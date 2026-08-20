Vous pouvez aller plus loin grâce au module CyberGhost Identity Guard. Renseignez jusqu’à deux adresses mail et laissez CyberGhost faire un travail de veille pour vous. Le Dark Web est scruté par votre outil.

Si la situation est favorable, une pastille verte le symbolise. En cas de fuite détectée, CyberGhost vous alerte par une notification pour réagir en quelques minutes. Vous pouvez prendre vos dispositions et changer vos mots de passe.

Pour protéger au mieux vos mots de passe, connectez-vous systématiquement à un serveur de CyberGhost VPN. Plus de 11 500 serveurs sont disponibles. Affinez votre choix si vous le souhaitez, ou laissez CyberGhost vous connecter au hasard.

Par exemple, si vous vous connectez au réseau internet d’une gare, vous êtes exposé. Un message vous informe que d’autres personnes peuvent accéder à vos données.

En vous connectant préalablement à CyberGhost VPN, vos mots de passe renseignés sont masqués. Cela fonctionne aussi sur un réseau internet public.

Votre gain en cybersécurité commence dès vos vacances d’été 2026. Grâce à son haut niveau de confidentialité, CyberGhost VPN protège efficacement vos mots de passe professionnels.

Une politique de non-journalisation est appliquée à partir du droit national roumain. Cette législation est encore plus protectrice de votre vie privée que le RGPD.

Songez à connecter vos appareils du quotidien avec CyberGhost VPN. Votre abonnement vous permet d’en connecter jusqu'à 7 simultanément.

Vous protégez vos mots de passe sur ordinateur (Linux, macOS, Windows), smartphone (Android, iOS) et tablette. Vous pouvez également configurer CyberGhost VPN sur d'autres appareils connectés, tels que des NAS et des routeurs.