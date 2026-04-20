Pas une semaine ne passe sans qu’une nouvelle fuite de données ne soit révélée. Certaines concernent des informations mineures, presque anecdotiques ; d’autres, en revanche, exposent des données sensibles avec des conséquences bien plus graves. Une célèbre chaîne de salles de sport en a récemment fait les frais : ses adhérents ont vu leurs coordonnées bancaires tomber entre de mauvaises mains. Mais ce n’est pas un cas isolé.

Des enseignes de fast-food ont exposé les données de milliers de clients. Des plateformes de livraison ont laissé fuiter adresses, numéros de téléphone, noms et prénoms. Même des groupes pharmaceutiques ont été touchés, révélant les informations liées à la santé, parmi les plus sensibles qui soient.

Ce phénomène ne relève plus de l’exception, mais d’une tendance lourde. À mesure que les services se numérisent, les bases de données grossissent et deviennent des cibles de choix.