capteurs, écran et design n’ont pas changé, et notre test n’a trouvé aucune raison de lui préférer le nouveau modèle. Si la photo prime et que l’écosystème Apple ne vous retient pas, le Xiaomi 17 Ultra mérite un détour par notre comparatif. Et si vous comptez sur le Black Friday pour une baisse plus forte, rien ne permet de la garantir : ce prix-ci est connu, le suivant ne l’est pas.
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