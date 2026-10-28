Depuis le début de l’année, la pénurie de mémoire NAND tire le prix des SSD vers le haut, et chaque baisse sur un modèle de 1 To mérite d’être regardée de près à un mois du Black Friday. Le Corsair MP600 Core XT 1 To descend à 189,99 € sur Amazon, 30 € sous son plus bas prix des 30 derniers jours, mais sa mémoire QLC sans cache DRAM le destine à certains usages plus qu’à d’autres.
Le Corsair MP600 Core XT 1 To est un SSD M.2 NVMe en PCIe 4.0 qui annonce jusqu’à 5 900 Mo/s en lecture et 5 000 Mo/s en écriture. Il s’agit de sa révision R2, reconnaissable à ces débits et à la référence CSSD-F1000GBMP600CXTR2.
Amazon propose actuellement le SSD Corsair MP600 Core XT 1 To à 189,99 €, soit 30 € de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours, fixé à 219,99 €. L’offre vise d’abord ceux qui veulent agrandir le stockage d’un PC portable ou d’une tour équipée d’un port M.2 en PCIe 4.0.
Le Corsair MP600 Core XT 1 To revient à 189,99 € chez Amazon, alors qu’il n’était pas descendu sous 219,99 € ces 30 derniers jours.
Pourquoi choisir le Corsair MP600 Core XT 1 To ?
- Des débits PCIe 4.0 complets : Ses débits annoncés exploitent pleinement un port M.2 en PCIe 4.0, bien au-delà d’un SSD SATA. Les copies de gros fichiers en profitent directement.
- Un format qui passe partout : Au format M.2 2280, épais de 3 mm et sans dissipateur, il se loge dans un PC portable comme dans une tour. Il fonctionne aussi sur un port PCIe 3.0, au débit de ce dernier.
- Une garantie de cinq ans : Corsair le couvre cinq ans, dans la limite de 250 To écrits, soit environ 137 Go par jour pendant toute la garantie. De quoi voir venir en bureautique, en multimédia ou en jeu.
Agrandir un portable ou une ludothèque, son terrain de jeu
Avec 1 To, le MP600 Core XT accueille Windows, vos logiciels et une bonne partie de votre bibliothèque de jeux. Son format fin en fait un candidat naturel pour remplacer le SSD d’origine d’un PC portable devenu trop juste. Sur une tour, il peut servir de second SSD dédié aux jeux, si un emplacement M.2 est libre. Corsair fournit aussi son logiciel SSD Toolbox pour suivre l’état du disque.
Ce SSD s’adresse surtout aux usages où l’on écrit peu : bureautique, navigation, jeu ou retouche photo occasionnelle. Il convient moins à un monteur vidéo qui transfère des rushs chaque jour. Sa mémoire QLC et l’absence de cache DRAM sont des choix d’économie qui pénalisent d’abord les écritures longues et intensives, et son endurance de 250 To écrits s’y épuiserait plus vite.
Une révision R2 qui change de contrôleur, face à un marché exigeant
Cette révision R2 adopte le contrôleur Phison E27T, là où la première version du MP600 Core XT, que nous avions testée en 2 To, reposait sur un E21T et plafonnait à 5 Go/s en lecture. Nous lui reprochions une endurance un peu faible et une gestion du cache perfectible, des constats qui ne valent pas forcément pour cette version, que nous n’avons pas testée. Dans notre comparatif des meilleurs SSD, le WD Blue SN5000 tient la première place pour son rapport capacité/prix, et la TLC y reste préférée à la QLC, à l’endurance en retrait. Le MP600 Core XT se défend sur ses débits et sa garantie, pas sur l’endurance.
✅ Les points forts
- Jusqu’à 5 900 Mo/s en lecture annoncés en PCIe 4.0
- Format M.2 2280 de 3 mm, adapté aux PC portables
- Compatible avec les ports PCIe 3.0
- Garantie constructeur de cinq ans
- 30 € sous son plus bas prix des 30 derniers jours
❌ Les limites
- Mémoire QLC sans cache DRAM, moins à l’aise sur les écritures intensives
- Endurance de 250 To écrits, modeste pour un usage professionnel lourd
- Révision R2 pas encore passée sur notre banc de test
- 189,99 € reste un budget conséquent pour 1 To, pénurie de NAND oblige
Pour vérifier le tarif au moment de commander, le Corsair MP600 Core XT 1 To reste affiché à 189,99 € sur la fiche Amazon.
À 189,99 €, le Corsair MP600 Core XT 1 To n’est pas bon marché dans l’absolu, mais 2026 a changé les repères. Avec des puces NAND annoncées en hausse de 55 à 60 % au premier trimestre et une détente pas attendue avant 2028, une baisse de 30 € sur un SSD PCIe 4.0 mérite l’attention. Rien ne dit en revanche si le Black Friday, le 27 novembre, fera mieux : attendre reste un pari.
Il s’adresse à ceux qui veulent redonner de l’air à un PC portable ou ajouter 1 To rapide à une tour, pour un usage courant ou ludique. Les monteurs vidéo gagneront à viser un modèle en TLC avec cache DRAM, quitte à payer davantage. Pour les autres, c’est une façon de passer au PCIe 4.0 sous les 200 €, en sachant que cette version R2 n’est pas encore passée sur notre banc.
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