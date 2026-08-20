Les mots de passe font partie des données les plus piratées. Pour renforcer votre cybersécurité, quelques bons réflexes sont à adopter. Une suite dédiée telle que CyberGhost VPN, disponible à partir de 2,19 €, vous sera très utile dans cette perspective.
Les années passent, et le piratage des mots de passe ne décroît pas. Au contraire, la plus grande fuite de l’histoire a eu lieu en juin 2025. 16 milliards de mots de passe avaient alors été dérobés.
Changer régulièrement vos données d’identification est un bon début. Vous équiper avec une suite de cyberconfidentialité adaptée est encore mieux.
Découvrez comment protéger vos mots de passe tout en faisant des économies à long terme avec cette offre de CyberGhost VPN.
Prenez en main votre cybersécurité pour la rentrée
Vos mots de passe doivent être variés et régulièrement changés
Les applications et les sites Web ne sont pas à l'abri d'une faille de cybersécurité. Vous l’apprenez à vos dépens dans l’actualité tech’ chez Clubic. En plus, à peine un mot de passe sur cent est assez robuste pour résister aux cyberattaques.
Le premier bon réflexe à adopter est donc de modifier vos mots de passe. Il est souvent confortable de répéter un même identifiant pour plusieurs comptes. Même si cette pratique vous permet d’éviter d’oublier votre mot de passe, elle est mauvaise sur le plan cyber.
De nombreux gestionnaires de mots de passe peuvent être sollicités pour enregistrer vos données. Vous pouvez générer des mots de passe robustes avec leur aide.
Le pré-remplissage vous évite d’avoir à retenir vos mots de passe. Si vous le pouvez, configurez un pass-key pour déverrouiller l’accès à vos mots de passe. Même si ce code tombe entre les mains d’un pirate en ligne, il ne saura pas quoi en faire.
Activez votre antivirus. De nombreux logiciels malveillants, comme les infostealers, agissent en toute discrétion. Leur but est d’extraire vos données sans même que vous vous en rendiez compte.
Si vous avez un doute, renseignez votre adresse mail sur le site Web Have I Been Pwned (HIBP). Ce service est gratuit. Au cas où votre identifiant serait détecté dans une fuite, changez votre mot de passe.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
Cette suite de cyberconfidentialité vous aide au quotidien
Vous pouvez aller plus loin grâce au module CyberGhost Identity Guard. Renseignez jusqu’à deux adresses mail et laissez CyberGhost faire un travail de veille pour vous. Le Dark Web est scruté par votre outil.
Si la situation est favorable, une pastille verte le symbolise. En cas de fuite détectée, CyberGhost vous alerte par une notification pour réagir en quelques minutes. Vous pouvez prendre vos dispositions et changer vos mots de passe.
Pour protéger au mieux vos mots de passe, connectez-vous systématiquement à un serveur de CyberGhost VPN. Plus de 11 500 serveurs sont disponibles. Affinez votre choix si vous le souhaitez, ou laissez CyberGhost vous connecter au hasard.
Par exemple, si vous vous connectez au réseau internet d’une gare, vous êtes exposé. Un message vous informe que d’autres personnes peuvent accéder à vos données.
En vous connectant préalablement à CyberGhost VPN, vos mots de passe renseignés sont masqués. Cela fonctionne aussi sur un réseau internet public.
Votre gain en cybersécurité commence dès vos vacances d’été 2026. Grâce à son haut niveau de confidentialité, CyberGhost VPN protège efficacement vos mots de passe professionnels.
Une politique de non-journalisation est appliquée à partir du droit national roumain. Cette législation est encore plus protectrice de votre vie privée que le RGPD.
Songez à connecter vos appareils du quotidien avec CyberGhost VPN. Votre abonnement vous permet d’en connecter jusqu'à 7 simultanément.
Vous protégez vos mots de passe sur ordinateur (Linux, macOS, Windows), smartphone (Android, iOS) et tablette. Vous pouvez également configurer CyberGhost VPN sur d'autres appareils connectés, tels que des NAS et des routeurs.
Economisez sur le prix, non sur la qualité du service
CyberGhost VPN est moins cher avec son abonnement de long terme. Au lieu de renouveler votre souscription mensuelle au prix fort, jouez la carte de la fidélité. Votre abonnement passe de 11,99 € à 2,19 € par mois pour 26 mois consécutifs.
Votre souscription de 2 ans + 2 mois inclut une économie de 9,80 € par mois. Cela représente une réduction de - 82 %. Votre facture pour la période est disponible à partir de 56,94 €. La TVA est applicable à cet achat en France métropolitaine.
CyberGhost met à votre disposition son service client francophone. Vous pouvez le contacter par chat ou par mail 24/7 pour gérer votre abonnement ou répondre à une question. 45 jours de garantie satisfait ou remboursé sont activés une fois votre achat conclu.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
CyberGhost convient au grand public grâce à sa prise en main facile, ses performances en streaming et P2P, et ses abonnements longue durée avantageux.
La transparence de CyberGhost s’est améliorée, mais son forfait mensuel reste moins intéressant, avec des fonctionnalités variables selon les plateformes et des options avancées parfois peu intuitives.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher
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