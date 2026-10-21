Le premier usage est le plus simple : rapatrier les identifiants que votre navigateur conserve. pCloud Pass les importe depuis un fichier CSV, puis les remplit automatiquement sur les sites et dans les applications mobiles, via les réglages de saisie automatique d’Android et d’iOS. Le générateur crée un mot de passe unique pour chaque nouveau compte, et le coffre accueille aussi cartes bancaires et notes chiffrées. Dans notre avis complet sur pCloud Pass, nous saluons une prise en main aisée, y compris pour un débutant, avec une note de 8/10.

Le partage sécurisé, illimité en Premium, permet de transmettre un identifiant commun à un proche sans passer par un SMS ou un e-mail. Pour un couple ou une famille, la formule Family à 199 € couvre jusqu’à cinq membres, ce qui revient à moins de 40 € par personne. Le gestionnaire convient moins aux profils exigeants : il ne prévient pas en cas de fuite de vos identifiants et ne prend pas en charge les passkeys, ces clés d’accès qui remplacent peu à peu le mot de passe. Si vous n’utilisez qu’un seul appareil, la version gratuite peut suffire.