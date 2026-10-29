Le Razer BlackShark V3 Pro est un casque qui réussit à être confortable grâce à son arceau rembourré et ses oreillettes qui englobent les oreilles sans être étouffant l'été. Sur Amazon, il est disponible à prix cassé.
GTA VI est la sortie jeu vidéo immanquable de cette fin d'année. Pour s'immerger dans ce monde ouvert, vous pourrez vous couper du monde extérieur grâce à ce Razer BlackShark V3 Pro. Il possède une réduction de bruit pour éliminer tous les bruits parasites. Sorti pour un prix proche de 300 euros, Amazon rend le produit de Razer bien plus attractif en lui offrant une réduction qui frôle les 30 %.
Sorti pour 269,99 euros, le Razer BlackShark V3 Pro passe à 196,99 euros sur Amazon
Pourquoi choisir le Razer BlackShark V3 Pro ?
- Des performances au top : Le Razer BlackShark V3 Pro possède un son équilibré et une réduction de bruit pour éliminer tous les bruits parasites lorsque vous jouez.
- Un casque confortable : Le poids du casque peut laisser perplexe au premier abord. Pourtant, ce Razer BlackShark V3 Pro est confortable et ne sera même pas gênant après plusieurs heures d'utilisation.
- Jusqu'à 70 heures d'autonomie : Si vous faites l'impasse sur la réduction de bruit, le casque pourra tenir 70 heures en une seule charge. Avec l'ANC, le casque tient 50 heures, ce qui reste largement suffisant même pour les sessions gaming les plus longues
Des performances au top
Le Razer BlackShark V3 Pro fera le bonheur des gamers d'abord grâce à sa double connexion 2,4 GHz et Bluetooth. En jeu, le son est équilibré avec des aigus, des basses et des médiums équilibrées. Une réduction de bruit est présente pour éliminer les bruits que vous faites avec votre clavier ou votre souris. Cet ANC peut se régler manuellement sur le logiciel Razer Synapse ou automatiquement même si l'utilité réelle de cette dernière fonctionnalité reste à prouver.
Le micro est aussi de bonne facture. Il peut être réglé et dispose d'une bonnette pour limiter les "pop" qui peuvent être dérangeants pour ceux qui vous écoutent. Là aussi, une réduction de bruit est présente, mais elle s'avère moins convaincante que celle dédiée à la partie sonore.
Un casque étonnamment confortable
Le Razer BlackShark V3 Pro ne brille pas que sur ses performances en jeu puisque le design est réussi. Le choix du similicuir ne provoque de transpiration excessive durant l'été. Les coussinets englobent vos oreilles tandis que l'arceau est rembourré. Ce rembourrage permet au casque de rester confortable même après plusieurs heures de jeu. Une réussite surtout lorsque l'on sait que le casque pèse près de 400 grammes.
Du côté de l'autonomie, la marque annonce 70 heures en une seule charge. Vous vous en doutez, la réalité du terrain est différente. Pour parvenir à ce résultat, il faut passer par la connexion Bluetooth et faire l'impasse sur la réduction de bruit. Avec l'ANC, le total baisse à 50 heures, ce qui reste tout de même confortable.
✅ Les points forts
- Un casque confortable qui ne se fait pas sentir sur la tête même après plusieurs heures de jeu
- Une autonomie qui peut grimper à 70 heures
- Une double connexion 2,4 GHz et Bluetooth
❌ Les limites
- La réduction de bruit du micro n'est pas une réussite
- Un mode automatique pour l'ANC inutile
Le Razer BlackShark V3 Pro est désormais disponible pour 196,99 euros au lieu de 279,99 euros
Au moment de sa sortie, le prix de ce Razer BlackShark V3 Pro était pointé du doigt. Désormais disponible pour moins de 200 euros sur Amazon, il devient difficile de trouver des défauts vraiment gênants sur ce casque. Hormis la réduction de bruit du micro qui laisse à désirer, ce Razer BlackShark V3 Pro est un casque d'excellente facture.
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