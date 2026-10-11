Le stockage en ligne est une solution pratique pour conserver vos documents en toute sécurité. Cette suite vous propose un service complet à prix réduit, avec une carte cadeau offerte.
Proton Drive se présente comme l’un des meilleurs services de stockage en ligne du marché. Obtenez 200 Go d’espace cloud contre 2,99 €/mois pendant un an avec la réduction de - 40 % disponible.
Cet achat inclut une carte cadeau d’une valeur de 20 €. Vous pouvez la dépenser chez Amazon, Carrefour, IKEA, Uber ou Zalando selon votre choix.
Découvrez les avantages de cette offre couplée aux fonctionnalités de votre suite Proton Drive Plus.
Comment obtenir ma carte cadeau :
- Souscrivez à votre suite Proton Drive Plus ;
- Renseignez votre mail sur la plateforme dédiée ;
- Recevez votre carte par mail.
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage200 Go d'espace en option
- uploadpas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Ce service de stockage en ligne est fiable
Un espace de 200 Go pour vos données
Après les clés USB et autres disques durs, le stockage en ligne est une solution pour enregistrer vos fichiers. Cependant, tous les espaces en ligne ne se valent pas.
Proton a mis au point une solution particulièrement sûre avec Proton Drive. Contrairement à votre clé USB ou votre disque dur, le risque de défaillance technique ou de perte du support est exclu.
De plus, Proton Drive Plus est l’une des solutions les plus sérieuses sur le plan du respect de vos données. Proton est une société suisse. Le droit helvète est l’un des plus complets sur le plan de la cyberconfidentialité.
Vous en profitez donc pour obtenir un espace de 200 Go digne d’un coffre-fort. Son contenu est chiffré avec un algorithme de niveau militaire.
Vous pouvez activer une authentification multifacteur (2FA) pour renforcer la sécurité d’accès à votre compte Proton Drive.
Cet espace en ligne vous permet de gagner en sérénité. Avec 200 Go inclus, vous pouvez enregistrer de très nombreux fichiers, aux formats divers.
Un gain certain de cybersécurité
Proton Drive Plus comporte un chiffrement de bout en bout. Cela signifie que votre fichier est chiffré à partir de son transfert depuis votre appareil connecté, jusque sur le serveur de Proton Drive.
Personne, pas même Proton, ne peut déchiffrer le contenu et accéder à votre fichier. Même les métadonnées de vos contenus sont cryptées.
En intégrant une version optimisée du standard OpenPGP, le chiffrement comme le déchiffrement sont jusqu’à quatre fois plus rapides. Vous gagnez donc en cybersécurité sans compromis avec la rapidité de votre usage.
Vous bénéficiez en plus de transferts illimités avec votre abonnement Proton Mail Plus. Un avis complet et indépendant sur la suite Proton Drive Plus est disponible chez Clubic.
Votre abonnement à prix réduit est assorti d’une carte cadeau
Pour profiter de l’offre en cours, souscrivez à Proton Drive Plus. Cette réduction de - 40 % vous fait bénéficier d’un tarif de 2,99 €/mois au lieu de 4,99 €/mois pendant un an.
Vous économisez 24 € pour votre première année d’abonnement. Conservez votre suite Proton Drive Plus selon votre souhait ensuite.
Après avoir souscrit, renseignez votre adresse mail utilisée lors de l’achat sur la plateforme dédiée. Vous pouvez choisir entre Amazon, Carrefour, IKEA, Uber ou Zalando pour dépenser votre carte cadeau d’une valeur de 20 € .
Votre carte cadeau vous est envoyée par mail, une fois la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours de votre abonnement dépassée.
Le service client de Proton est anglophone. Vous pouvez le contacter en français par mail à toutes fins utiles, 24h/24, 7j/7.
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage200 Go d'espace en option
- uploadpas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Proton Drive est un service de stockage cloud prometteur et qui évolue dans le bon sens, notamment grâce à une série de mise à jour WIndows, Mac et sur le Web. Sa sécurité est irréprochable mais nous attendons encore quelques éléments pour finir de nous convaincre et notamment des outils permettant de mieux gérer ses photos. Nul doute en tout cas que Proton Drive arrivera à s'imposer parmi les plus grands.
- Politique de confidentialité irréprochable de Proton
- Chiffrement de bout en bout
- Interface simple
- Pas de limite d'envoi
- Accès à tout l'écosystème Proton avec le forfait Proton Unlimited
- Seulement 5 Go pour le forfait gratuit