Le piratage de compte en ligne ne concerne pas que les autres. Cette menace continue de constituer l’un des principaux enjeux en termes de cybersécurité en 2026. Et la bonne nouvelle, c’est qu’une solution efficace permet d’optimiser votre lutte contre les hackers.
Après avoir connu un pic mondial au troisième semestre 2024, avec près de 3,8 milliards de comptes piratés dans le monde, les attaques reprennent de plus belle en 2026. Et parmi les pays les plus ciblés, juste derrière les Etats-Unis, se trouve… la France.
Avec plus de 23 millions de comptes piratés rien qu’au premier semestre 2026, des mesures de cybersécurité s’imposent de votre côté.
Mais les bons réflexes et autres dispositions de premier niveau ne suffisent plus pour vous protéger plus efficacement au quotidien. Il est également temps de vous tourner vers une solution reconnue pour mieux protéger votre confidentialité en ligne.
Les pirates de compte sont en hausse de 39 % en 2026, voici comment vous protéger
Quelques bons réflexes de cybersécurité sont à adopter
Vous avez peut-être remarqué une tentative de connexion improbable sur l’un de vos comptes de réseaux sociaux. Cela n’a rien d’anodin. En 2026, les pirates en ligne ne prennent pas de congés d’été, et les chiffres du premier trimestre de l’année en cours confirment une tendance certaine.
De fait, la France reste l'un des pays les plus ciblés par le piratage de compte. Ainsi, par vous-même, il ne convient plus d’être passif, mais bien actif, concernant votre cybersécurité.
Cela commence donc par ces mails d’alerte sur un mot de passe compromis, ou une tentative de connexion depuis un appareil non connu depuis une localisation lointaine. Prenez le temps d’identifier la source des mails d’alerte et privilégiez les signalements émis depuis des comptes vérifiés par une pastille bleue sur votre messagerie.
Changez votre mot de passe pour une identification (vraiment) robuste, et cessez de répéter les mêmes mots de passe par confort entre différents comptes.
Déconnectez les dernières sessions actives, et sollicitez, au besoin, un gestionnaire de mots de passe fiable pour conserver vos données en lieu sûr, et activez, lorsque cela est possible, l’authentification multifacteur.
Voilà autant de points qui mettront en difficulté les tentatives d’accès indésirables à vos comptes. Mais, pour autant, passez dès à présent à la vitesse supérieure en termes de confidentialité en ligne.
Pourquoi ce réseau virtuel privé est-il optimal pour votre cybersécurité ?
Choisissez un VPN qui respecte votre vie privée
Les réseaux virtuels privés (VPN) connaissent un véritable essor, et au premier abord, cela est logique, car la demande en cyberconfidentialité ne cesse de croître en réponse aux multiples violations de vie privée numérique.
Néanmoins, tous les VPN ne se valent pas, et choisir un réseau virtuel premium est véritablement essentiel. Cela, tout d’abord, pour le bon respect de votre confidentialité.
Un VPN payant n’aura pas besoin de sources tierces de financement. Or, de nombreux VPN gratuits, surtout quand ils n’émanent pas d’un fournisseur réputé, se financent… En revendant vos données. Et cela, les pirates en ligne le savent bien.
Aussi, dans une démarche productive, un VPN tel que CyberGhost a fait ses preuves, depuis 2011, sur ce plan.
C’est donc une bonne perspective pour votre cyberconfidentialité. De fait, CyberGhost applique une politique ferme de non-journalisation de vos activités à votre égard, s’appuyant sur la législation de Roumanie, encore plus ferme que le RGPD sur ce sujet.
Une infrastructure pensée pour optimiser votre cyberconfidentialité
Les 11 500 serveurs de CyberGhost VPN sont RAM. Cela implique qu’ils soient régulièrement redémarrés, avec, au passage, leur mémoire effacée. Votre activité n’en est, ainsi, que plus confidentielle.
De plus, vous pouvez profiter de diverses fonctionnalités au service de votre discrétion en ligne, à commencer par le Kill Switch. Activez-le pour que votre navigation en ligne soit interrompue en cas de perte momentanée de votre connexion VPN.
Cela est très utile, durant ces congés d’été notamment, car de nombreux réseaux internet publics vous sont proposés. Aéroport, aire d’autoroute, gare, hôtel, voilà autant de réseaux où la sécurité est faible.
En vous connectant à un serveur de CyberGhost VPN, votre adresse IP et votre géolocalisation véritables sont chiffrées par un protocole de niveau militaire. Et donc, en cas d’incident, le Kill Switch vous évite d'apparaître momentanément sur le réseau avec vos véritables informations.
Enfin, CyberGhost VPN inclut dans son offre d’abonnement sa fonctionnalité CyberGhost ID Guard, qui vous alerte en cas de compromission de votre adresse mail. Une autre fonctionnalité, Password Checker, vous permet d’éprouver l’état de vos mots de passe, et de les modifier en cas de vulnérabilité.
Équipez-vous avec un VPN de référence à prix réduit
En bref, cela n’est pas pour rien que CyberGhost est, en juillet 2026, le meilleur VPN du marché selon le comparatif indépendant de Clubic.
Son infrastructure solide et son bon respect de votre confidentialité vous permettent d'accroître votre cybersécurité, même sur des réseaux internet publics.
Vos données, vos informations sensibles et vos préférences sont, ainsi, hors de portée des pirates en ligne.
Et en jouant la carte de la fidélité, CyberGhost VPN vous permet d’obtenir une réduction de - 82 % sur le prix de son abonnement au mois, en optant pour une souscription de 2 ans + 2 mois.
Elle vous permet d’obtenir CyberGhost VPN à partir de 2,19 € par mois pendant 24 mois consécutifs. Le tout, en équipant jusqu’à 7 appareils connectés simultanément.
Une fois votre souscription achevée, vous pouvez conserver votre VPN dès 4,74 € par mois, ce qui reste un prix préférentiel par rapport à la souscription au mois, fixée à 11,99 €
Au besoin, un service client francophone reste disponible par chat et par mail, 24/7. La TVA peut s’appliquer selon l’endroit où vous résidez. Enfin, 45 jours de garantie satisfait ou remboursé accompagnent votre achat.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
CyberGhost reste un VPN grand public particulièrement bien calibré. Le service séduit par sa prise en main immédiate, son vaste réseau, ses bons résultats en streaming comme en P2P et un rapport qualité-prix toujours aussi compétitif sur les offres longue durée. L’ensemble est solide, cohérent et agréable à utiliser au quotidien, avec en prime des efforts de transparence un peu mieux documentés qu’auparavant. Il garde toutefois quelques limites, entre un forfait mensuel peu attractif, des fonctions inégales selon les plateformes et une gestion des options avancées parfois moins intuitive qu’elle n’en a l’air.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher