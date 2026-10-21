Ajouter un abonnement de plus pour ranger ses mots de passe n’enchante personne, et c’est tout l’argument de la licence à vie que pCloud met en promotion pour Halloween. Le pCloud Pass Premium passe à 119 € en paiement unique chez pCloud jusqu’au 25 octobre, 30 € sous son tarif habituel, pour un gestionnaire simple que nous notons 8/10 mais qui fait encore l’impasse sur les passkeys.
pCloud, le spécialiste suisse du stockage en ligne, propose depuis fin 2022 son propre gestionnaire de mots de passe. Jusqu’au 25 octobre, la licence à vie pCloud Pass Premium est vendue 119 € en un seul paiement, sans renouvellement. pCloud affiche un prix barré de 239 €, mais sa page de tarifs propose d’ordinaire la même licence à 149 € : l’économie réelle est de 30 €, pas de 120 €.
L’offre vise surtout ceux qui veulent quitter le gestionnaire intégré à leur navigateur sans ajouter une ligne à leurs prélèvements. La formule Family, partagée jusqu’à cinq personnes, descend dans le même temps à 199 €, contre 253 € en temps normal.
La licence à vie pCloud Pass Premium est à 119 € chez pCloud jusqu’au 25 octobre, contre 149 € habituellement sur sa page de tarifs.
Pourquoi choisir le pCloud Pass Premium ?
- Un seul paiement : Les 119 € réglés une fois remplacent l’abonnement à 29 € par an. La licence est amortie en un peu plus de quatre ans, sans frais ensuite.
- Tous vos appareils : Applications Windows, macOS, Linux, Android et iOS, extensions pour Chrome, Firefox, Edge, Safari, Brave et Opera, plus une version web. Le même coffre vous suit du PC au smartphone, sans limite d’appareils actifs.
- Une sécurité sans prise de tête : Les données sont protégées par un chiffrement AES 256 bits, et le coffre se déverrouille par Face ID ou empreinte digitale. Si vous oubliez le mot de passe maître, des mots de récupération et une confirmation par e-mail permettent de retrouver l’accès.
Du navigateur au smartphone, ce que change un vrai coffre-fort
Le premier usage est le plus simple : rapatrier les identifiants que votre navigateur conserve. pCloud Pass les importe depuis un fichier CSV, puis les remplit automatiquement sur les sites et dans les applications mobiles, via les réglages de saisie automatique d’Android et d’iOS. Le générateur crée un mot de passe unique pour chaque nouveau compte, et le coffre accueille aussi cartes bancaires et notes chiffrées. Dans notre avis complet sur pCloud Pass, nous saluons une prise en main aisée, y compris pour un débutant, avec une note de 8/10.
Le partage sécurisé, illimité en Premium, permet de transmettre un identifiant commun à un proche sans passer par un SMS ou un e-mail. Pour un couple ou une famille, la formule Family à 199 € couvre jusqu’à cinq membres, ce qui revient à moins de 40 € par personne. Le gestionnaire convient moins aux profils exigeants : il ne prévient pas en cas de fuite de vos identifiants et ne prend pas en charge les passkeys, ces clés d’accès qui remplacent peu à peu le mot de passe. Si vous n’utilisez qu’un seul appareil, la version gratuite peut suffire.
Face à Proton Pass et Bitwarden, un choix d’abord économique
pCloud Pass ne joue pas dans la même cour que les références du marché. Dans notre comparatif des meilleurs gestionnaires de mots de passe, il arrive septième sur sept, derrière Proton Pass et ses alias e-mail, ou Bitwarden et sa version gratuite généreuse. Son atout est ailleurs : un coût fixe, payé une fois, que nous recommandons aux petits budgets et à ceux qui préfèrent éviter un abonnement. Pour surveiller les fuites, mieux vaut regarder du côté de 1Password et de son outil Watchtower, ou de Dashlane et de ses alertes.
✅ Les points forts
- Paiement unique, sans abonnement ni renouvellement
- Appareils actifs et partages illimités
- Applications et extensions pour tous les systèmes courants
- Déverrouillage biométrique et récupération du compte
- Remboursement possible pendant 14 jours après l’achat
❌ Les limites
- Pas d’alerte en cas de fuite de vos identifiants
- Pas de prise en charge des passkeys
- Peu de fonctions avancées face aux leaders du marché
- Économie réelle de 30 €, loin des 120 € suggérés par le prix barré
Remboursable sous 14 jours, la licence pCloud Pass Premium à 119 € reste disponible jusqu’au 25 octobre, comme la formule Family à 199 €.
À 119 €, la licence à vie de pCloud Pass répond en partie au reproche que nous lui faisions : un paiement unique un peu élevé à 149 €. Face à l’abonnement annuel, elle s’amortit en un peu plus de quatre ans, et le gestionnaire couvre l’essentiel : remplissage automatique, partage, biométrie, tous les systèmes. Ceux qui gardent leurs outils longtemps et veulent sortir du gestionnaire de leur navigateur y trouveront un compromis honnête.
Les profils plus exigeants passeront leur chemin. Sans alerte de fuite ni passkeys, pCloud Pass reste un coffre-fort simple, pas un outil de sécurité complet. Avant de payer, la version gratuite permet d’en tester l’interface sur un appareil, et le remboursement sous 14 jours limite le risque si l’essai déçoit.
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