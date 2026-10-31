Le Ninja Foodi SmartLid OL550EU réunit autocuiseur, friteuse à air et cuiseur vapeur dans un même appareil de 6 litres, pensé pour des repas jusqu’à quatre personnes. Son couvercle unique, le SmartLid, permet de passer d’un mode à l’autre sans changer d’accessoire.

Dans le cadre de sa riposte au Black Friday de Boulanger, Amazon l’affiche en « Prix Flash » à 149 € au lieu d’un prix conseillé de 329,99 €, soit 55 % de remise, sur un produit expédié et vendu par Amazon. L’offre est limitée dans le temps, avec un compte à rebours affiché sur la fiche.