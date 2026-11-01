pCloud, service de stockage en ligne suisse qui revendique plus de 24 millions d’utilisateurs, vend des plans Lifetime réglés en une seule fois. Il en met trois en jeu : un gagnant repartira avec 2 To, un autre avec 5 To, le dernier avec 10 To. Pour tenter votre chance, il faut vous inscrire à pCloud depuis la page du jeu-concours entre le 1er et le 12 novembre, puis suivre les instructions affichées.

Les gagnants seront contactés par e-mail le 13 novembre. Aucun achat ne figure parmi les étapes de participation, et l’inscription ouvre l’offre gratuite, 4 Go au départ selon notre test.