Le Corsair MP600 Core XT 1 To est un SSD M.2 NVMe en PCIe 4.0 qui annonce jusqu’à 5 900 Mo/s en lecture et 5 000 Mo/s en écriture. Il s’agit de sa révision R2, reconnaissable à ces débits et à la référence CSSD-F1000GBMP600CXTR2.

Amazon propose actuellement le SSD Corsair MP600 Core XT 1 To à 189,99 €, soit 30 € de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours, fixé à 219,99 €. L’offre vise d’abord ceux qui veulent agrandir le stockage d’un PC portable ou d’une tour équipée d’un port M.2 en PCIe 4.0.