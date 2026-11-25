Pour un stockage en ligne dont la sécurité est votre priorité, Internxt est une réponse solide. Ses services profitent de réductions majeures pour le Black Friday, avec jusqu’à - 90 % de réduction.
Internxt vous propose un service souverain, basé en Espagne. Ses solutions de stockage en ligne s’adaptent à votre besoin. Vous pouvez choisir des plans d’abonnement comportant de 1 To à 5 To de stockage cloud.
Grâce à la campagne promotionnelle valable entre les 23 et 29 novembre 2026, vous obtenez - 90 % de réduction sur le premier mois des abonnements annuels Essential, Premium et Ultimate grâce au code CLUBICBF90, ainsi que sur les offres d’achat définitif.
Les points forts d’Internxt :
- Jusqu’à 5 To de stockage en ligne
- Serveurs situés en Europe
- Infrastructure parée contre les attaques post-quantiques
Un stockage en ligne avec une cybersécurité à la pointe
Internxt Drive est une solution qui a pour objectif de renforcer votre cybersécurité. Votre stockage en ligne en est l’incarnation.
Depuis 2020, Internxt travaille sur un projet hautement sécurisé de stockage cloud. Vous pouvez commencer par activer une authentification multi-facteur (2FA) pour accéder à votre compte.
Vos fichiers aux formats les plus divers sont conservés dans un coffre-fort protégé par l’algorithme AES-256. De niveau militaire, il est suffisamment solide pour résister aux pirates en ligne les plus chevronnés.
Internxt anticipe également l’avenir. Votre service de stockage en ligne se pare d’une protection contre les attaques post-quantiques, ce qui est suffisamment rare sur le marché pour être souligné.
La confidentialité de vos données est également une priorité pour Internxt. Une ferme politique de non-journalisation est appliquée, en lien avec le RGPD. Tous les serveurs d’Internxt Drive sont sur le sol européen.
Internxt repose en outre sur un chiffrement à connaissance nulle : vos fichiers sont chiffrés avant même de quitter votre appareil, et vous êtes le seul à pouvoir y accéder, Internxt compris.
Cette exigence se retrouve dans la certification obtenue par Internxt Drive. La norme ISO 27001 illustre la rigueur de ce service, qui se soumet à des audits annuels.
Cela rend Internxt Drive aussi bien recommandable pour une utilisation dans la vie professionnelle que personnelle. Vous synchronisez vos fichiers entre vos différents appareils par un simple clic. Il est également possible de partager un document voire un dossier de manière sécurisée.
En complément, diverses fonctionnalités peuvent être intégrées à votre suite Internxt Drive. Cela comprend un antivirus capable de détecter les menaces en ligne et de les éliminer, ainsi qu’une fonctionnalité Photos pour sauvegarder vos clichés en toute sécurité.
Un VPN couvrant cinq pays est disponible sous forme d’extension dans votre navigateur Web, tandis que le Cleaner vous aide à nettoyer votre appareil. Un avis complet sur Internxt est disponible chez Clubic.
Choisissez le forfait le plus adapté à vos besoins
Grâce à votre code promo CLUBICBF90, vous profitez de - 90 % sur le premier mois de votre abonnement annuel Internxt Drive, avec facturation mensuelle. Le tarif standard s’applique ensuite :
- Forfait Essential (1 To) dès 9,99 € par mois,
- Forfait Premium (2 To) dès 19,99 € par mois,
- Forfait Ultimate (5 To) dès 29,99 € par mois.
L'’achat définitif reste l’offre la plus économique à long terme :
- Forfait Essential (1 To) dès 190 € au lieu de 1900 €
- Forfait Premium (2 To) dès 290 € au lieu de 2900 €
- Forfait Ultimate (5 To) dès 390 € au lieu de 3900 €
La TVA peut s’ajouter aux prix pratiqués en France métropolitaine. À toutes fins utiles, Internxt met à votre disposition son service client. Vous pouvez le joindre par chat ou par mail 24/7, en anglais ou en espagnol. Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est incluse avec votre achat.