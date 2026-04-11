Le grand intérêt des annonceurs pour le fingerprinting, c’est que cela va permettre de vous constituer un profil en tant qu’acheteur sur Internet, et votre expérience sur le Web va ainsi en être radicalement impactée.

Grâce à l’emploi d’intelligences artificielles, les annonceurs parviennent à croiser vos données de fingerprinting avec des données relatives à vos comportements en ligne.

Cela peut inclure, par exemple, vos pratiques en termes de scrolling, une durée moyenne de lecture sur une page, ou encore votre hésitation moyenne avant de céder à un achat.

Désormais, environ 88 % des professionnels du marketing ont recours à l’intelligence artificielle pour vous faire craquer, que ce soit pour une intention d'achat, ou pour déclencher un état émotionnel, quitte à jouer sur des données sensibles émanant de la finance ou de la santé.

L’essor de l’IA dans les résultats de recherche sur Google est tel, que la place prise par ces derniers passe de 3 % en janvier 2025, à 40 % en novembre de la même année.

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