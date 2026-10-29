Le Razer BlackShark V3 Pro fera le bonheur des gamers d'abord grâce à sa double connexion 2,4 GHz et Bluetooth. En jeu, le son est équilibré avec des aigus, des basses et des médiums équilibrées. Une réduction de bruit est présente pour éliminer les bruits que vous faites avec votre clavier ou votre souris. Cet ANC peut se régler manuellement sur le logiciel Razer Synapse ou automatiquement même si l'utilité réelle de cette dernière fonctionnalité reste à prouver.

Le micro est aussi de bonne facture. Il peut être réglé et dispose d'une bonnette pour limiter les "pop" qui peuvent être dérangeants pour ceux qui vous écoutent. Là aussi, une réduction de bruit est présente, mais elle s'avère moins convaincante que celle dédiée à la partie sonore.