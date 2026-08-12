Un réseau virtuel privé est destiné à vous faire gagner en cyberconfidentialité. Cependant, vous pouvez facilement optimiser votre paramétrage pour une efficacité décuplée. Votre forfait à long terme est à prix attractif avec cette offre comprenant une réduction de - 82 %.
CyberGhost VPN demeure le meilleur réseau virtuel du marché en août 2026. Son offre de 26 mois d’abonnement vous permet d’en profiter à partir de 2,19 € par mois.
Découvrez comment pleinement tirer profit de votre souscription à CyberGhost VPN. Avec ces bons conseils et l’activation de ces paramètres, vous allez gagner en confidentialité en ligne.
Paramétrez le Kill Switch et Privacy Guard
CyberGhost VPN est en tête du comparatif indépendant des meilleurs réseaux virtuels privés, avec une note de 9,8/10 dans l’avis dédié.
Pour bien commencer avec CyberGhost VPN, installez votre application sur vos appareils connectés. Vous pouvez en équiper jusqu’à sept d’entre eux, simultanément, avec un plan d’abonnement.
Des app’ sont disponibles pour les ordinateurs sous Linux, macOS et Windows, les smartphones sous Android et iOS, et les tablettes.
Vous pouvez également connecter des consoles de jeu comme la Xbox One et la PlayStation 5. Certaines Smart TV, sous Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV et Samsung TV, sont compatibles avec CyberGhost VPN. L’étape suivante, hormis la connexion à l’un des 11 500 serveurs de CyberGhost VPN, consiste à adapter le paramétrage.
L’une des fonctionnalités les plus pratiques pour optimiser votre confidentialité en ligne est le Kill Switch. Il est activé par défaut sur vos appareils les plus courants. Cela comprend les ordinateurs sous macOS et Windows ainsi que les smartphones sous Android.
Prenez le temps de vérifier ce premier réglage depuis les paramètres de confidentialité de votre application CyberGhost VPN. Le Kill Switch permet de bloquer votre navigation en cours en cas de perte de votre connexion VPN.
Il maintient votre confidentialité en ligne le temps que votre connexion VPN soit rétablie. Toujours dans le même menu, activez la protection contre les fuites DNS.
CyberGhost VPN inclut également un anti-traqueur, et c’est le deuxième réglage à activer. Vous pouvez l’administrer dans le module Privacy Guard. Il vous évite d’être suivi par des tiers à votre insu. Un bloqueur de publicités est aussi inclus.
Toujours dans Privacy Guard, vous pouvez adapter un paramétrage selon trois niveaux, entre Basique, Avancé et Personnalisé.
CyberGhost vous aide à renforcer votre confidentialité sur les applications et les navigateurs Web. Chaque logiciel est administrable individuellement. Vous pouvez donc modifier les réglages pour chaque application.
Selon les paramètres que vous choisissez, un redémarrage de votre appareil pourra être nécessaire.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
Optez pour une connexion automatisée et le protocole WireGuard
Pour le troisième réglage, il faut vous rendre dans le menu Smart Rules de votre application CyberGhost VPN. Pour optimiser votre confidentialité en ligne, activez la connexion automatique au démarrage.
Vous pouvez choisir une géolocalisation par défaut, par exemple en France. Vous ne risquez donc pas d’oublier de vous connecter à votre VPN avant de démarrer votre navigation en ligne.
Durant l’été, vous êtes amené à recevoir de nombreuses propositions de connexion à des réseaux internet publics. CyberGhost VPN vous accompagne pour économiser des données mobiles et vous connecter avec davantage de cybersécurité.
Dans les Smart Rules, vous pouvez adapter la connexion automatique lors de la détection d’un réseau non sécurisé. Cela vous aide à maintenir vos informations de navigation et vos préférences hors de portée des tiers.
Le quatrième réglage concerne le choix du protocole. Ce dernier est nécessaire à l’établissement du tunnel chiffré par lequel transitent vos informations de navigation.
Plusieurs protocoles sont disponibles avec CyberGhost VPN. Le premier, OpenVPN, est solide, mais relativement lourd en termes de lignes de code. Cela réduit sa rapidité. IKEv2 est un protocole plus léger, mais il n’est pas proposé sur toutes les plateformes.
Pour allier sécurité et vitesse, le protocole le plus optimisé est WireGuard. Il est disponible sur toutes les plateformes compatibles avec l’application CyberGhost VPN.
Il vous aide à optimiser votre latence. Cela s’associe à l’absence de limite de bande passante et aux débits moyens de 10 Gb/s sur les serveurs de CyberGhost.
WireGuard est optimisé pour le gaming et le streaming. Le chiffrement est assuré par le protocole XChaCha20, soit un haut niveau de cryptage. Vous pouvez adapter votre choix de protocole dans le menu dédié aux paramètres de confidentialité.
Optimisez votre rapport qualité/prix avec cette offre
En choisissant l’abonnement de 26 mois plutôt que la souscription mensuelle, vous obtenez un prix de 2,19 € par mois.
Votre réduction de - 82 % vous permet d’économiser 9,80 € par mois pendant plus de deux ans. Le total, sur 26 mois, est de 56,94 €. Notez que la TVA s’applique en France métropolitaine.
Vous pouvez conserver CyberGhost VPN, après ces deux années, à partir de 4,74 € par mois. Un renouvellement automatique est activé par défaut. Vous pouvez le modifier en contactant le service client de CyberGhost.
Ce dernier est francophone et disponible 24/7, par chat ou par mail. Votre abonnement comprend une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
CyberGhost convient au grand public grâce à sa prise en main facile, ses performances en streaming et P2P, et ses abonnements longue durée avantageux.
La transparence de CyberGhost s’est améliorée, mais son forfait mensuel reste moins intéressant, avec des fonctionnalités variables selon les plateformes et des options avancées parfois peu intuitives.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher
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