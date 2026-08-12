CyberGhost VPN est en tête du comparatif indépendant des meilleurs réseaux virtuels privés, avec une note de 9,8/10 dans l’avis dédié.

Pour bien commencer avec CyberGhost VPN, installez votre application sur vos appareils connectés. Vous pouvez en équiper jusqu’à sept d’entre eux, simultanément, avec un plan d’abonnement.

Des app’ sont disponibles pour les ordinateurs sous Linux, macOS et Windows, les smartphones sous Android et iOS, et les tablettes.

Vous pouvez également connecter des consoles de jeu comme la Xbox One et la PlayStation 5. Certaines Smart TV, sous Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV et Samsung TV, sont compatibles avec CyberGhost VPN. L’étape suivante, hormis la connexion à l’un des 11 500 serveurs de CyberGhost VPN, consiste à adapter le paramétrage.

L’une des fonctionnalités les plus pratiques pour optimiser votre confidentialité en ligne est le Kill Switch. Il est activé par défaut sur vos appareils les plus courants. Cela comprend les ordinateurs sous macOS et Windows ainsi que les smartphones sous Android.

Prenez le temps de vérifier ce premier réglage depuis les paramètres de confidentialité de votre application CyberGhost VPN. Le Kill Switch permet de bloquer votre navigation en cours en cas de perte de votre connexion VPN.

Il maintient votre confidentialité en ligne le temps que votre connexion VPN soit rétablie. Toujours dans le même menu, activez la protection contre les fuites DNS.