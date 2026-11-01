Pour le Black Friday, pCloud mise sur un jeu-concours : du 1er au 12 novembre, il fait gagner du stockage en ligne à vie. Trois plans de 2, 5 et 10 To sont en jeu pour qui s’inscrit au service, premier de notre comparatif, avec une réalité à garder en tête : il n’y aura que trois gagnants.
pCloud, service de stockage en ligne suisse qui revendique plus de 24 millions d’utilisateurs, vend des plans Lifetime réglés en une seule fois. Il en met trois en jeu : un gagnant repartira avec 2 To, un autre avec 5 To, le dernier avec 10 To. Pour tenter votre chance, il faut vous inscrire à pCloud depuis la page du jeu-concours entre le 1er et le 12 novembre, puis suivre les instructions affichées.
Les gagnants seront contactés par e-mail le 13 novembre. Aucun achat ne figure parmi les étapes de participation, et l’inscription ouvre l’offre gratuite, 4 Go au départ selon notre test.
Jeu-concours pCloud : trois plans de stockage à vie de 2, 5 et 10 To à gagner jusqu’au 12 novembre, en vous inscrivant depuis la page de l’opération.
Pourquoi choisir pCloud ?
- Des plans payés une fois : Les lots sont des plans Lifetime, réglés chez pCloud en un seul paiement, sans abonnement à renouveler. Le gagnant n’aura donc aucune facture annuelle à prévoir pour conserver son espace.
- Un disque de plus sur votre ordinateur : L’application pCloud Drive, disponible sur macOS, Windows et Linux, monte le cloud comme un disque virtuel. Vos fichiers s’ouvrent depuis l’explorateur et étendent le stockage de la machine.
- Vos données en Europe si vous le souhaitez : pCloud opère sous droit suisse et laisse choisir entre un centre de données au Luxembourg et un autre aux États-Unis. Pour qui tient au cadre du RGPD, l’option européenne évite d’envoyer ses fichiers outre-Atlantique.
Photos, sauvegardes, NAS : ce que 2 à 10 To changent au quotidien
Avec 2 To, le plus petit lot accueille déjà une photothèque fournie et la sauvegarde d’un ordinateur. Les applications mobiles envoient automatiquement photos et vidéos dans le cloud pour libérer le smartphone, et pCloud Photos les range par date, par événement et par personne. Sur ordinateur, pCloud Backup sauvegarde vos dossiers importants de façon incrémentielle, comme nous l’avons relevé dans notre test de pCloud. Le lecteur intégré lit l’audio et la vidéo depuis le cloud, sans téléchargement préalable.
Les lots de 5 et 10 To parlent plutôt à ceux qui produisent beaucoup : vidéastes amateurs, photographes, ou propriétaires d’un NAS, que pCloud sait sauvegarder par WebDAV, Rsync, SFTP et SCP. Si vos besoins tiennent dans quelques gigaoctets, l’offre gratuite suffit et un lot de plusieurs téraoctets dormirait en grande partie. Même réserve si votre travail repose sur des applications tierces branchées au stockage : pCloud n’en propose pas l’intégration, une limite relevée dans notre test.
pCloud face aux autres clouds : la carte du paiement unique
Ce qui distingue pCloud, c’est son modèle plus que son offre gratuite : Google Drive donne 15 Go et Drime Cloud 20 Go, quand pCloud plafonne à 10 Go. Dans notre comparatif des meilleurs stockages en ligne, pCloud occupe la première place, et Icedrive est l’autre service à proposer une offre à vie, dès 169 €. Sur la sécurité, nous plaçons Proton Drive devant, alors que le chiffrement côté client de pCloud passe par l’option payante pCloud Encryption. Le concours fait goûter au Lifetime sans débourser, sans changer les critères de choix.
✅ Les points forts
- Trois plans à vie de 2, 5 et 10 To en jeu, sans abonnement à renouveler
- Aucun achat parmi les étapes de participation annoncées par pCloud
- Applications sur macOS, Windows, Linux, iOS et Android, avec un disque virtuel sur ordinateur
- Centre de données au Luxembourg au choix, sous droit suisse
❌ Les limites
- Trois gagnants seulement : les chances de remporter un lot restent minces
- Chiffrement à connaissance nulle en option payante, sans indication qu’il soit inclus dans les lots
- Pas d’intégration d’applications tierces, relevé par notre test
- Conditions d’âge et de pays à vérifier dans le règlement
Le jeu-concours pCloud prend fin le 12 novembre et les trois gagnants seront prévenus par e-mail le lendemain : l’inscription se fait depuis la page dédiée.
Ce jeu-concours demande peu : une inscription entre le 1er et le 12 novembre, puis les instructions de la page. En face, l’enjeu est réel, puisqu’un plan à vie de 2 To ou plus représente d’ordinaire un achat de plusieurs centaines d’euros chez pCloud. Avec trois gagnants seulement, mieux vaut toutefois y voir une chance à tenter qu’une solution de stockage acquise.
La participation a surtout du sens si vous envisagiez déjà pCloud, ou si vos photos et sauvegardes réclament plusieurs téraoctets. Le compte créé reste utilisable avec l’offre gratuite, ce qui permet de juger les applications avant de payer quoi que ce soit, lot ou pas. Si le chiffrement de bout en bout prime pour vous, ou si vos usages tiennent dans 15 Go, d’autres services répondront mieux. Lisez enfin le règlement sur la page du jeu avant de vous inscrire.
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