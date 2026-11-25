Le Ninja Foodi FlexDrawer est un airfryer doté d’un seul tiroir, qu’il est possible de diviser en deux pour réaliser des cuissons séparées. Pour le Black Friday, Amazon propose sa version beige et or à 159,99 € au lieu de 269,99 €.
L’airfryer peut facilement remplacer le four traditionnel dans de nombreuses situations, à condition de disposer d’un modèle dont la capacité est adaptée à vos besoins. Le Ninja Foodi FlexDrawer propose une généreuse capacité de 10,4 litres qui convient à un usage familial, et il y a un twist : son compartiment peut se diviser en deux pour offrir deux zones de cuisson. En ce moment, le Ninja Foodi FlexDrawer AF500EUSD est disponible pour 159,99 € chez Amazon. Son prix baisse de 41 % durant le Black Friday, ce qui le rend encore plus intéressant.
Le Ninja Foodi FlexDrawer de 10,4 litres est à 159,99 € au lieu de 269,99 € chez Amazon pendant le Black Friday.
Pourquoi choisir le Ninja Foodi FlexDrawer ?
- Pour son séparateur amovible : passez de deux zones de 5,2 litres à un grand espace de 10,4 litres pour préparer vos plats familiaux.
- Pour la synchronisation des cuissons : la fonction Sync permet de terminer deux préparations au même moment, malgré des réglages différents.
- Pour ses sept modes : l’appareil peut notamment frire à l’air chaud, rôtir, réchauffer, déshydrater et faire lever une pâte.
Un tiroir qui s’adapte à tous vos menus
Le Ninja Foodi FlexDrawer dispose d’un grand tiroir de 10,4 litres, mais l’airfryer intègre aussi deux systèmes de cuisson qui peuvent fonctionner de manière indépendante. En séparant le tiroir en deux zones de 5,2 litres, vous pouvez, par exemple, préparer du poulet d’un côté et des légumes de l’autre, chacun avec sa température et sa durée de cuisson.
En retirant le séparateur, vous disposez de l’espace nécessaire pour faire cuire une grande pièce de viande ou plusieurs kilogrammes de frites. Le tiroir, les plaques de cuisson et le séparateur sont amovibles et passent au lave-vaisselle.
Plus modulable qu’un modèle à deux paniers, mais encombrant
Si le grand espace de cuisson de cet appareil offre une grande souplesse d’utilisation, cela le rend également plus encombrant que d’autres modèles. En outre, l’unique tiroir oblige à ouvrir les deux zones ensemble pour remuer ou vérifier une cuisson.
✅ Les points forts
- Capacité modulable de 10,4 litres.
- Réglages indépendants et fins de cuisson synchronisées.
- Éléments amovibles compatibles avec le lave-vaisselle.
❌ Les limites
- Format volumineux sur le plan de travail.
- Un seul tiroir à ouvrir pour accéder aux deux zones.
Pour le Black Friday, le Ninja Foodi FlexDrawer passe à 159,99 € chez Amazon dans sa version beige et or.
Pour les grandes familles adeptes du fait maison, le Ninja Foodi FlexDrawer se présente comme un ajout utile à installer dans la cuisine. Ses sept modes de cuisson et sa température qui peut monter jusqu’à 240°C en mode Max Crisp autorisent bien des préparations.
Pour un couple, sa capacité de 10,4 litres peut s’avérer trop importante. L’encombrement est aussi à prendre en considération dans une petite cuisine. Dans ce genre de situation, un modèle d’une plus petite capacité peut s’avérer plus adapté.
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