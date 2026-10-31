Boulanger a dégainé son Black Friday en avance, Amazon ne pouvait pas rester les bras croisés. Le géant du e-commerce réplique avec une série de ventes flash, dont l’une porte sur un multicuiseur Ninja capable de cuire sous pression, de frire à l’air chaud et de combiner vapeur et convection, le tout sous un seul couvercle et à moins de la moitié de son prix conseillé.
Le Ninja Foodi SmartLid OL550EU réunit autocuiseur, friteuse à air et cuiseur vapeur dans un même appareil de 6 litres, pensé pour des repas jusqu’à quatre personnes. Son couvercle unique, le SmartLid, permet de passer d’un mode à l’autre sans changer d’accessoire.
Dans le cadre de sa riposte au Black Friday de Boulanger, Amazon l’affiche en « Prix Flash » à 149 € au lieu d’un prix conseillé de 329,99 €, soit 55 % de remise, sur un produit expédié et vendu par Amazon. L’offre est limitée dans le temps, avec un compte à rebours affiché sur la fiche.
Pourquoi choisir le Ninja Foodi SmartLid ?
- Trois appareils en un : autocuiseur, friteuse à air et cuiseur vapeur
- Une cuisson sous pression jusqu’à 70 % plus rapide que les méthodes traditionnelles selon Ninja
- Jusqu’à 75 % de matières grasses en moins en friture à air, d’après les tests du fabricant
- Un mode Combi-Steam qui associe vapeur et convection pour des plats juteux et croustillants
- Une cuve et des accessoires compatibles lave-vaisselle.
Un seul appareil pour toute la semaine
Le principal intérêt du Foodi SmartLid est de remplacer plusieurs appareils sur le plan de travail. On peut y lancer un bœuf bourguignon sous pression en semaine, des frites à l’air chaud le vendredi soir ou un poulet rôti le dimanche, et même préparer des yaourts ou déshydrater des fruits. Le thermostat s’étend de 80 à 200 °C, et la cuve de 6 litres convient selon T3 aux personnes seules, aux couples et aux familles avec un enfant.
Ce côté tout-en-un a toutefois un prix en encombrement. L’appareil pèse 10,7 kg et demande une vraie place sur le plan de travail. La prise en main n’est pas non plus immédiate : T3 reconnaît avoir trouvé l’ensemble un peu déroutant au départ, avant de s’y faire en suivant la notice et le guide fourni. Pour les grandes tablées, mieux vaut enfin regarder vers la version de 7,5 litres.
SmartLid : un couvercle, trois façons de cuisiner
Un curseur plutôt qu’un changement de couvercle
Les précédents Foodi imposaient de jongler entre un couvercle pour la pression et un autre pour la friture à air. Ici, un simple curseur sur le SmartLid fait basculer l’appareil entre cuisson sous pression, mode Combi-Steam et friture à air, ce qui évite d’avoir à ranger un second couvercle encombrant. C’est aussi ce qui le distingue des multicuiseurs Ninja sans pression, comme le Speedi, qui ne proposent pas de véritable cuisson sous pression.
Le Combi-Steam, la vraie nouveauté
Le mode Combi-Steam combine la vapeur, qui garde les aliments moelleux à cœur, avec la chaleur tournante, qui les fait dorer en surface. Il permet par exemple de cuire viande et légumes en même temps sur deux niveaux grâce à la grille réversible, et d’obtenir un résultat à la fois juteux et croustillant plus rapidement qu’au four.
✅ Les points forts
- Autocuiseur, friteuse à air et vapeur sous un seul couvercle
- 11 fonctions, du mijotage au yaourt
- Accessoires complets et compatibles lave-vaisselle
❌ Les limites
- Lourd et encombrant
- Prise en main qui demande un temps d’adaptation
- Capacité limitée à environ quatre personnes
Le Ninja Foodi SmartLid s’adresse à ceux qui veulent varier les cuissons sans multiplier les appareils, à condition de disposer de la place nécessaire. À 149 €, Amazon frappe fort dans ce duel avant l’heure avec Boulanger.
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