Le Ninja Foodi FlexDrawer dispose d’un grand tiroir de 10,4 litres, mais l’airfryer intègre aussi deux systèmes de cuisson qui peuvent fonctionner de manière indépendante. En séparant le tiroir en deux zones de 5,2 litres, vous pouvez, par exemple, préparer du poulet d’un côté et des légumes de l’autre, chacun avec sa température et sa durée de cuisson.

En retirant le séparateur, vous disposez de l’espace nécessaire pour faire cuire une grande pièce de viande ou plusieurs kilogrammes de frites. Le tiroir, les plaques de cuisson et le séparateur sont amovibles et passent au lave-vaisselle.