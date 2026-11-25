La confidentialité de vos données est également une priorité pour Internxt. Une ferme politique de non-journalisation est appliquée, en lien avec le RGPD. Tous les serveurs d’Internxt Drive sont sur le sol européen.

Internxt repose en outre sur un chiffrement à connaissance nulle : vos fichiers sont chiffrés avant même de quitter votre appareil, et vous êtes le seul à pouvoir y accéder, Internxt compris.

Cette exigence se retrouve dans la certification obtenue par Internxt Drive. La norme ISO 27001 illustre la rigueur de ce service, qui se soumet à des audits annuels.

Cela rend Internxt Drive aussi bien recommandable pour une utilisation dans la vie professionnelle que personnelle. Vous synchronisez vos fichiers entre vos différents appareils par un simple clic. Il est également possible de partager un document voire un dossier de manière sécurisée.

En complément, diverses fonctionnalités peuvent être intégrées à votre suite Internxt Drive. Cela comprend un antivirus capable de détecter les menaces en ligne et de les éliminer, ainsi qu’une fonctionnalité Photos pour sauvegarder vos clichés en toute sécurité.

Un VPN couvrant cinq pays est disponible sous forme d’extension dans votre navigateur Web, tandis que le Cleaner vous aide à nettoyer votre appareil. Un avis complet sur Internxt est disponible chez Clubic.