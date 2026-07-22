Après avoir connu un pic mondial au troisième semestre 2024, avec près de 3,8 milliards de comptes piratés dans le monde, les attaques reprennent de plus belle en 2026. Et parmi les pays les plus ciblés, juste derrière les Etats-Unis, se trouve… la France.

Avec plus de 23 millions de comptes piratés rien qu’au premier semestre 2026, des mesures de cybersécurité s’imposent de votre côté.

Mais les bons réflexes et autres dispositions de premier niveau ne suffisent plus pour vous protéger plus efficacement au quotidien. Il est également temps de vous tourner vers une solution reconnue pour mieux protéger votre confidentialité en ligne.