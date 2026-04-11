Vous avez beau supprimer régulièrement vos cookies, activer une session de navigation privée ou encore refuser le suivi, éviter le « tracking » est devenu bien plus complexe en 2026. Pour reprendre la main sur votre confidentialité en ligne, de nouveaux comportements en ligne sont à adopter.
L’analyse comportementale en ligne vit un nouveau tournant. Alors que 51 % du trafic mondial est généré par des bots et autres outils d’analyse basés sur l’intelligence artificielle (IA) en 2025, le marché de l’analyse comportementale a gagné 500 millions de dollars en valeur en 2026, dépassant la barre des 2 milliards de dollars.
Ainsi, des milliers de signaux comportementaux sont employés pour créer un profil propre à chaque internaute, et se contenter d’esquiver au mieux ce tracking en ligne ne suffit donc plus.
Les limites sont, chaque année davantage, repoussées. Cela, au détriment de votre vie privée. A ce stade, l’usage d’un réseau virtuel privé (VPN) vraiment fiable devient une nécessité.
Les cookies sont (déjà) presque du passé
Le fingerprinting, une pratique aussi détestable que redoutable
Vous avez donc beau œuvrer pour effacer tout ce que vous pouvez, en termes de données, depuis votre appareil, ou encore, refuser toute collecte de cookies, cela ne suffit plus.
Un nouveau pas a désormais été franchi avec une pratique connue sous le nom de fingerprinting, à savoir la « prise d'empreinte ». Celle-ci consiste à pouvoir donner des caractéristiques propres à chaque personne en ligne.
Ainsi, vous auriez vous-même votre propre profil, à partir de votre matériel, notamment la puce qu’il contient ou encore la version du système d’exploitation installée dessus, votre navigateur Web, votre fuseau horaire, ou encore vos polices et résolution d’écran. Et si Google a longtemps condamné cette pratique, la firme de Mountain View a adopté pour un rétropédalage complet en 2025, permettant ainsi à ses annonceurs d’utiliser le fingerprinting.
Ce tournant est majeur étant donné la place qu'a Google et son navigateur Web pour des millions de personnes dans le monde au quotidien.
Enfin, ce fingerprinting serait si efficace que ni l’usage d’une fenêtre de navigation privée, ni le changement de navigateur Web, ou encore une réinitialisation du système, ne permettraient de se débarrasser de la carte d’identité numérique qui a été faite sur vous.
Ce que l’IA change concrètement dans le ciblage
Le grand intérêt des annonceurs pour le fingerprinting, c’est que cela va permettre de vous constituer un profil en tant qu’acheteur sur Internet, et votre expérience sur le Web va ainsi en être radicalement impactée.
Grâce à l’emploi d’intelligences artificielles, les annonceurs parviennent à croiser vos données de fingerprinting avec des données relatives à vos comportements en ligne.
Cela peut inclure, par exemple, vos pratiques en termes de scrolling, une durée moyenne de lecture sur une page, ou encore votre hésitation moyenne avant de céder à un achat.
Désormais, environ 88 % des professionnels du marketing ont recours à l’intelligence artificielle pour vous faire craquer, que ce soit pour une intention d'achat, ou pour déclencher un état émotionnel, quitte à jouer sur des données sensibles émanant de la finance ou de la santé.
L’essor de l’IA dans les résultats de recherche sur Google est tel, que la place prise par ces derniers passe de 3 % en janvier 2025, à 40 % en novembre de la même année.
Sans aucun consentement explicite, et à l'abri du respect de toute politique de cookies même basée sur le RGPD, des profils publicitaires individuels extrêmement précis voient le jour.
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Votre adresse IP reste le maillon faible, et comment la protéger
Une solution de cyberconfidentialité pour la masquer au quotidien
Malgré une défense assidue de votre part, une donnée majeure, l’adresse IP, demeure entre vos changements de navigateurs Web notamment. Avec votre adresse IP cumulée à votre fingerprinting, les annonceurs sont quasi certains de faire mouche et de cibler la personne qu’ils souhaitent, à savoir vous-même.
Le seul moyen efficace de masquer votre véritable adresse IP et d’en obtenir régulièrement une de substitution est de recourir aux services d’un réseau virtuel privé (VPN).
Attention, pas n’importe lequel cependant. Si CyberGhost est encore en tête du comparatif indépendant de la rédaction de Clubic en avril 2026, c’est notamment parce que ce VPN fait partie des plus fiables du marché pour cela.
Bien évidemment, un VPN, même aussi performant que CyberGhost, ne peut pas à lui seul faire disparaître tout le fingerprinting qui a été élaboré à votre égard.
En revanche, l’utiliser avant chaque navigation en ligne permet de casser tout lien entre vos sessions de recherche, et d'empêcher que les algorithmes puissent fabriquer un profil cohérent.
CyberGhost VPN agit concrètement en vous attribuant une adresse IP, ainsi qu’une géolocalisation de substitution, à chaque fois que vous vous connectez à l’un de ses quelque 11 500 serveurs répartis dans 100 pays. Le profilage en devient donc bien plus difficile sans disposer de votre véritable adresse IP.
De même, CyberGhost contient un anti-traqueur et filtre les domaines DNS qu’emploient les annonceurs comme leurs outils de suivi. Cela, avant même qu’ils n’atteignent vos appareils.
Et comme vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils simultanément, c’est d’autant plus pratique pour lutter contre le fingerprinting, aussi bien sur ordinateur (Linux, macOS, Windows), smartphone (Android, iOS) que tablette.
Vos données de navigation sont chiffrées avec l’algorithme AES-256 bits de niveau militaire, tandis que CyberGhost fait régulièrement l’objet d’audits, dernièrement par le cabinet Deloitte.
Profitez d’une offre abordable contre le fingerprinting
En bref, lutter contre le fingerprinting est plus simple avec CyberGhost VPN. Masquez facilement votre adresse IP au quotidien à moindres frais grâce à cette offre de Pâques 2026, qui vous permet d’obtenir un abonnement de 2 ans + 4 mois dès 2,03 €/mois seulement.
Vous faites de belles économies côté budget, après plus de 270 € sauvés par rapport à la souscription au mois en comptant cette réduction de -83 %, tout en optimisant votre confidentialité en ligne.
Prenez en compte que la TVA peut s’appliquer lors de votre souscription. 45 jours de garantie satisfait ou remboursé sont inclus, et vous disposez également d’un accès au service client de CyberGhost, francophone, 24/7.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost reste un VPN grand public particulièrement bien calibré. Le service séduit par sa prise en main immédiate, son vaste réseau, ses bons résultats en streaming comme en P2P et un rapport qualité-prix toujours aussi compétitif sur les offres longue durée. L’ensemble est solide, cohérent et agréable à utiliser au quotidien, avec en prime des efforts de transparence un peu mieux documentés qu’auparavant. Il garde toutefois quelques limites, entre un forfait mensuel peu attractif, des fonctions inégales selon les plateformes et une gestion des options avancées parfois moins intuitive qu’elle n’en a l’air.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Forfait mensuel trop cher
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Expérience moins homogène selon les plateformes